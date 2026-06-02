Eurowings: operazioni stabili per la stagione estiva in tutte le basi europee

Eurowings informa: “Poco prima dell’inizio della stagione estiva, Eurowings lancia un messaggio chiaro a tutti i viaggiatori: nonostante la tesa situazione geopolitica in Medio Oriente, il 2026 summer flight schedule è garantito. La fornitura di carburante per la più grande holiday airline tedesca è assicurata in tutte le basi europee. Ciò garantisce le condizioni per operazioni di volo stabili durante i mesi estivi di maggiore affluenza turistica”.

“In tempi incerti, i viaggiatori apprezzano l’affidabilità più che mai. Come parte di Lufthansa Group, Eurowings si è assicurata l’approvvigionamento di carburante per la stagione estiva. Manterremo operazioni di volo stabili, offrendo ai nostri ospiti la sicurezza necessaria per pianificare le loro vacanze estive in tutta tranquillità”, afferma Max Kownatzki, CEO di Eurowings.

“Il graduale attenuarsi dell’incertezza sull’approvvigionamento di petrolio e cherosene sta avendo un impatto significativo sull’attuale stagione estiva, precedentemente caratterizzata da una certa riluttanza a prenotare. Prendiamo Maiorca, ad esempio: dopo un calo significativo delle prenotazioni di oltre il 20% in un certo momento, Eurowings sta ora registrando una netta ripresa della domanda. Le prenotazioni per Maiorca sono ora superiori del 9% rispetto allo stesso periodo, già di per sé positivo, dello scorso anno. L’isola è chiaramente considerata da molti vacanzieri una meta affidabile, il che alimenta ulteriormente una domanda già forte da anni. Numerosi turisti che altrimenti si sarebbero recati in destinazioni del Medio Oriente stanno ora optando per Maiorca.

Eurowings gestisce il suo hub internazionale più importante a Palma di Maiorca, collegando l’isola più popolare d’Europa con 26 aeroporti e circa 400 voli settimanali. Il popolare “Mallorca Shuttle” (ad esempio, fino a undici voli al giorno da Düsseldorf) funge da affidabile indicatore della popolarità dell’isola, soprattutto tra i turisti tedeschi”, prosegue Eurowings.

“Con una rete di rotte che copre oltre 150 destinazioni in 40 paesi, Eurowings offrirà ancora una volta una gamma completa di opzioni per vacanzieri e leisure travellers nell’estate 2026.

Nuovi collegamenti diretti e voli aggiuntivi sulle rotte più richieste avvicineranno ulteriormente le città e le spiagge europee. Per la prima volta, i viaggiatori potranno volare direttamente da Düsseldorf verso le capitali europee di Madrid e Tallinn. Lisbona, Londra e Sarajevo sono ora raggiungibili da Berlino con il “Capital Express”. Inoltre, la più grande holiday airline tedesca aumenterà la frequenza dei voli verso destinazioni turistiche molto richieste come Alicante, Cagliari, Faro, Malaga, Napoli, Nizza e Olbia nell’estate 2026. Eurowings ha ampliato i suoi servizi in Portogallo e ora opera voli per Lisbona, Faro e Porto oltre 90 volte a settimana”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)