Platoon Aviation espanderà le proprie attività charter, diventando la più grande Cessna Citation Longitude Fleet in Europa

Textron Aviation informa: “Textron Aviation Inc., società di Textron Inc., ha annunciato oggi di aver stipulato un multi-aircraft fleet purchase agreement con Platoon Aviation, che consentirà all’operatore charter con sede ad Amburgo di diventare il più grande Cessna Citation Longitude fleet owner in Europa. Platoon Aviation offre on-demand private jet travel, rivolti a viaggiatori d’affari e di piacere che cercano capacità di volo a lungo raggio, comfort in cabina e affidabilità operativa. Le consegne dei velivoli Citation Longitude dovrebbero iniziare nel 2027″.

“Dalle prestazioni e dall’esperienza in cabina alla solidità della nostra rete di assistenza globale, il Citation Longitude offre agli operatori charter la sicurezza necessaria per far crescere le proprie flotte e servire i clienti al massimo livello”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing, Textron Aviation. “Questo accordo con Platoon Aviation sottolinea la leadership del Longitude nel super-midsize segment e la fiducia che i clienti ripongono in Cessna e nel nostro team”.

“In quanto ammiraglia della famiglia Citation, il Citation Longitude è progettato per soddisfare le esigenze sia dei piloti che dei passeggeri, offrendo avionica avanzata, efficienza operativa e un’esperienza di volo raffinata. Questo business jet è ideale per i voli charter europei, offrendo l’autonomia e le prestazioni necessarie per collegare i principali business corridors senza scalo, incluse rotte come Amburgo-Madrid e Londra-Atene. L’aeromobile vanta la cabina più silenziosa della super-midsize class, una flat-floor stand-up cabin di 1,83 metri, posti a sedere per un massimo di 12 passeggeri e uno spazio per le gambe ai vertici della categoria”, prosegue Textron Aviation.

“Platoon Aviation sta ridefinendo il futuro dell’aviazione d’affari”, ha dichiarato Deniz Weißenborn, CEO di Platoon Aviation. “L’ampliamento della flotta con il Citation Longitude riflette il nostro impegno a costruire una piattaforma aeronautica di nuova generazione a prova di futuro, che combini efficienza operativa, sostenibilità e comfort senza compromessi. Questo aeromobile ci permette di soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori moderni, offrendo al contempo ai nostri clienti maggiore flessibilità, affidabilità e connettività in tutta Europa e oltre”.

“Textron Aviation offre un servizio post-vendita globale completo per i clienti Cessna e Beechcraft, garantendo un supporto completo per l’intero ciclo di vita degli aeromobili, ovunque operino. Per un operatore charter europeo in espansione come Platoon Aviation, questo supporto è reso possibile da una solida presenza regionale che comprende cinque company-owned service centers, un network di Authorized Service Facilities (ASF) e mobile service support teams, assicurando un’assistenza tempestiva e qualificata in tutta la regione. Gli operatori europei beneficiano anche dell’European Parts Distribution Center (EUDC) dell’azienda, che offre spedizioni rapide, accesso affidabile a ricambi originali e supporto dedicato nella regione. Grazie all’assistenza AOG (Aircraft-on-Ground) 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questa rete di supporto integrata aiuta Platoon Aviation a massimizzare la disponibilità della flotta e a mantenere l’elevato tasso di utilizzo necessario per servire in modo affidabile i clienti in tutta Europa”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)