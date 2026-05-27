SAS lancia il proprio business credit card program

SAS introduce la propria business credit card per le piccole e medie imprese scandinave. L’iniziativa è pensata per combinare vantaggi di viaggio, funzionalità di pagamento e gestione delle spese.

“Il nuovo programma rappresenta un traguardo significativo per SAS, che sviluppa e gestisce la propria business credit card nell’ambito di SAS EuroBonus. Questo posiziona SAS tra i primi global airline loyalty programs a lanciare un’offerta business basata su un’infrastruttura finanziaria integrata, con SAS che si assume la responsabilità dell’esperienza cliente e della proposta di valore, insieme a partner finanziari di fiducia”, afferma SAS.

“Questo programma è stato creato con un obiettivo semplice: semplificare la vita lavorativa quotidiana dei nostri clienti. Le aziende ci dicono di volere meno burocrazia, vantaggi di viaggio più chiari e una carta che supporti realmente il modo in cui le aziende scandinave operano. Con questo programma, ottengono una gestione delle spese più agevole, punti EuroBonus, esperienze di viaggio migliori per i loro team e un unico prodotto che sostituisce ciò che prima richiedeva diverse carte e piattaforme”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS.

“Pensata per la nuova generazione di spese aziendali, la nuova offerta mira a colmare una lacuna nel mercato scandinavo, dove nessuna carta o soluzione esistente combina completamente fedeltà, tecnologia e servizi bancari in un’unica esperienza integrata.

La piattaforma si basa sulla Nordiska embedded finance and Cards-as-a-Service (CaaS) infrastructure, che consente l’emissione di carte e l’erogazione di credito, mentre l’esperienza utente dell’app e le funzionalità di gestione delle spese sono fornite dalla società fintech danese Cardlay.

Il lancio coincide con l’80° anniversario di SAS, a testimonianza della lunga tradizione di innovazione dell’azienda nel settore dei viaggi in Scandinavia.

L’implementazione avverrà in fasi in tutta la Scandinavia, a partire dall’introduzione del primo prodotto: la SAS EuroBonus Executive Business Card.

La credit card è pensata per dirigenti, imprenditori e responsabili finanziari di piccole e medie imprese e sarà emessa sul circuito Mastercard come carta World Elite.

I clienti riceveranno 20.000 Level Points all’anno, accesso alle lounge SAS, iscrizione a Priority Pass, assicurazione di viaggio premium, carte digitali, limiti di credito flessibili e un’app dedicata con gestione completa delle spese e delle ricevute integrata direttamente nei sistemi ERP. Inoltre, i titolari della carta guadagnano 25 punti EuroBonus per ogni 100 SEK/DKK/NOK spesi, il che la rende la carta con il più alto tasso di accumulo EuroBonus disponibile sul mercato.

La carta è realizzata in metallo ed è pensata per chi viaggia spesso e desidera controllo e praticità nella gestione delle spese aziendali”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)