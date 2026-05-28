Inaugurato in Brasile l’S-92 Helicopter Center of Excellence

Heli-One, leader globale nella manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di elicotteri, ha inaugurato in Brasile il primo S-92® helicopter Customer Support Center, dedicato alla scheduled and unscheduled maintenance di qualsiasi velivolo S-92 nella regione.

“Autorizzato da Sikorsky, società di Lockheed Martin, il centro di assistenza rappresenta un pilastro fondamentale per un completo S-92 Center of Excellence, che offrirà una vasta gamma di servizi di supporto per la piattaforma, tra cui la fornitura di ricambi e la capacità di revisione e riparazione.

L’apertura del Brazil Customer Support Center riflette la più ampia strategia di Heli-One volta ad espandere la propria rete di assistenza globale e ad avvicinare agli operatori nei mercati strategici di tutto il mondo le MRO and embedded maintenance capabilities. Forte di decenni di esperienza nel supporto a flotte di elicotteri civili, di pubblica utilità e militari, Heli-One sta investendo nelle infrastrutture regionali, rafforzando le OEM and supply chain partnerships e ampliando la propria presenza operativa per offrire soluzioni di supporto più rapide, integrate e pronte all’uso ai clienti ovunque operino.

L’Heli-One S-92 Center of Excellence gode del forte supporto del produttore di elicotteri S-92, Sikorsky, e della società di leasing aeronautico Milestone, parte di AerCap, che possiede 17 dei circa 40 elicotteri S-92 attualmente operativi nella regione sudamericana. Classificato come elicottero da trasporto pesante, ogni S-92 può trasportare 19 passeggeri in un raggio di 200 miglia nautiche. L’apertura del Sikorsky-authorized Heli-One S-92 Customer Support Center in Brazil è la prima del suo genere in Sud America e il nono S-92 support center a livello globale”, afferma Lockheed Martin.

Kevin Spengler, Presidente di Heli-One, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di portare in Brasile le competenze specialistiche di Heli-One in materia di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) con l’apertura di questo nuovo customer support center. Questo investimento migliorerà significativamente i tempi di intervento per la manutenzione e la fornitura di ricambi per gli operatori di S-92 in tutto il Brasile e nell’intera regione sudamericana, contribuendo a garantire la continuità operativa di missioni critiche con maggiore affidabilità ed efficienza. Gli operatori beneficeranno inoltre della vasta esperienza del personale altamente qualificato di Heli-One, che da decenni supporta i prodotti Sikorsky nelle nostre sedi operative in Norvegia, Canada e Polonia. Mettendo insieme questa competenza globale e applicando le lezioni apprese dalle nostre consolidate capacità relative all’S-92 in questi mercati, stiamo gettando le basi affinché Cabo Frio diventi un Centro di Eccellenza regionale leader per la piattaforma S-92”.

“Con l’espansione delle piattaforme del settore energetico sempre più al largo e la crescente domanda di trasporto offshore, è fondamentale che gli operatori di S-92 ricevano servizi di supporto qualificati e dedicati in prossimità delle loro basi operative”, ha aggiunto Leon Silva, Vice President of Sikorsky’s Global Commercial and Advanced Programs. “L’investimento che le nostre tre società stanno pianificando congiuntamente per il Centro di Eccellenza di Cabo Frio ci consentirà di incrementare le scorte di ricambi per elicotteri in Brasile, formare personale con competenze avanzate per la riparazione locale dei componenti e raggiungere il nostro obiettivo di aumentare la disponibilità di voli per gli operatori”.

Pat Sheedy, President & Chief Executive Officer, Milestone, ha commentato: “In qualità di società leader nel leasing di elicotteri S-92 e partner di lunga data degli operatori in tutto il Sud America, Milestone è orgogliosa di supportare lo sviluppo del Sikorsky and Heli-One Center of Excellence in Cabo Frio. Con quasi la metà della flotta di S-92 della regione di nostra proprietà, constatiamo in prima persona le comprovate prestazioni e l’affidabilità del velivolo, nonché l’importanza cruciale di una solida infrastruttura di supporto locale, maturata in molti anni di impegnative operazioni nel settore energetico offshore. Questo investimento migliorerà ulteriormente la disponibilità degli aeromobili, ridurrà i tempi di inattività e rafforzerà la resilienza del trasporto offshore, in un contesto di continua espansione delle attività. Siamo lieti di collaborare con i nostri partner, Heli-One e Sikorsky, per offrire servizi di supporto dedicati di livello mondiale, più vicini ai nostri clienti”.

“Sikorsky ha annunciato a marzo una nuova linea di produzione per l’elicottero S-92A negli Stati Uniti per soddisfare la domanda attuale e prevista per questo velivolo.

La maggior parte della flotta globale di 275 elicotteri S-92 operativi viene utilizzata per il trasporto degli equipaggi verso le piattaforme petrolifere e del gas offshore. Gli operatori della Guardia Costiera utilizzano questi elicotteri per missioni di ricerca e soccorso. Attualmente, tredici paesi trasportano i propri capi di Stato e di governo a bordo di questi velivoli.

Entro il 2028, Sikorsky avrà la capacità di produrre 12 elicotteri all’anno della sua ultima variante dell’S-92, l’S-92A+. Il modello è dotato di un nuovo main gearbox con un minimo di 6.000 ore di volo tra una revisione e l’altra. La maggiore potenza del motore, combinata con un airframe rinforzato, aumenta il peso massimo al decollo a 27.700 libbre, garantendo una maggiore affidabilità”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Sikorsky – Lockheed Martin – Photo Credits: Sikorsky – Lockheed Martin)