SSAMC diventa il primo CFM LEAP Premier MRO Provider in Cina

CFM International (CFM) e Sichuan Services Aero-engine Maintenance Company (SSAMC), una joint venture 60/40 tra Air China e CFM, hanno annunciato oggi che SSAMC diventerà un Premier MRO shop, fornendo servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per i motori CFM LEAP. L’annuncio è stato dato durante una cerimonia presso MRO Greater China.

“In qualità di azionista e importante cliente di SSAMC, Air China attribuisce grande valore a questo traguardo. L’ingresso di SSAMC nel CFM LEAP Premier MRO ecosystem eleva la nostra consolidata partnership con CFM a un nuovo livello e rafforza il supporto alla nostra flotta, in particolare alla C919 fleet in crescita”, ha dichiarato Jiliang Ni, Senior Vice President at Air China Limited. “Grazie al forte sostegno degli azionisti, SSAMC si sta preparando per un successo ancora maggiore in futuro”.

“Con questo annuncio, SSAMC diventa il primo CFM LEAP Premier MRO shop in Cina, nonché il primo per i motori LEAP-1C che equipaggiano il COMAC C919. Il centro sarà inoltre autorizzato per la manutenzione dei motori LEAP-1A e LEAP-1B, rispettivamente per gli aeromobili della Airbus A320neo family e Boeing 737 MAX“, afferma CFM International.

“Air China è l’unica compagnia aerea al mondo ad aver utilizzato sei generazioni di motori CFM e ad aver instaurato con noi un engine maintenance shop”, ha dichiarato Weiming Xiang, president of CFM Greater China and GE Aerospace Greater China. “Questo accordo consolida la nostra lunga e proficua collaborazione”.

SSAMC è stata fondata a Chengdu nel 1999 e ha effettuato la manutenzione di oltre 2.800 motori CFM, inclusi i motori CFM56 e LEAP, per operatori di aeromobili Boeing 737 e Airbus A320 family.

“Siamo onorati di diventare il primo Premier MRO shop al mondo per tutti i tipi di motori CFM LEAP, incluso il LEAP-1C”, ha dichiarato Guillaume Mornand, general manager at SSAMC. “Questo traguardo si basa sull’esperienza maturata con i motori LEAP sin dal loro ingresso in servizio in Cina e con i motori CFM56 nei nostri 27 anni di attività. Non vediamo l’ora di mettere a disposizione questa competenza agli operatori LEAP in Cina e nel resto del mondo, per offrire loro world-class MRO performance”.

“I CFM LEAP Premier MRO shops fanno parte di un open MRO ecosystem in cui CFM, Premier MRO providers and third-party shops competono per MRO services. I licenziatari Premier MRO mantengono il massimo livello di formazione e supporto da parte di CFM. Poiché l’open MRO ecosystem promuove la concorrenza, consente agli operatori di ottimizzare i costi per assicurarsi slot di manutenzione con turnaround times che soddisfino le loro esigenze di programmazione, contribuendo al contempo a un maggiore valore residuo dei motori, come si osserva oggi con i motori CFM56“, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International)