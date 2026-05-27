EASA certifica la connettività in volo più veloce per gli Airbus ACJ con Gogo Galileo FDX

Gli ACJ customers sono un passo più vicini alla ultra-fast in-flight connectivity grazie alla certificazione STC (Supplemental Type Certificate) di EASA per gli aeromobili Airbus ACJ320/320neo con la soluzione integrata ad alta velocità “Full-Duplex” (FDX) di ultima generazione di Gogo Galileo. Certificata l’11 maggio, l’installazione FDX include una nuova electronically steerable flat antenna (ESA). Questa ESA è un elemento fondamentale della piattaforma di connettività “ACJ Connect” di Airbus, sviluppata in collaborazione con Gogo e che utilizza la costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) di Eutelsat OneWeb, annunciata per la prima volta nel febbraio 2025.

La certificazione FDX si aggiunge all’introduzione, lo scorso anno, della soluzione “Half Duplex” (HDX) di Gogo Galileo sulla famiglia ACJ319. Mentre l’HDX offre velocità di download fino a 60 Mbps e di upload fino a 11 Mbps, l’opzione FDX di Gogo per il più grande ACJ320 offre velocità di download fino a 195 Mbps e di upload fino a 32 Mbps.

Gli ACJ equipaggiati con i sistemi FDX o HDX saranno connessi alla costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) di Eutelsat OneWeb, composta da oltre 640 satelliti. I satelliti LEO orbitano molto più vicino alla Terra, offrendo velocità superiori e latenza inferiore, oltre a una copertura globale, anche ai poli.

Chadi Saade, Presidente di Airbus Corporate Jets, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere tra i primi corporate aircraft manufacturers a offrire e supportare una fully integrated LEO in-flight connectivity solution certificata e completamente integrata, sfruttando le tecnologie e le infrastrutture satellitari dei nostri partner, tra cui l’antenna FDX all’avanguardia di Gogo Galileo e la costellazione di satelliti OneWeb di Eutelsat. L’ottenimento di questa certificazione per il Gogo FDX offre ai nostri clienti ACJ Connect una nuova opzione a bassa latenza e ad alta larghezza di banda e consolida la posizione della famiglia ACJ320 come fornitore leader di connettività per la business aviation nel settore”.

Michael Skov Christensen, Chief Commercial Officer, Gogo, ha dichiarato: “L’aggiunta del Gogo Galileo FDX offre ai clienti di ACJ la certezza di una connettività affidabile e ad alta velocità in tutte le fasi del volo, ovunque si trovino. Inoltre, Gogo è orgogliosa del suo impegno per la privacy dei dati e la sicurezza informatica. Utilizziamo i dati dei clienti esclusivamente per le operazioni e mai per altri scopi, incluso lo sviluppo di altri prodotti o l’intelligenza artificiale, un aspetto che rassicura i clienti di ACJ”.

Rispetto alla soluzione HDX, l‘FDX è dotato di un’antenna ESA full-duplex più grande con due array: uno per la trasmissione dei dati e uno per la ricezione, consentendo una connettività ancora più veloce e a bassa latenza per la cabina. Nel frattempo, l’opzione HDX comprende un singolo array a controllo elettronico che commuta costantemente e senza interruzioni tra modalità di trasmissione e ricezione, consentendo il trasferimento di dati da e verso un satellite.

Mentre il Gogo Galileo HDX è progettato per consentire a sei o più passeggeri di effettuare contemporaneamente videochiamate, trasmettere in streaming, utilizzare app ad alto consumo di dati, inviare e-mail e accedere alle reti aziendali, l’architettura FDX amplia di fatto il flusso di dati all’interno dell’aeromobile per servire un numero ancora maggiore di passeggeri che utilizzano applicazioni ad alto consumo di dati contemporaneamente. Consentendo la trasmissione e la ricezione simultanea dei dati, è possibile ottimizzare un maggior numero di applicazioni ad alta intensità di dati per un numero maggiore di passeggeri.

“I primi velivoli della famiglia ACJ320 stanno iniziando a essere equipaggiati con il sistema ACJ Connect FDX durante il cabin outfitting presso il nostro network di service centres e entreranno in servizio a breve”, afferma Paul Achkar, ACJ Services Business Development Director. “Airbus è responsabile della fornitura della soluzione completa, comprensiva di STC, antenna FDX e kit. Come prossimo passo, Airbus sta lavorando per ottenere la certificazione FDX per gli aeromobili ACJ318, ACJ319 e per il widebody ACJ330, che saranno ricevute nel corso del 2026”.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Jets – Photo Credits: Airbus Corporate Jets)