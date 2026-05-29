Volotea: al via le vendite per la Summer 2027 e inaugurati due nuovi collegamenti internazionali dalla Sardegna

Volotea apre le vendite della prossima stagione primavera – estate 2027

Volotea annuncia oggi l’apertura delle vendite per la stagione primavera-estate 2027. Tra il 18 marzo e il 30 ottobre 2027, il vettore offrirà, a livello di Network, oltre 10,5 milioni di posti su più di 60.000 voli, consentendo ai passeggeri di pianificare con largo anticipo i propri viaggi.

“Dalle vacanze vista mare ai weekend culturali, la programmazione primavera-estate 2027 di Volotea è pensata per accompagnare i viaggiatori verso alcune delle mete più amate d’Europa. Il network della compagnia include collegamenti da 23 scali italiani verso isole mediterranee, città d’arte e destinazioni dal forte richiamo gastronomico.

Per chi desidera staccare dalla routine e concedersi qualche giorno di relax, sarà possibile volare verso destinazioni affacciate sul mare, come Sardegna, Sicilia e Grecia. Allo stesso tempo, chi preferisce esperienze più urbane potrà scegliere tra numerose città europee ricche di storia, cultura e vivacità, come Barcellona, Madrid, Firenze e Venezia. Non mancheranno anche le mete celebri per la loro tradizione culinaria e per l’atmosfera autentica dei loro quartieri storici, come Napoli, Palermo e Bordeaux, perfette per vivere esperienze legate al territorio tra cucina locale, mercati tipici e tradizioni regionali”, afferma Volotea.

“Con l’apertura delle vendite per la primavera-estate 2027 vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di organizzare le proprie vacanze con anticipo”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Continuiamo a puntare su collegamenti diretti verso destinazioni molto amate dai viaggiatori italiani, proponendo un’offerta ampia e competitiva pensata per soddisfare sia la domanda leisure sia quella dei city break europei”.

“Inoltre, i passeggeri iscritti a Megavolotea, il programma fedeltà della compagnia, potranno beneficiare di un’esperienza di viaggio ancora più flessibile e conveniente, grazie ad agevolazioni dedicate, offerte esclusive e servizi pensati per rendere ogni spostamento semplice e confortevole. Sempre più apprezzato dai frequent flyer del vettore, il programma conta oggi circa 800.000 membri fidelizzati in tutta Europa.

Un numero che riflette anche l’elevata soddisfazione di chi sceglie Volotea. Fino ad aprile 2026, la compagina ha registrato un Net Promoter Score (NPS), l’indicatore di riferimento per misurare la soddisfazione dei clienti, pari a 57,6 punti, che sale a 66,5 tra i clienti Megavolotea. Il 93% dei viaggiatori consiglierebbe inoltre la compagnia, percentuale che raggiunge il 96% tra i membri del programma loyalty.

I biglietti sono disponibili sul sito www.volotea.com e in tutte le agenzie di viaggio”, conclude Volotea.

Volotea: al via i nuovi voli Olbia-Siviglia e Alghero-Lione

Al via oggi i primi voli operati da Volotea delle rotte Olbia-Siviglia e Alghero-Lione, che inaugurano così i nuovi collegamenti internazionali annunciati per la summer 2026. Entrambi saranno operati due volte a settimana, rispettivamente martedì e venerdì e lunedì e venerdì.

“Assegnati nell’ambito del bando “nuove rotte” promosso dalla Regione Sardegna, questi collegamenti si inseriscono in una strategia più ampia di sviluppo della connettività internazionale dell’isola, con l’obiettivo di favorire l’arrivo di visitatori stranieri e supportare la mobilità dei residenti.

Con l’avvio dei nuovi voli, la Sardegna rafforza la propria proiezione europea, ampliando i collegamenti diretti verso due mercati strategici per il turismo incoming come Spagna e Francia.

Siviglia rappresenta un bacino ad alto potenziale per il Sud Europa, mentre Lione si conferma un hub centrale per intercettare flussi turistici dalla Francia sud-orientale e dalle aree limitrofe”, afferma Volotea.

“In Sardegna abbiamo costruito nel tempo una presenza solida e strutturale”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “I collegamenti per Siviglia e Lione rafforzano la dimensione internazionale del nostro network sull’isola e si inseriscono in una strategia che punta a connettere la Sardegna con mercati europei maturi e ad alto potenziale. L’obiettivo è favorire flussi turistici, sostenere l’economia locale e contribuire alla crescita dell’intero territorio nel medio-lungo periodo”.

“L’apertura di questi due nuovi collegamenti sui nostri aeroporti rappresenta il risultato concreto di una strategia di crescita sinergica dei due scali del Nord Sardegna, che Volotea ha condiviso e sostenuto fin dall’inizio. Le rotte verso Siviglia e Lione rafforzano ulteriormente la connettività internazionale del territorio, contribuendo da un lato ad attrarre flussi turistici di qualità da mercati strategici come Spagna e Francia e, dall’altro, offrendo ai sardi nuove opportunità di viaggio verso destinazioni di grande interesse culturale e turistico. Ringraziamo Volotea per la continua fiducia nei nostri aeroporti e per il ruolo strategico che continua a svolgere nello sviluppo della mobilità da e verso la Sardegna”, ha commentato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar e Sogeaal.

“Con i voli inaugurati oggi, Volotea consolida ulteriormente il proprio ruolo di partner strategico per la connettività dell’isola, contribuendo a renderla sempre più integrata nei principali circuiti turistici europei. A Olbia, prima base italiana di Volotea per capacità, la compagnia opera un totale di 27 rotte verso 3 paesi: Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Venezia e Verona); Francia (Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa); Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Siviglia – novità 2026).

Ad Alghero, il collegamento con Lione amplia ulteriormente l’orizzonte europeo dello scalo, rafforzando il ruolo del Nord Sardegna come porta d’ingresso privilegiata verso l’isola. Presso lo scalo Riviera del Corallo, Volotea vola verso 6 destinazioni tra Italia (Firenze, Torino e Verona) e Francia (Bordeaux, Lione – novità 2026 e Parigi Orly).

I biglietti sono disponibili sul sito www.volotea.com e in tutte le agenzie di viaggio”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)