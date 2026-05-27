L’Autorità per la Difesa italiana concede a Piaggio Aerospace la Military Design Approval

Piaggio Aerospace ha ottenuto l’approvazione ufficiale dall’autorità militare italiana, la Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA), per svolgere military aircraft design activities.
“L’approvazione, nota come Military Design Organization Approval (MDOA) certificate IT.21J.007, è rilasciata nell’ambito dell’AER(EP).P-21 regulatory framework, che segue gli standard europei per l’aviazione militare.
La certificazione riconosce formalmente Piaggio Aerospace come organizzazione approvata in grado di progettare, sviluppare e certificare modifiche di aeromobili nell’ambito del military aviation system. In termini pratici, conferma che l’azienda soddisfa gli standard tecnici e di conformità richiesti per operare come design authority affidabile per velivoli militari”, afferma Piaggio Aerospace.
“Questa approvazione militare rispecchia la Design Organization Approval (DOA) che Piaggio Aerospace già possiede dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) per l’aviazione civile. Con l’ottenimento della certificazione MDOA, l’autorità progettuale dell’azienda si estende di fatto dal settore civile a quello militare.
Grazie ai privilegi concessi dalla certificazione MDOA, Piaggio Aerospace è ora in grado di approvare autonomamente alcune minor modifications and repairs per la famiglia di velivoli P.180. L’azienda è inoltre autorizzata a stabilire e certificare le condizioni di volo necessarie per il rilascio di un “Permit to Fly”, che consente agli aeromobili di operare in sicurezza dopo modifiche o interventi di manutenzione, ove necessario”, prosegue Piaggio Aerospace.
“La certificazione MDOA rafforza il ruolo di Piaggio Aerospace nell’ecosistema dell’aviazione militare italiana, consolidando la sua responsabilità nel supportare la continua sicurezza, aeronavigabilità e prontezza operativa della flotta P.180“, conclude Piaggio Aerospace.
(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Aeronautica Militare – Piaggio Aerospace)