Qantas svela la nuova Great Barrier Reef Livery sul nuovo A321XLR

Il nuovo Airbus A321XLR di Qantas è uscito dal paint shop di Airbus ad Amburgo, Germania, sfoggiando una livrea ispirata a una delle sette meraviglie naturali del mondo: la Great Barrier Reef. Denominato Coral Sea, l’aereo è il settimo dei 48 A321XLR di nuova generazione ordinati da Qantas e sarà portato in Australia dai piloti Qantas il mese prossimo.

“L’A321XLR è l’ultimo arrivato nella flotta di Qantas e può volare per oltre 3.000 chilometri in più rispetto al Boeing 737 che sostituisce. Qantas è diventata la prima compagnia aerea dell’Asia-Pacifico a operare con questo tipo di aeromobile quando il suo primo velivolo, il Great Ocean Road, è entrato in servizio nel settembre 2025.

La Great Barrier Reef è una delle destinazioni turistiche più iconiche dell’Australia, accogliendo oltre 2,3 milioni di visitatori lo scorso anno e apportando benefici alle imprese e alle comunità del Queensland. Qantas Group svolge un ruolo importante nel collegare i visitatori alla barriera corallina e al resto del Queensland, operando oltre 1.600 voli di andata e ritorno domestici e internazionali da e per lo stato ogni settimana. Lo scorso anno, la spesa totale dei visitatori nel Queensland ha superato i 44 miliardi di dollari, ovvero 121 milioni di dollari al giorno.

L’accattivante livrea dell’Airbus A321XLR Coral Sea di Qantas si estende su entrambi i lati dell’aeromobile lungo 44 metri, ed è frutto di una collaborazione che celebra la partnership di lunga data tra Qantas e la Great Barrier Reef Foundation. Raffigura tartarughe marine, pesci pagliaccio e coralli della barriera corallina, riprodotti con colori vivaci e audaci sulla fusoliera.

Qantas collabora con la Great Barrier Reef Foundation dal 2009 e si è impegnata a donare 10 milioni di dollari in 10 anni, attraverso il Reef Restoration Fund, per sostenere scienziati, popolazioni indigene e operatori turistici locali impegnati nel ripristino delle barriere coralline della Great Barrier Reef e di altre barriere coralline australiane”, afferma Qantas Group.

Anna Marsden, Great Barrier Reef Foundation Managing Director, ha dichiarato: “Pochi luoghi sulla Terra catturano l’immaginazione come la Grande Barriera Corallina: i suoi colori, le sue creature, la sua immensità. Questo aereo racconterà questa storia a milioni di persone ogni anno, inclusi coloro che avranno la fortuna di volare a bordo e i molti altri che lo vedranno da terra. Ci auguriamo che ispiri le persone non solo a visitare la barriera corallina, ma anche a prendersi cura del suo futuro”.

Markus Svensson, Qantas Domestic Chief Executive Officer, ha dichiarato: “L’A321XLR è un aereo straordinario e Coral Sea è il settimo esemplare di questo tipo ad entrare a far parte della flotta Qantas. È davvero speciale presentare una livrea così audace che celebra la Grande Barriera Corallina e la sua straordinaria vita marina, e che segna la nostra partnership con la Great Barrier Reef Foundation e il fantastico lavoro che svolge. Il Queensland è una parte fondamentale del nostro network e, grazie alle migliaia di posti che offriamo ogni settimana verso lo stato, continuiamo a svolgere un ruolo importante nel sostenere il turismo e la connettività regionale”.

“Il Gruppo continua ad espandere i suoi collegamenti da e per il Queensland. Nel 2025, Qantas e Jetstar hanno aggiunto 10 nuove rotte per il Queensland, tra cui i servizi internazionali Qantas da Brisbane a Vanuatu, Manila e Palau, oltre alle rotte domestiche da Cairns alla Sunshine Coast e da Darwin alla Gold Coast.

Qantas sta inoltre aggiungendo altri aeromobili di nuova generazione alle rotte del Queensland: l’A321XLR ha recentemente iniziato a volare tra Brisbane e Perth, mentre i voli con l’A220 tra Brisbane e Cairns sono stati inaugurati all’inizio di questo mese. Il primo servizio internazionale della compagnia aerea con l’A321XLR inizierà a ottobre, collegando Brisbane e Manila“, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)