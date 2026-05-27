Cathay Group ordina altri due Airbus A350F freighter

Cathay Group ha effettuato un firm order con Airbus per due ulteriori Airbus A350F freighter. L’ordine complessivo della compagnia aerea raggiungerà così otto velivoli cargo di nuova generazione. Gli A350F saranno operati dalla divisione cargo della compagnia, Cathay Cargo, garantendo nuovi livelli di efficienza all’interno della sua vasta rete.

“Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra flotta con questi ulteriori A350F freighter, che offriranno una maggiore connettività al nostro hub principale e più opzioni ai nostri clienti. Questo investimento strategico e lungimirante riflette la nostra ferma fiducia nelle prospettive di crescita a lungo termine e supporta l’obiettivo di Cathay Cargo di diventare il world’s best air cargo carrier”, afferma Ronald Lam, Chief Executive of the Cathay Group.

“Il continuo supporto di Cathay Pacific all’A350F è un ulteriore segnale forte del fatto che questo aereo rappresenta una nuova generazione per capacità ed efficienza. L’A350F si integrerà perfettamente nella flotta Airbus esistente della compagnia aerea, offrendo un’impareggiabile operational and technical commonality, e accelerando al contempo il percorso di decarbonizzazione della compagnia. Siamo entusiasti di rafforzare questa partnership”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

“Progettato per essere il cargo aicraft più avanzato al mondo, l’A350F soddisfa le esigenze in continua evoluzione del global air freight market. Grazie a un’autonomia fino a 8.700 chilometri e a un payload fino a 111 tonnellate, consentirà agli operatori di utilizzarlo sulle rotte internazionali a lungo raggio. Realizzato con oltre il 70% di materiali avanzati, l’A350F è 46 tonnellate più leggero rispetto agli aerei concorrenti.

Grazie ai moderni motori Rolls-Royce Trent XWB-97, l’A350F consentirà una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 fino al 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione con similar payload-range capability. È l’unico nuovo freighter a soddisfare pienamente gli standard ICAO sulle emissioni di CO2 per il 2027. L’A350F è in grado di operare con un blend fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF) al momento dell’entrata in servizio, con l’obiettivo di raggiungere 100% SAF entro il 2030, come per tutti gli aeromobili Airbus“, afferma Airbus.

“Appartenendo alla famiglia di aeromobili widebody più moderna al mondo, l’A350F offre anche un elevato livello di commonality con gli A350 passenger aircraft, apportando ulteriori vantaggi alle compagnie aeree che già utilizzano modelli di questa famiglia.

Alla fine di aprile 2026, l’A350F freighter aveva registrato 101 ordini fermi da 14 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)