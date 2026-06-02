Lufthansa porta la nazionale maschile di calcio negli Stati Uniti

Lufthansa informa: “Partenza verso Chicago, con i Mondiali all’orizzonte: intorno alle 14:30 ora locale di oggi, il volo LH434 è decollato da Frankfurt Airport con a bordo la nazionale maschile di calcio tedesca, diretta alla 2026 World Cup in Canada, Messico e Stati Uniti. In qualità di official airline of the German men’s national soccer team, Lufthansa ha salutato la squadra con un evento esclusivo presso il nuovo Lufthansa Group Hangar One Congress and Visitor Center“.

Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines: “Siamo lieti di portare la nazionale di calcio maschile tedesca agli U.S. Soccer e condividiamo l’obiettivo comune di connettere e unire le persone in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di questa partnership di lunga data. A nome di tutti i dipendenti Lufthansa nel mondo, auguro alla squadra un torneo ricco di successi e spero che i tifosi vivano momenti emozionanti, indimenticabili e, soprattutto, pieni di gioia”.

“Per garantire che la nazionale tedesca di calcio inizi il torneo nelle condizioni ottimali, la squadra viaggia con il pluripremiato Lufthansa Allegris premium cabin concept a bordo di un Airbus A350-900, uno degli aeromobili più moderni della flotta Lufthansa.

A bordo, i giocatori, lo staff tecnico e di supporto sono stati accolti dall’equipaggio di 14 persone guidato dal Comandante Freddy Niedner, dal Senior First Officer Corvin Jacobs e dal First Officer Johanna Thoma, così come numerosi passeggeri, alcuni dei quali hanno appreso del volo speciale solo al momento dell’imbarco. Come regalo di benvenuto e per entrare subito nell’atmosfera dei Mondiali, tutti i passeggeri hanno ricevuto una maglia esclusiva realizzata in collaborazione con la DFB e Adidas”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)