Il Czech Ministry of Interior firma un contratto per 11 elicotteri Airbus H145

Il Czech Ministry of Interior e Airbus Helicopters hanno firmato un contratto per 11 five-bladed H145 helicopters, segnando una tappa significativa nel processo di modernizzazione delle infrastrutture di pubblica sicurezza del Paese. Questi elicotteri multiruolo di ultima generazione saranno operati dal Czech Police Aviation Service e costituiranno l’elemento centrale della sua flotta per missioni di polizia, ricerca e soccorso e servizi medici di emergenza. L’accordo comprende, oltre alla consegna degli elicotteri, un ampio pacchetto di formazione e supporto logistico, concepito per garantire un’integrazione operativa senza soluzione di continuità.

“È per noi un onore che il Ministero dell’Interno della Repubblica Ceca abbia scelto l’H145 per supportare le sue missioni essenziali. Poiché la Polizia ceca opera già l’H135, il passaggio all’H145 rappresenta la naturale evoluzione della sua flotta, consentendo agli equipaggi e ai team di manutenzione di beneficiare di un elevato grado di commonality e di assicurare la piena prontezza operativa sin dal primo giorno”, ha dichiarato Thomas Hein, Head of Europe Region, Airbus Helicopters. “Questo accordo conferma la versatilità dell’H145 come elicottero multimissione, in grato di passare rapidamente da complesse attività di polizia a missioni di soccorso salvavita. Con la scelta dell’H145, le forze di polizia ceche si uniscono ai numerosi operatori delle forze dell’ordine in Europa che hanno riposto la propria fiducia in questa piattaforma, tra cui diverse polizie regionali in Germania, la French Gendarmerie e la Lithuanian Border Guards”, ha aggiunto.

“Airbus e la Repubblica Ceca condividono una solida storia di collaborazione lunga 25 anni. Airbus riconosce l’importanza strategica del Paese all’interno della regione, così come le sue solide capacità e competenze, che continuano a contribuire al futuro dell’aviazione. Attualmente Airbus acquista dalla Repubblica Ceca beni per un valore superiore a 200 milioni di euro l’anno, rendendo il Paese un partner chiave nella produzione dei propri aeromobili commerciali.

II Czech Police Aviation Service è da lungo tempo operatore di prodotti Airbus e utilizza attualmente una flotta che comprende nove elicotteri della famiglia H135. Questa flotta sarà sostituita dal five-bladed H145, che migliorerà significativamente il raggio d’azione e la capacità di sollevamento, semplificando al contempo la manutenzione grazie a sistemi digitali avanzati”, afferma Airbus.

“Complessivamente, sono in servizio oltre 1.800 elicotteri della famiglia H145, che hanno totalizzato più di 8,5 milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è equipaggiato con full authority digital engine control (FADEC) e Helionix digital avionics suite. Include un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente contenuta rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della propria categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse rispetto ai concorrenti. Oltre 200 elicotteri H145 sono in servizio in tutto il mondo per missioni di servizio pubblico e attività di polizia”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)