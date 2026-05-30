News Brevi – 30.05.2026

AIRBUS PRESENTA WILDFIRE SENTINEL – Airbus informa: “Con l’allungarsi e l’intensificarsi delle stagioni degli incendi, una risposta rapida è fondamentale. Wildfire Sentinel di Airbus collega in modo trasparente le squadre aeree e terrestri per accelerare lo spegnimento degli incendi. Contemporaneamente, la piattaforma di collaborazione Agnet di Airbus fornisce una connessione sicura e affidabile tramite banda larga. Un elicottero Airbus H130 Flightlab staziona in hovering nelle vicinanze, ricevendo traiettorie di volo ottimizzate e coordinate precise sul display del cockpit. Questa capacità di condividere dati in ambienti dove la copertura della rete mobile tradizionale è assente è una componente fondamentale di Wildfire Sentinel. Invece di operare in isolamento, aerei, elicotteri, droni e personale a terra possono essere connessi in tempo reale. La sperimentazione ha evidenziato la precisione dei lanci d’acqua effettuati pochi minuti dopo l’innesco simulato di un incendio boschivo. Ciò dimostra che la connettività digitale può ridurre drasticamente il tempo critico tra il rilevamento di una scintilla e il rilascio della prima goccia d’acqua”. “L’obiettivo di Airbus è costruire un ecosistema in grado di rispondere alle nuove sfide della gestione degli incendi boschivi in un ambiente sempre più estremo”, afferma Oliver Chalvet, Senior Manager for Firefighting Solutions at Airbus Defence and Space. “Il Wildfire Sentinel, sviluppato da Airbus, è un ecosistema antincendio olistico e basato sui dati che combina i componenti tecnologici di Airbus (aeromobili, comunicazioni e operazioni di volo) con le soluzioni di aziende partner. Le sue funzionalità principali sono lo scambio continuo di dati tramite la piattaforma di collaborazione Agnet e la consapevolezza della situazione tattica in tempo reale. Queste funzionalità migliorano il coordinamento tra le squadre di emergenza, ottimizzano il processo decisionale e tutelano la sicurezza delle operazioni antincendio aeree. Aggregando immagini ottiche provenienti da velivoli leggeri e UAS con dati satellitari di osservazione della Terra e mappatura del terreno, il sistema utilizza l’elaborazione basata sull’intelligenza artificiale per fornire un quadro tattico completo. Testato all’inizio di marzo a Nîmes, il progetto Wildfire Sentinel ha coinvolto l’elicottero Airbus H130 Flightlab, un ATR 72 e un Cirrus SR20, quattro droni (tra cui l’Airbus Aliaca) e tre autopompe del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Le Gard. Mentre il Wildfire Sentinel funge da framework tecnologico integrato e multilivello con un cervello digitale basato sull’intelligenza artificiale, Airbus fornisce anche la potenza fisica necessaria per complesse operazioni antincendio. La sperimentazione a Nîmes dimostra inoltre l’ambizione dell’azienda di fornire una flotta completamente interoperabile agli operatori di tutto il mondo”, conclude Airbus.

ROLLS-ROYCE TRASFORMA L’ISPEZIONE DEI MOTORI CON I DRONI – Rolls-Royce informa: “Stiamo trasformando il modo in cui ispezioniamo i nostri motori, combinando automazione, dati ed esperienza umana per operazioni più intelligenti, efficienti e sicure. Storicamente, le ispezioni dei motori richiedevano ai colleghi di scattare centinaia di fotografie di ciascun motore da più angolazioni. Gli ispettori spesso dovevano lavorare da piattaforme elevate per acquisire le viste necessarie, prima di rivedere e unire le immagini. Questo processo richiedeva molto tempo e poteva rendere più difficile mantenere registri di ispezione completamente standardizzati. Ora, utilizzando la tecnologia avanzata dei droni, è possibile eseguire in pochi minuti un’ispezione completa a 360 gradi dell’esterno del motore. Un motore Rolls-Royce Pearl può essere scansionato in circa quattro minuti e mezzo, mentre un motore Rolls-Royce Trent impiega circa nove minuti e mezzo. Costruiti per l’industria aerospaziale, questi droni sono sistemi completamente automatizzati, che non necessitano di GPS o pilotaggio manuale. Utilizzano invece il posizionamento LiDAR basato su laser e la navigazione avanzata per evitare gli ostacoli con precisione millimetrica per acquisire immagini ad alta risoluzione dell’esterno del motore. Il drone è inoltre dotato di built-in emergency landing programming and backup battery storage per garantire che atterri sempre in modo fluido e sicuro. Il drone produce un modello digitale così dettagliato che gli ingegneri possono ingrandire i numeri di serie o identificare istantaneamente graffi o altri difetti esterni con una precisione di 0,5 mm +/- 3% della distanza”. “Il nostro external technology partner for drone scanning ha un’esperienza decennale nell’ispezione automatizzata degli aeromobili e collabora già con diverse aziende aerospaziali e MRO. Lavorare con un partner così esperto ci consente di avvicinare il nostro shop agli standard dell’Industria 4.0, dove automazione, dati e competenza umana si completano a vicenda. Il risultato? Ispezioni più rapide, sicure e tracciabili, con meno spazio per l’errore umano. Sebbene siamo ancora nelle prime fasi di implementazione, la tecnologia ha già dimostrato il suo valore in molte delle nostre strutture, producendo costantemente immagini di alta qualità e dati digitali facilmente accessibili, rafforzando così la produttività e aumentando la sicurezza delle persone e la qualità dei prodotti. I droni aiutano i nostri team di controllo qualità a lavorare in modo più sicuro, efficiente e preciso che mai. Il futuro dell’ispezione non riguarda la sostituzione delle persone con macchine o intelligenza artificiale; si tratta di dotare i nostri Inspection Teams qualificati della tecnologia che consente loro di eccellere ulteriormente nel loro lavoro”, conclude Rolls-Royce.

IL PRIMO SWISS F-35 INIZIA LA MAJOR ASSEMBLY – F-35 informa: “Recentemente, il primo F-35A svizzero ha iniziato la major assembly presso la Lockheed Martin F-35 Center Wing Assembly (CWA) line in Marietta, Georgia. Ciò ha segnato una pietra miliare significativa per il programma, dopo il recente avvio della Swiss F-35 component production. Nel corso del prossimo anno, i primi F-35 svizzeri continueranno a progredire attraverso la produzione e l’assemblaggio, un processo che sta procedendo a una velocità cinque volte superiore a quella di qualsiasi altro allied fighter in produzione e sfrutta una supply chain globale di oltre 2.100 fornitori in tutto il mondo. La consegna dei primi otto F-35 svizzeri è prevista per la metà del 2027 alla Ebbing Air National Guard Base in Fort Smith, Arkansas, per l’addestramento dei piloti. Altri Swiss F-35 arriveranno in Svizzera nel 2028. L’F-35 sarà un moltiplicatore di forze per la Svizzera. Fornisce funzionalità avanzate di quinta generazione che garantiranno la sicurezza e la cooperazione senza soluzione di continuità della Svizzera con gli alleati per le generazioni a venire. Inoltre, l’F-35 è l’unico allied fighter in produzione che creerà posti di lavoro per i prossimi 50-60 anni. In adempimento agli F-35 offset commitments, Lockheed Martin collabora attivamente con l’industria svizzera su opportunità di ricerca e sviluppo, produzione e sostegno, in linea con gli obiettivi a breve e lungo termine della Svizzera. Un esempio è il Pilatus technology transfer project, annunciato nel marzo 2025, in cui Pilatus continua a collaborare con Lockheed Martin per sviluppare un next-generation pilot-training system che servirà gli operatori di quinta generazione. Quando si tratta di cooperazione multinazionale, capacità e maturità del programma, l’F-35 è unico nel valore totale che offre ai suoi operatori. Questo traguardo, insieme alla continua collaborazione di Lockheed Martin con il governo e l’industria svizzeri, sottolinea l’impegno e la disponibilità dell’azienda a fornire un impatto duraturo alla Svizzera attraverso il programma F-35”.

TEAMING FOR TEAMING: AIRBUS SI CONNETTE CON SINGAPORE PER UNA PARTNERSHIP PIONIERISTICA – Airbus informa: “Immaginate un soccorritore in grado di rimanere in volo per 14 ore, giorno e notte, trasmettendo video e immagini, mappando il terreno e fornendo informazioni in tempo reale ai suoi colleghi, senza stancarsi o aver bisogno di una pausa. L’Airbus Flexrotor è la soluzione ideale, soprattutto quando opera in perfetta sincronia con un H225M, grazie al sistema HTeaming. In una missione di ricerca e salvataggio, la visibilità può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo, nel gennaio 2026, un Airbus Flexrotor uncrewed aerial system (UAS) è stato abbinato per la prima volta a un Republic of Singapore Air Force H225M, utilizzando il sistema HTeaming di Airbus, per simulare questa operazione vitale. Grazie alla tecnologia HTeaming, il Flexrotor potrebbe fornire informazioni vitali direttamente all’equipaggio dell’H225M, consentendo ai piloti di comandare e controllare direttamente il drone tramite un datalink specializzato che permette un’elaborazione immediata dei dati senza sovraccaricare il pilota. La tecnologia HTeaming offre vantaggi significativi per le missioni SAR (Search and Rescue) in ambito militare. In primo luogo, in termini di consapevolezza situazionale, rappresenta un punto di svolta. Il Flexrotor estende notevolmente il raggio visivo oltre quello percepibile dall’elicottero a cui è collegato. Inoltre, riduce al minimo la possibilità che l’equipaggio dell’elicottero si trovi in un ambiente ad alto rischio, poiché il drone avrà già effettuato una ricognizione della zona. Infine, facilita un processo decisionale più rapido, in quanto i dati vengono ricevuti direttamente dall’elicottero. Ciò significa che i piloti possono intervenire quasi immediatamente non appena individuano qualcosa di interessante o potenzialmente trovano ciò che stanno cercando. La dimostrazione è stata condotta con il supporto della Defence Science and Technology Agency (DSTA) di Singapore e della Republic of Singapore Air Force (RSAF). Consapevole della sua futura importanza, Airbus Helicopters ha progettato HTeaming per essere completamente compatibile con qualsiasi tipo di elicottero e in grado di prendere il controllo di qualsiasi tipo di drone”. Il Programme Manager Lim Jiaxu riconosce che questa dimostrazione rappresenta solo una parte del percorso, ma è estremamente stimolante immaginare cosa potrebbe accadere in futuro: “Questa dimostrazione di successo offre uno scorcio dell’entusiasmante potenziale che la collaborazione può offrire. Spinge la DSTA oltre, collaborando con Airbus e la RSAF per sviluppare nuove soluzioni che potrebbero migliorare significativamente le operazioni. Questo è solo l’inizio. Stiamo già lavorando con Airbus per spingere ulteriormente questa tecnologia e migliorare l’efficacia delle missioni, anche quelle più complesse”.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA IL SUO CENTENARIO CON I VETERANI – American informa: “American Airlines ha continuato le celebrazioni per il suo centenario con un momento speciale al Globe Life Field di Arlington, in Texas, dove la compagnia aerea ha reso omaggio a tre veterani centenari prima della partita dei Texas Rangers del 28 maggio. I veterani centenari sono stati omaggiati sul campo, celebrando sia il loro straordinario servizio che l’importante anniversario di American Airlines con il lancio cerimoniale della prima palla. La serata è proseguita con la visita di ex giocatori dei Rangers, un incontro con la mascotte della squadra, Captain, e foto con il trofeo del campionato 2023”. “Mentre American Airlines celebra i suoi 100 anni, questo momento ci ricorda con forza che la nostra storia è profondamente legata alla vita e al servizio di coloro che hanno plasmato il secolo scorso e continuano a ispirare le generazioni future”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer, American Airlines. “Durante tutto l’anno del nostro centenario, abbiamo onorato questa eredità in modi significativi, tra cui il riconoscimento dei veterani in momenti come questo, a testimonianza del nostro costante impegno nei confronti di coloro che servono il Paese e dell’impatto duraturo che hanno avuto”.

FAA: INVESTIMENTI PER $523 MILIONI PER MODERNIZZARE LE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI IN 43 STATI – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy, ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) ha investito oltre 523 milioni di dollari negli aeroporti di tutto il Paese per modernizzare le infrastrutture, migliorare la sicurezza e offrire un’esperienza di viaggio più efficiente. Il Dipartimento ha erogato 332 sovvenzioni ad aeroporti in 43 Stati attraverso l’ Airport Infrastructure Grants program per sostenere il ripristino delle piste, il miglioramento dei piazzali e delle vie di rullaggio, l’ammodernamento dei terminal e altri investimenti aeroportuali”. “L’ammodernamento delle nostre infrastrutture aeroportuali fa parte del nostro impegno”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “Le famiglie americane meritano piste e infrastrutture all’avanguardia che rendano la loro esperienza di viaggio più sicura, agevole ed efficiente”. “La FAA sta procedendo a velocità record per erogare questi investimenti agli aeroporti di tutto il Paese”, ha dichiarato Bryan Bedford, FAA Administrator. “Questi progetti miglioreranno l’affidabilità dell’intero sistema aeronautico, aiutando al contempo gli aeroporti a soddisfare la crescente domanda”.