La Royal Thai Navy ordina due Airbus C295 in advanced transport configuration

La Royal Thai Navy ha acquisito due Airbus C295 in enhanced transport configuration, che consentiranno surveillance and Search and Rescue missions, oltre a operazioni logistiche, per la Thailandia.

“Questo ordine fa seguito al recente contratto con la Royal Thai Air Force per due C295 e si aggiunge ai tre velivoli già in servizio presso la Royal Thai Army, impiegati nel trasporto di merci e truppe dal 2016. Il C295 è diventato il tactical transport aircraft di riferimento per le Thai Armed Forces.

I due C295 destinati alla Thai Navy, che opereranno dalla U-Tapao air base in Sattahip, saranno in grado di rilevare, classificare e identificare targets in mare o a terra, operando efficacemente sia di giorno che di notte grazie alla Electro-Optical/Infra-Red (EO/IR) sensor suite di cui saranno dotati.

Gli aerei saranno assemblati presso gli stabilimenti di Airbus Defence and Space a Siviglia, Spagna, con la prima consegna prevista entro la fine del 2028″, afferma Airbus.

“In totale, sette paesi della regione Asia-Pacifico hanno ordinato 90 C295. Il C295 è global leader nel suo segmento, detenendo l’85% della quota di mercato, con 335 ordini provenienti da 39 paesi in quattro continenti. Ad oggi, la flotta globale di C295 ha raggiunto 750.000 ore di volo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)