Collins Aerospace inaugura una nuova expanded manufacturing facility in Polonia

Collins Aerospace, società di RTX, ha inaugurato la sua nuova manufacturing facility ampliata di 22.000 metri quadrati a Tajecina, Polonia.

“L’ampliamento, del valore di 69 milioni di dollari, consentirà di incrementare la landing gear system production capacity di quasi il 25%, per commercial and defense aircraft programs. Il sito creerà circa 190 nuovi posti di lavoro quest’anno”, afferma RTX.

“Collins sta investendo a lungo termine sia nella forza lavoro locale che nel futuro del settore aerospaziale nell’intero ecosistema polacco”, ha dichiarato Matt Maurer, vice president and general manager of Landing Systems at Collins Aerospace. “Partendo dalle solide basi gettate nel 2012, questa espansione aumenta significativamente la capacità produttiva, accelera la crescita e rafforza la nostra capacità di fornire gli high-performance landing gear systems di cui i nostri clienti di tutto il mondo hanno bisogno”.

“I Collins advanced landing gear systems sono progettati per migliorare le performance e ridurre le esigenze di manutenzione. I main, nose and wing landing gear assemblies sono prodotti e assistiti da team presso gli stabilimenti di Tajecina e Krosno.

Oltre all’espansione di Collins, anche la divisione Pratt & Whitney di RTX ha recentemente annunciato un investimento di 100 milioni di dollari per ampliare la capacità produttiva della sua Rzeszów facility, concentrandosi su critical engine components come rotating compressor and turbine disks. Si prevede che questa espansione, a supporto della crescente domanda di motori Pratt & Whitney GTF™, F135 e F100, aumenterà la produzione del 30% e diventerà operativa entro il 2028″, prosegue RTX.

“La Polonia rappresenta la più grande base di dipendenti e la maggiore impronta di investimento di RTX al di fuori degli Stati Uniti, con oltre 9.400 dipendenti distribuiti tra le divisioni Collins Aerospace, Pratt & Whitney e Raytheon. RTX opera in Polonia da oltre 50 anni e attualmente gestisce nove major engineering, manufacturing, maintenance and research development facilities nel Paese, a supporto di programmi sia commerciali che militari”, conclude RTX.

(Ufficio Stampa RTX – Collins Aerospace – Photo Credits: RTX – Collins Aerospace)