Vueling amplia i collegamenti tra Italia e Spagna con nuove tratte e frequenze verso Bilbao e Barcellona

Vueling, parte del gruppo IAG e leader negli scali aeroportuali di Barcellona e Bilbao, sta rafforzando i collegamenti con il mercato italiano da entrambe le basi, con oltre 250.000 posti aggiuntivi per la prossima stagione invernale.

Jordi Pla, Chief Network & Strategy Officer di Vueling, commenta: “In Vueling siamo impegnati a rafforzare i collegamenti tra l’Italia e due delle nostre principali basi in Spagna, Barcellona e Bilbao, dove abbiamo aggiunto oltre 250.000 posti quest’anno, consolidando la nostra leadership nei due aeroporti”.

La compagnia aerea rafforza i collegamenti con l’Italia da Bilbao con quattro nuove rotte e aumenta i posti disponibili su quelle esistenti per la stagione invernale 2026, con oltre 100.000 posti aggiuntivi. Vueling ha messo oggi in vendita i nuovi collegamenti tra Bilbao e Roma, Venezia, Napoli e Torino per il prossimo inverno, rafforzando così la connettività internazionale.

Le nuove rotte aggiungono circa 89.000 posti da Bilbao verso queste quattro destinazioni durante la stagione invernale:

– La rotta Bilbao-Roma, finora disponibile fino al 13 settembre, resterà operativa anche per tutta la stagione invernale. A partire dal 25 ottobre avrà quattro frequenze settimanali, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

– Il collegamento con Venezia avrà tre frequenze settimanali (giovedì, venerdì e domenica) a partire dal 25 ottobre.

– La rotta per Napoli inizierà a operare dal 4 dicembre, anch’essa con tre frequenze settimanali il lunedì, venerdì e domenica.

– Infine, il collegamento con Torino sarà disponibile dal 25 ottobre con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica.

In questo modo, nel corso dell’anno dall’aeroporto di Bilbao, la compagnia aerea offrirà fino a 31 rotte, di cui 17 internazionali, consolidando così la propria leadership nell’aeroporto, dove trasporta 1 viaggiatore su 2 e registra oltre 30 milioni di passeggeri trasportati.

Oltre ai nuovi collegamenti, Vueling rafforzerà anche la propria operatività tra Bilbao e Milano, che passerà a sette frequenze settimanali – un volo al giorno – e a oltre 55.000 posti disponibili.

La compagnia rafforzerà inoltre la propria offerta da Barcellona verso 3 destinazioni: Napoli, che passerà da 14 a 21 frequenze settimanali; Torino, che aggiungerà 6 frequenze e arriverà a 11 a settimana; Palermo, che disporrà di 8 frequenze settimanali, 3 in più rispetto allo scorso inverno.

Inoltre, nella seconda metà dell’estate, Vueling ha aumentato anche le frequenze da Barcellona verso Torino (da 5 a 11 frequenze settimanali) e Palermo (da 7 a 11 frequenze settimanali), nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 24 ottobre. Vueling aggiunge così oltre 150.000 posti supplementari su questi collegamenti, raggiungendo un totale di oltre 330.000 posti.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)