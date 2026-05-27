Wizz Air conferma la propria crescita in Sardegna

Wizz Air conferma il proprio percorso di crescita nell’Isola annunciando oggi – nel corso di una colazione con i media tenutasi insieme a Sogeaal e Geasar, società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia – il più ampio operativo estivo mai programmato dal vettore dai due scali del Nord Sardegna.

“La Summer Season 2026 segna infatti un nuovo capitolo della storia di Wizz Air in Sardegna: con quasi 440mila posti da e per Alghero ed Olbia, con una crescita del 108% rispetto all’estate 2025, il vettore opererà complessivamente 11 rotte verso 10 paesi. Il programma estivo include 5 nuove rotte da Alghero, a conferma del ruolo sempre più importante del Nord Sardegna nel network della compagnia.

Presente sull’isola dal 2013, Wizz Air ha progressivamente rafforzato la propria offerta passando dai collegamenti domestici a un network sempre più internazionale. Dall’avvio delle operazioni sull’isola, la compagnia ha messo a disposizione oltre 1,5 milioni di posti e trasportato più di 1,3 milioni di passeggeri, contribuendo in modo significativo alla connettività della destinazione e allo sviluppo dei flussi turistici in entrata e in uscita. Nel solo 2025, Wizz Air ha operato oltre 910 voli da e per Alghero e Olbia, mentre nel 2026 sono già stati operati più di 280 voli sui due scali”, afferma Wizz Air.

“All’aeroporto di Alghero-Fertilia “Riviera del Corallo”, dove la compagnia ha iniziato a operare il 19 maggio 2013 con il suo primo volto in partenza alla volta di Bucarest, Wizz Air servirà nell’estate 2026 un totale di 8 rotte verso 8 Paesi, mettendo a disposizione 311 mila posti, in crescita del 253% rispetto alla precedente stagione estiva.

Le 5 nuove rotte da Alghero sono pensate per ampliare le opportunità di viaggio dei passeggeri sardi e rafforzare l’attrattività turistica del territorio:

– Alghero-Belgrado, operata il lunedì, mercoledì e venerdì, con tariffe da 29,99 euro e lanciata il 30 marzo scorso.

– Alghero-Skopje, il martedì e il sabato, con tariffe da 39,99 euro e in avvio il prossimo 18 luglio.

– Alghero-Tirana, il mercoledì e la domenica, con tariffe da 19,99 euro e primo volo il prossimo 24 giugno.

– Alghero-Varsavia Modlin, il martedì, giovedì e sabato, con tariffe da 24,99 euro e partita ufficialmente il 31 marzo di quest’anno.

– Alghero-Venezia, il lunedì, mercoledì e venerdì, con tariffe da 29,99 euro e in avvio il 1° luglio.

Dall’avvio delle operazioni, grazie al legame ultradecennale con Sogeaal, Wizz Air ha trasportato oltre 700 mila passeggeri da e per Alghero, per una capacità complessiva di oltre 800 mila posti. La compagnia ha inoltre già operato più di 280 voli sullo scalo nel 2026, consolidando progressivamente la propria presenza sul territorio fino a diventare oggi la terza compagnia aerea ad Alghero per quota di mercato, con una market share del 13,8% nell’anno corrente.

Il network estivo da Alghero consentirà ai passeggeri di raggiungere alcune delle destinazioni più affascinanti e dinamiche d’Europa e del Mediterraneo: dall’energia creativa di Tirana e Sofia al fascino monumentale di Budapest, passando per l’eleganza senza tempo di Venezia e il patrimonio culturale di Skopje, ogni collegamento apre le porte a esperienze diverse tra arte, storia, intrattenimento e gastronomia. A queste si aggiungono le atmosfere autentiche di Varsavia, Bucarest e Belgrado, ampliando ulteriormente le opportunità di viaggio per i passeggeri in partenza dal Nord Sardegna”, prosegue Wizz Air.

“Anche allo scalo “Costa Smeralda” di Olbia, dove Wizz Air è presente dal 29 aprile 2021 quando venne operato il primo collegamento nazionale verso Milano Malpensa, la compagnia continua a rafforzare la propria presenza offrendo nella stagione estiva 2026 un totale di 3 rotte verso 2 paesi e una capacità complessiva di oltre 128 mila posti, in aumento del 4% rispetto alla Summer Season 2025.

La crescita su Olbia si traduce in un rafforzamento concreto delle frequenze sulle rotte operate: il collegamento Olbia-Milano Malpensa passerà da 9 a 11 frequenze settimanali, la rotta Olbia-Roma Ciampino sarà operata con frequenza giornaliera, mentre il collegamento Olbia-Varsavia Chopin arriverà fino a 3 frequenze settimanali nel picco estivo. Una rete pensata per rispondere sia alla domanda leisure sia a quella business, rafforzando i collegamenti tra la Sardegna, il resto d’Italia e l’Europa centrale.

Dall’inizio delle operazioni, grazie alla collaborazione con Geasar, Wizz Air ha trasportato oltre 600 mila passeggeri da e per Olbia e ha messo a disposizione circa 700 mila posti, contribuendo a rafforzare la connettività della destinazione e i collegamenti tra la Sardegna e alcune delle città più amate in Italia e in Europa”, continua Wizz Air.

“Continuiamo a credere fortemente nel potenziale del Nord Sardegna e nel ruolo strategico che gli aeroporti di Alghero e Olbia rivestono come porte d’accesso verso il resto dell’Italia e l’Europa. In questo contesto, la nostra programmazione estiva 2026 – la più ampia di sempre sui due scali in cui operiamo rispettivamente dal 2013 e dal 2021 – rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso di crescita e consolidamento della nostra presenza nella regione, con l’obiettivo di rafforzare in modo sempre più strutturale la connettività internazionale e rispondere a una domanda in costante evoluzione. Per questo straordinario risultato desideriamo ringraziare Sogeaal e Geasar per la collaborazione, la fiducia e il lavoro che abbiamo costruito nel tempo e che continua a rafforzarsi stagione dopo stagione. La sinergia con le due società è essenziale per sviluppare nuove opportunità di collegamento e contribuire in maniera concreta allo sviluppo turistico ed economico del Nord Sardegna”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air.

“L’espansione di Wizz Air su Alghero e Olbia conferma l’efficacia del percorso di collaborazione avviato tra i due aeroporti del Nord Sardegna e i partner industriali che scelgono di investire stabilmente sul territorio. La crescita dei collegamenti internazionali non rappresenta soltanto un incremento dell’offerta di voli, ma un fattore strategico per migliorare l’accessibilità dell’isola, favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e creare nuove opportunità per il tessuto economico e produttivo locale. La capacità di Alghero e Olbia di operare in maniera coordinata rafforza la competitività del Nord Sardegna e contribuisce a consolidarne il posizionamento all’interno del mercato europeo della mobilità e del turismo”, ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar e Sogeaal.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)