Iberia ricerca EASA Part-66 B1 and B2 Certifying Staff per Line Maintenance

Iberia ha avviato un processo di selezione per integrare EASA Part-66 B1 and B2 licensed Certifying Staff per i suoi Line Maintenance teams, a supporto della crescita sia delle attività che della flotta.
“L’assunzione di nuovo Certifying Staff risponde alla crescita prevista dal Flight Plan 2030 di Iberia. Uno degli obiettivi chiave di questo piano è espandere la flotta a lungo raggio della compagnia aerea a 70 aeromobili e rafforzare ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Madrid-Barajas come uno dei principali hub tra Europa e Americhe.
Il Certifying Staff svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e la disponibilità operativa della flotta. Le sue responsabilità includono l’ispezione e la certificazione dei maintenance works, nonché l’autorizzazione al rientro in servizio degli aeromobili una volta completati gli interventi di manutenzione”, afferma Iberia.
“La compagnia è alla ricerca di professionisti in possesso di B1 and/or B2 aircraft maintenance licence e con esperienza nel settore. La maintenance division di Iberia fornisce servizi a oltre cento clienti in tutto il mondo e vanta una delle maggiori aircraft maintenance capabilities nell’Europa meridionale.
Sarà data particolare considerazione ai candidati in possesso di type ratings sulle Airbus A320 CEO and NEO, A321XLR, A330 and A350 fleets, nonché a coloro che vantano un’esperienza lavorativa aggiornata. I candidati devono inoltre possedere una buona conoscenza dell’inglese tecnico ed essere in possesso di una patente di guida valida”, prosegue Iberia.
“I candidati selezionati entreranno a far parte di un ambiente altamente specializzato con accesso a formazione continua, strumenti digitali all’avanguardia come AMOS Mobile e l’eTLB di Aviatar, e opportunità di sviluppo professionale”, conclude Iberia.
(Ufficio Stampa Iberia)