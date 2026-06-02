GE Aerospace completa i ground test di un megawatt-class hybrid electric engine system

GE Aerospace ha annunciato di aver completato i test di un megawatt-class hybrid electric engine system sviluppato nell’ambito del NASA Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) project, aprendo la strada ai flight test.

Il ground test è stato il primo condotto dall’azienda per convalidare il full integrated system, che include GE Aerospace-developed motor/generators, power converters and inverters, controllers, Dowty propellers, Avio Aero gearboxes e un CT7 engine. BAE Systems ha fornito le batterie utilizzate e la sussidiaria Boeing Aurora Flight Sciences ha fornito la nacelle completa.

“Passo dopo passo, stiamo dimostrando la validità della hybrid electric engine technology per i next-generation commercial aircraft”, afferma Arjan Hegeman, vice president for future of flight at GE Aerospace. “Quest’ultimo ground test di un complete hybrid electric powertrain permette a GE Aerospace di disporre delle tecnologie necessarie per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di maggiore durata, efficienza e autonomia nei futuri propulsion system”.

Durante la test campaign presso Peebles Test Operation in Ohio, i team hanno simulato diverse fasi di volo, come taxi, takeoff, climb and cruise. L’electric powertrain ha contribuito con successo ad azionare l’elica e a generare energia per la batteria. Componenti idonei al volo, che soddisfano requisiti di sicurezza e affidabilità superiori rispetto al typical test hardware, sono stati utilizzati nell’ambito degli sforzi di GE Aerospace per perfezionare un commercial-grade hybrid electric engine system.

Questo traguardo giunge al termine di oltre un decennio di test e perfezionamento di singoli componenti e moduli.

“Il ground test rappresenta una svolta fondamentale nella nostra comprensione degli hybrid electric powertrains for aviation e un elemento essenziale per il futuro”, ha proseguito Hegeman.

Un hybrid electric engine system combina un electric powertrain con una turbina a gas tradizionale per ottimizzare la gestione dell’energia durante le diverse fasi operative. Gli hybrid electric systems sono altamente compatibili con diversi tipi di fuel e advanced aircraft engine architectures come Open Fan.

GE Aerospace ha sfruttato diversi NASA projects per sviluppare tecnologie per electric aircraft engines attraverso il CFM International RISE program.

Presentato nel 2021, il RISE program è uno dei dimostratori tecnologici più completi del settore aeronautico, con oltre 350 test e più di 3.000 endurance cycles completati fino ad oggi, inclusi test su Open Fan, compact core, hybrid electric systems e altre tecnologie. Il RISE program dà priorità a sicurezza, durata ed efficienza, puntando a un consumo di carburante inferiore di oltre il 20% rispetto ai motori commerciali attualmente in servizio.

Le tecnologie del CFM RISE program stanno maturando verso ground and flight tests previsti per questo decennio, con attività in corso su aircraft and engine integration in collaborazione con i partner.

GE Aerospace si è aggiudicata per la prima volta il NASA EPFD contract nel 2021 per dimostrare la flight readiness delle hybrid electric technologies for single-aisle aircraft.

Negli ultimi dieci anni sono stati raggiunti diversi traguardi chiave nello sviluppo della hybrid electric technology:

2016: electric motor-driven propeller ground test.

2022: primo test al mondo di un megawatt-class and multi-kilovolt hybrid electric propulsion system in altitude conditions fino a 45.000 piedi presso la NASA Electric Aircraft Testbed facility, simulando un single-aisle commercial flight.

2025: dimostrazione con successo di una narrowbody hybrid electric configuration con power transfer and injection in un modified high-bypass turbofan engine, senza necessità di accumulo di energia, attraverso il NASA HyTEC project.

Una partnership strategica e un investimento azionario annunciati nel 2025 con BETA Technologies per accelerare l’hybrid electric aviation include piani per lo sviluppo congiunto di un hybrid electric turbogenerator for Advanced Air Mobility (AAM) applications.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)