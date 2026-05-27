Emirates debutta a ITB China 2026

Emirates ha fatto il suo debutto all’ITB China 2026, offrendo ai visitatori un’anteprima immersiva dell’esperienza di viaggio e dei prodotti esclusivi di bordo.

“L’ITB China, che si terrà dal 26 al 28 maggio presso lo Shanghai World Expo Exhibition & Convention Centre, è una delle più grandi fiere del settore turistico in Asia. La partecipazione di Emirates rafforza il suo focus strategico sulla Cina, intensificando la presenza sul mercato e creando nuove partnership con l’industria turistica locale.

Emirates presenterà presso il proprio stand la pluripremiata poltrona di Premium Economy Class, oltre alla collezione di nuovi amenity kits e ai prodotti per la cura della pelle Voya, disponibili nella A380 First Class Shower Spa.

Per i partner del settore e gli appassionati di viaggi, l’esposizione rappresenta un’opportunità per immergersi nell’esperienza Emirates e scoprire da vicino la filosofia di comfort e servizio che contraddistingue la compagnia.

Durante la fiera, Emirates terrà una serie di incontri con i partner del settore per esplorare nuove opportunità commerciali nell’intero ecosistema turistico, oltre ad ampliare le collaborazioni commerciali esistenti”, afferma Emirates.

Adam Li, Vice President of Emirates China, ha dichiarato: “Siamo onorati di partecipare per la prima volta all’ITB China. Questa fiera rappresenta un’importante piattaforma non solo per presentare il brand Emirates e i nostri elementi distintivi, ma anche per rafforzare il dialogo con i nostri partner del settore turistico in Cina ed esplorare future opportunità di collaborazione. ITB China 2026 offre una preziosa piattaforma per consolidare le partnership, individuare nuove opportunità commerciali e promuovere una crescita sostenibile in uno dei mercati turistici più dinamici al mondo”.

Ha aggiunto: “La presentazione dei nostri posti in Premium Economy testimonia il nostro costante impegno nell’offrire un’esperienza di volo migliore ai nostri clienti cinesi. Siamo certi che, sperimentando in prima persona la cura dei dettagli dei nostri servizi e prodotti, i nostri partner e visitatori apprezzeranno appieno ciò che offriamo. Questo riflette anche i nostri continui investimenti in Cina e i nostri sforzi per migliorare costantemente i nostri prodotti e servizi per i viaggiatori cinesi”.

“Nella Cina continentale, Emirates opera attualmente voli giornalieri non-stop tra Pechino, Guangzhou, Shenzhen e Hangzhou e Dubai, oltre a due voli giornalieri non-stop tra Shanghai e Dubai. La compagnia aerea opera su queste rotte con una flotta mista, che comprende l’ammiraglia Airbus A380, il Boeing 777-300ER e il moderno Airbus A350.

Dal lancio dei voli passeggeri verso la Cina nel 2004, Emirates ha costantemente migliorato i propri prodotti e servizi per soddisfare i gusti in continua evoluzione dei viaggiatori cinesi. Ciò include piatti e menù regionali cinesi, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo ice, che offre una vasta gamma di contenuti in lingua cinese, tra cui un’ampia selezione di contenuti audio e video cinesi, e un team in crescita di assistenti di volo che parlano cinese.

Il turismo e gli scambi economici tra la Cina e gli Emirati Arabi Uniti hanno continuato a crescere costantemente negli ultimi anni, creando opportunità per una maggiore connettività aerea tra i due Paesi e favorendo un aumento dei voli tra Dubai e la Cina. Secondo il Department of Economy and Tourism di Dubai, nel 2024 Dubai ha accolto circa 824.000 visitatori cinesi, con un incremento del 31% rispetto all’anno precedente. Nel 2025, il numero di visitatori cinesi negli Emirati Arabi Uniti ha continuato a crescere costantemente, con circa 860.000 pernottamenti registrati, a testimonianza del crescente potenziale del mercato.

Con Dubai come hub globale, Emirates collega i viaggiatori cinesi a quasi 140 destinazioni in sei continenti, offrendo collegamenti senza soluzione di continuità con le principali città del Medio Oriente, Europa, Africa e Americhe”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)