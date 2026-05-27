A Galatina la “Consegna delle Aquile” a 42 allievi piloti delle Scuole di Volo dell’Aeronautica Militare

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 26 maggio, nella suggestiva cornice di Piazza San Pietro a Galatina, la tradizionale cerimonia di “Consegna delle Aquile” agli allievi piloti delle Scuole di Volo dell’Aeronautica Militare (61° Stormo di Galatina, 72° Stormo di Viterbo e Scuola Addestramento Trasporti Aerei di Pratica di Mare), evento dal forte valore simbolico che suggella la conclusione del lungo e complesso percorso addestrativo finalizzato a conseguire il brevetto di pilota militare e a fornire tutte le competenze necessarie a gestire le sfide del volo militare in contesti operativi complessi.

A ricevere il brevetto, oltre ai frequentatori dell’Aeronautica Militare, anche personale dell’Esercito Italiano, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché allievi appartenenti alle forze aeree di Arabia Saudita, Kuwait, Paesi Bassi e Svezia, a conferma della forte connotazione internazionale del sistema addestrativo dell’Aeronautica Militare.

La cerimonia, organizzata dal Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea di Bari in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Galatina, che ha visto la calorosa partecipazione della cittadinanza a testimonianza del solido e profondo legame con la Forza Armata, è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui rappresentanti e delegati delle altre Forze Armate e dei Corpi Armati e non dello Stato e delle forze aeree degli allievi stranieri brevettati nell’occasione.

“Questa partecipazione nazionale ed internazionale rappresenta la prova concreta di come le capacità e le competenze dell’Aeronautica Militare nella dimensione aerea e spaziale siano un riferimento solido per tutta la comunità del volo”, ha evidenziato il Generale Conserva nel suo intervento, dopo aver ringraziato le autorità presenti e le famiglie dei ragazzi per il sostegno ed il supporto con i quali li hanno accompagnati in questo percorso. “I nostri piloti crescono dentro un sistema che integra standard addestrativi rigorosi, cultura della sicurezza, simulazione avanzata e piena integrazione tra tecnologia e capacità umane, con l’obiettivo di sviluppare leader capaci di dominare il campo operativo di domani. Questo è un risultato che si inizia a costruire molto prima del decollo: inizia nelle aule, nei simulatori, nelle sale di debriefing e in una cultura che non accetta mai l’abbastanza buono, una cultura che non si improvvisa, ma si forgia attraverso un percorso di apprendimento e miglioramento continuo.”. Nel rivolgersi poi direttamente ai neo brevettati, il Capo di Stato Maggiore ha sottolineato: “Avete superato un percorso ambito da tantissimi, rimanendo lucidi nei momenti più difficili. Da oggi sarete chiamati ad affrontare sfide umane e professionali uniche, complesse ed esaltanti. Con queste ali, voi non rappresentate soltanto la vostra Istituzione, la vostra Bandiera o la vostra Nazione, ma una comunità di aviatori unita dall’eccellenza, dalla fiducia reciproca e dal comune impegno per la sicurezza collettiva. Siate onorati, siate sempre consapevoli delle vostre responsabilità e godetevi la vita fantastica che avete davanti”.

“L‘aquila turrita rappresenta un simbolo di professionalità, responsabilità, coraggio e altruismo”, ha sottolineato il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole AM e della 3^ Regione Aerea nel suo intervento. “Questo brevetto”, ha aggiunto il Generale Vestito rivolgendosi ai neo brevettati, “é il risultato di un percorso addestrativo che avete affrontato con disciplina, determinazione e passione. Siate orgogliosi di questo importante traguardo, proseguite il vostro cammino operativo con la stessa determinazione dimostrata finora”.

Il 61° Stormo di Galatina (LE), scuola di volo di lunghe tradizioni, provvede alla formazione e all’addestramento su aviogetti degli allievi piloti. Oggi è di fatto una realtà internazionale che ospita piloti e istruttori provenienti da ogni parte del globo: un’eccellenza dunque al servizio del Paese, che offre un sistema integrato di addestramento tra i più avanzati nel panorama mondiale. Negli ultimi dodici mesi il 61° Stormo ha effettuato circa 25.000 ore di volo, di cui circa 12.000 su simulatore; sono stati brevettati 69 allievi piloti, di cui 40 provenienti da Paesi stranieri, e sono stati inoltre rilasciati 95 ulteriori titoli tra abilitazioni all’impiego operativo e qualifiche di istruttore di volo.

Il 72° Stormo di Viterbo, unica scuola nel settore dell’ala rotante in Italia, forma i piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia interforze ed interagenzia, sviluppata nel campo dell’addestramento al volo su elicotteri, rappresenta un esempio concreto del continuo miglioramento della formazione e della contestuale ottimizzazione delle risorse nell’ambito della Difesa. Presso il 72° Stormo, nell’ultimo anno, sono state effettuate oltre 4000 ore di volo, di cui quasi 600 su simulatore: sono stati brevettati 43 allievi piloti, di cui 6 provenienti da Paesi stranieri, ed è stato rilasciato un titolo di istruttore di volo.

La Scuola Addestramento Trasporti Aerei di Pratica di Mare provvede all’addestramento avanzato degli allievi Piloti dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate o Corpi Armati dello Stato secondo i più moderni dettami del concetto “Multi Crew” per i velivoli ad ala fissa. Tali canoni, che coniugSculano le esigenze di un volo militare con la necessità di muoversi in uno spazio aereo eterogeneo per tipologia di volo, popolato da velivoli commerciali e regolato da normative civili, sono ritenuti validi sia in campo militare internazionale che in ambito dell’aviazione civile. La Scuola Addestramento Trasporti Aerei ha effettuato negli ultimi dodici mesi circa 1.800 ore di volo, oltre a circa 1.200 ore su simulatore; sono stati brevettati 21 allievi piloti, e sono stati inoltre rilasciati 7 ulteriori titoli tra abilitazioni all’impiego operativo e qualifiche di istruttore di volo.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)