IATA: diminuzione del 3,4% della air passenger demand ad aprile

IATA ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand per aprile 2026.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è diminuita del 3,4% rispetto ad aprile 2025. Escludendo il Medio Oriente, la domanda è aumentata dell’1,2%. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è diminuita del 2,9% su base annua. Il load factor è stato pari all’83,1% (-0,4 punti percentuali rispetto ad aprile 2025).

La domanda internazionale è diminuita del 5,3% rispetto ad aprile 2025. Escludendo il Medio Oriente, la domanda è cresciuta dell’1,9%. La capacità è diminuita del 5,1% su base annua e il load factor è stato pari all’83,9% (-0,2 punti percentuali rispetto ad aprile 2025).

La domanda domestica è rimasta invariata rispetto ad aprile 2025. La capacità è aumentata dello 0,8% su base annua. Il load factor si è attestato all’81,9% (-0,7 punti percentuali rispetto ad aprile 2025).

“Il calo del 46,6% della domanda in Medio Oriente, dovuto alla guerra nella regione, è stato così marcato da trascinare la domanda complessiva al ribasso del 3,4%. La situazione del trasporto aereo rimane estremamente volatile. Il costo del jet fuel è più che raddoppiato ad aprile, spingendo al rialzo le tariffe aeree. I dati sugli orari dei voli futuri indicano una riduzione dell’offerta nei prossimi mesi, a dimostrazione del fatto che le compagnie aeree stanno cercando di bilanciare gli elevati costi del carburante con la debolezza della domanda”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

L’international RPK è diminuito del 5,3%, con un calo della capacità del 5,1%. Tuttavia, questo calo è stato causato dal continuo e forte calo della domanda per le compagnie aeree del Medio Oriente. Escludendo il Medio Oriente, l’RPK è aumentato dell’1,9%. In Nord America è rimasto stabile, mentre tutte le altre regioni hanno registrato una crescita.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 3,0% su base annua. La capacità è aumentata dello 0,7% su base annua e il load factor si è attestato all’87,5% (+1,9 punti percentuali rispetto ad aprile 2025), un valore record per il mese di aprile. Si è registrato un notevole rallentamento del traffico sul corridoio Giappone-Cina, a causa delle persistenti tensioni politiche.

Le compagnie aeree europee hanno registrato un aumento della domanda dello 0,9% su base annua. La capacità è aumentata dello 0,3% su base annua e il load factor si è attestato all’84,9% (+0,6 punti percentuali rispetto ad aprile 2025). Il traffico diretto tra Europa e Asia è aumentato del 15,3%, sostituendo il traffico in transito attraverso il Medio Oriente.

Le compagnie aeree nordamericane hanno registrato un aumento della domanda dello 0,0% su base annua. La capacità è diminuita dell’1,1% su base annua e il load factor si è attestato all’83,9% (+0,9 punti percentuali rispetto ad aprile 2025).

Le compagnie aeree mediorientali hanno registrato un calo della domanda del 48,1% su base annua. La capacità è diminuita del 38,4% su base annua e il load factor si è attestato al 70,1% (-13,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2025). Il traffico è stato influenzato dalla guerra in corso con l’Iran, sebbene il calo si sia leggermente attenuato rispetto a marzo, con l’entrata in vigore di un fragile cessate il fuoco.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda dell’8,9% su base annua. La capacità è cresciuta del 7,2% su base annua. Il load factor è pari all’84,6% (+1,4 punti percentuali rispetto ad aprile 2025).

Le compagnie aeree africane hanno visto un aumento della domanda del 2,2% su base annua. La capacità è aumentata dell’1,2% su base annua. Il load factor si è attestato al 77,9% (+0,7 punti percentuali rispetto ad aprile 2025).

Domestic Passenger Markets

Il domestic RPK è rimasto invariato ad aprile 2026 rispetto ad aprile 2025. La crescita in Brasile, Cina e Giappone è stata compensata dai cali registrati in Australia, India e Stati Uniti. I load factors sono diminuiti nella maggior parte dei principali mercati, ad eccezione di Cina e Giappone, sebbene sia opportuno notare che la capacità nel mercato giapponese è in calo da otto mesi consecutivi.

(Ufficio Stampa IATA)