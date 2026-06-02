Iberia inaugura i voli per Monterrey

Iberia compie un ulteriore passo avanti nel suo impegno per il mercato messicano e, a partire da oggi, inaugura i voli diretti tra Madrid e Monterrey.

“La rotta sarà operativa con tre voli settimanali, il martedì, il venerdì e il sabato, utilizzando un moderno Airbus A330-200 con una capacità di 288 passeggeri in configurazione Business ed Economy.

Grazie a questo traguardo, che si inserisce nella roadmap strategica di Iberia per i prossimi anni, nota come Plan de Vuelo 2030, la compagnia aerea offre ora oltre 53.000 posti che collegano Monterrey con più di 100 destinazioni in Spagna, Europa, Africa e Asia.

Con questa nuova rotta, Iberia volerà direttamente verso due destinazioni in Messico: Città del Messico e Monterrey. Queste rotte offriranno una capacità combinata di oltre 820.000 posti, con un incremento dell’8% rispetto a un anno fa”, afferma Iberia.

“È importante sottolineare che questo traguardo si allinea con la roadmap strategica di Iberia per i prossimi anni, delineata nel Plan de Vuelo 2030. Questo piano mira a consolidare la leadership di Iberia nella connettività tra America Latina ed Europa e a migliorare il servizio per i clienti. Per tutti questi motivi, Iberia ha deciso di procedere con l’apertura di questa nuova rotta nonostante la situazione internazionale causata dall’aumento dei prezzi del carburante”, prosegue Iberia.

“Noi di Iberia siamo molto orgogliosi che questo giorno sia finalmente arrivato, poiché rappresenta una pietra miliare importantissima per la nostra compagnia, non solo nei 76 anni di voli verso il Messico, ma anche nei quasi 80 anni di collegamenti tra America Latina ed Europa. Con la rotta tra Madrid e Monterrey, inauguriamo un nuovo aeroporto messicano, il Paese latinoamericano con cui abbiamo la maggiore capacità, oltre 820.000 posti, ovvero circa il 14% della nostra capacità totale in America Latina”, afferma María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia.

“Per celebrare l’apertura della rotta, la compagnia aerea ha preparato una sorpresa a bordo per i passeggeri. Chi viaggia in Business Class avrà l’opportunità di gustare un margarita, il classico cocktail messicano servito a bordo, mentre nel resto dell’aereo si potranno assaggiare dolci tradizionali messicani. Il tutto accompagnato da un omaggio per ogni passeggero.

Prima della partenza del volo da Madrid, si è tenuta una cerimonia di inaugurazione all’aeroporto di Madrid-Barajas. Erano presenti alla cerimonia María Jesús López Solás, Direttrice Commerciale, Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia, e Víctor Moneo, Direttore Vendite Globali di Iberia, accompagnati da Ana Paniagua, Direttrice Customer Experience di Aena presso l’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Oltre all’apertura di questa rotta diretta, Iberia ha recentemente raggiunto un accordo con la compagnia aerea Viva, che consentirà a tutti i clienti di collegare Monterrey con 32 destinazioni in Messico, offrendo la possibilità di viaggiare, attraverso l’aeroporto di questa città del nord-est messicano, praticamente ovunque nel mondo.

Allo stesso modo, per rafforzare ulteriormente i legami tra Messico e Spagna, Iberia offre il programma Stopover Hola Madrid, che consente ai clienti provenienti da Monterrey, sia verso che al ritorno dalla loro destinazione finale, di effettuare uno scalo a Madrid fino a nove notti, gratuitamente, con la possibilità di usufruire di sconti e vantaggi su alloggio, trasporti, ristorazione e attività ricreative”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia)