Singapore Airlines aumenta le frequenze dei voli per Amsterdam durante la stagione estiva 2026

Singapore Airlines (SIA) aumenterà la frequenza dei voli tra Singapore e Amsterdam fino a 10 voli settimanali nel periodo 1° agosto – 22 ottobre 2026, rispetto agli attuali voli giornalieri, in risposta alla forte domanda di viaggi tra la regione Asia-Pacifico e l’Europa.
Previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, il volo SQ334 partirà da Singapore per Amsterdam il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 11:10 (ora locale). Il volo di ritorno, SQ333, partirà da Amsterdam per Singapore negli stessi giorni alle ore 20:35 (ora locale).
Dai Haoyu, Senior Vice President Marketing Planning, Singapore Airlines, ha dichiarato: “Amsterdam riveste un ruolo importante nella nostra ampia rete europea. Attraverso il nostro hub di Singapore, offriamo comodi collegamenti ai viaggiatori provenienti dall’area Asia-Pacifico e da altre regioni, contribuendo a soddisfare la forte domanda su questa rotta. Questo aumento delle frequenze riflette la nostra fiducia nel potenziale a lungo termine di questo collegamento e cercheremo opportunità per estenderlo oltre il mese di ottobre 2026”.
L’incremento dei servizi per Amsterdam si aggiunge ai recenti potenziamenti della rete europea di SIA. Tra questi, un nuovo servizio cinque volte a settimana per Madrid via Barcellona, l’aumento dei voli per Manchester e Milano fino a raggiungere una frequenza giornaliera, l’incremento dei voli per Monaco fino a dieci volte a settimana, nonché l’aumento delle frequenze per Londra Gatwick fino a 2 voli al giorno.
Nel loro insieme, questi sviluppi supportano la crescente domanda di viaggi e rafforzano ulteriormente la connettività attraverso Singapore, offrendo ai clienti una maggiore scelta e migliori collegamenti verso numerose destinazioni in Europa.
I biglietti per i voli aggiuntivi per Amsterdam sono già in vendita attraverso i canali di distribuzione di SIA.
(Ufficio Stampa Singapore Airlines)