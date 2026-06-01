KM Malta Airlines celebra il lancio del nuovo collegamento con Palermo

KM Malta Airlines ha celebrato il lancio del suo nuovo collegamento diretto tra Malta e Palermo, con il volo inaugurale operato nella serata di sabato 30 maggio 2026.

“La nuova rotta siciliana è la seconda destinazione della compagnia ad avviare le operazioni questa settimana nell’ambito dell’orario estivo 2026, dopo il successo del lancio dei voli per Málaga all’inizio della settimana.

Per celebrare l’occasione, l’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo (PMO) ha organizzato una speciale cerimonia di taglio del nastro all’arrivo del volo inaugurale, accogliendo passeggeri ed equipaggio e celebrando il rafforzamento dei collegamenti tra Malta e la Sicilia.

Allo stesso tempo, l’Aeroporto Internazionale di Malta ha accolto i passeggeri in arrivo con il volo inaugurale Palermo-Malta, segnando un ulteriore importante traguardo nel potenziamento della connettività regionale nel Mediterraneo.

La nuova rotta opera tre volte a settimana, il martedì, il mercoledì e il sabato”, afferma il comunicato.

“Situata nel cuore del Mediterraneo, Malta è rinomata per il suo sole tutto l’anno, le acque cristalline e il ricco patrimonio culturale. Le isole maltesi offrono ai visitatori un mix unico di storia, relax, gastronomia e vivace stile di vita mediterraneo. I viaggiatori possono esplorare La Valletta, la capitale di Malta dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Malta è inoltre una destinazione molto apprezzata per brevi city break, corsi di lingua inglese, vacanze all’insegna delle immersioni e del turismo culturale, attirando visitatori tutto l’anno grazie al suo clima mite e alla varietà dell’offerta turistica.

I voli sono prenotabili tramite il sito web di KM Malta Airlines, le agenzie di viaggio e altri canali di vendita autorizzati”, conclude KM Malta Airlines.

(Ufficio Stampa KM Malta Airlines)