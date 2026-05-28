IAG annuncia l’implementazione di AISmartPlan presso Aer Lingus

International Airlines Group (IAG) annuncia oggi un nuovo accordo commerciale tra Aer Lingus e AISmartPlan, una advanced AI-powered aircraft maintenance planning platform, a seguito di una proficua collaborazione nell’ambito del programma di accelerazione IAGi.

AISmartPlan è entrata a far parte dell’acceleratore di punta di IAG nel 2025, collaborando con Aer Lingus per testare la sua tecnologia in un ambiente operativo reale. La sua piattaforma sostituisce il manual maintenance production planning con un sistema intelligente e automatizzato che raccoglie dati operativi chiave: da flight schedules and aircraft availability a workforce constraints, per generare piani ottimizzati.

Abbinando automaticamente i tecnici giusti all’aeromobile giusto al momento giusto e offrendo strumenti di visualizzazione intuitivi con funzionalità drag-and-drop, consente ai team di comprendere, adattare e gestire rapidamente i piani di manutenzione.

In soli tre mesi, la startup ha trasformato la sua piattaforma da prototipo a soluzione funzionante e ora è in fase di implementazione nel maintenance production planning della compagnia aerea.

Lucas De Almeida Ramos Faria, Maintenance Production Planning Manager at Aer Lingus, ha dichiarato: “In precedenza, l’assegnazione delle attività di manutenzione ai nostri tecnici era un processo manuale e dispendioso in termini di tempo, che limitava la nostra capacità di pianificazione a lungo termine. Il programma IAGi Accelerator ci ha offerto una preziosa opportunità di collaborare con AISmartPlan e testare un approccio ottimizzato dall’AI utilizzando vincoli operativi reali. Questa partnership segna un cambiamento fondamentale nel modo in cui pianifichiamo e ottimizziamo la manutenzione. Ciò che prima richiedeva ore ogni giorno ora può essere fatto in pochi minuti, con una maggiore affidabilità dei risultati”.

Durante l’Accelerator, i team di Aer Lingus hanno lavorato a stretto contatto con AISmartPlan per perfezionare gli strumenti di pianificazione visiva della piattaforma, la logica di automazione e l’usabilità, dando vita a una soluzione specificamente pensata per le operazioni di manutenzione aeronautica. In seguito al successo della fase di test, AISmartPlan ha ora firmato un accordo commerciale pluriennale con Aer Lingus, con la possibilità di estendere l’utilizzo ad altre compagnie aeree di IAG Group.

Nicolas Grondin, fondatore di AISmartPlan, ha commentato: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di automatizzare completamente la pianificazione della manutenzione e rendere i piani complessi immediatamente visibili e attuabili. L’IAGi Accelerator ci ha offerto un’opportunità incredibile, rara per le startup in fase iniziale: un profondo coinvolgimento operativo con una compagnia aerea disposta a testare, mettere alla prova e co-creare la soluzione insieme a noi. Il feedback di Aer Lingus ha plasmato direttamente il prodotto e ne ha dimostrato la validità nel mercato dell’aviazione”.

Incentrato sulla rapida collaborazione tra startup innovative, le compagnie aeree e le società operative di IAG, l’IAGi Accelerator ha collaborato con oltre 120 aziende per testare e validare rapidamente le loro tecnologie in ambienti operativi del settore aeronautico.

Giunto al suo decimo anno, l’Accelerator continua a ricercare fondatori audaci e team innovativi in grado di affrontare sfide operative di grande impatto nel settore.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)