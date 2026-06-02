Reparto Sperimentale di Volo: terminato l’iter addestrativo per i piloti e gli equipaggi presentatori dei velivoli T-346A, Eurofighter e C-27J

Martedì 19 maggio 2026 ha avuto luogo, presso l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare, la giornata conclusiva del percorso addestrativo alle presentazioni tecniche in volo della stagione 2026 per i piloti e gli equipaggi presentatori dei velivoli del Reparto Sperimentale di Volo.

L’evento è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, alla presenza del Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Achille Fernando Cazzaniga, e del Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa. Generale di Squadra Aerea Mauro Lunardi. Presente alla cerimonia anche il Sindaco della Città di Pomezia, Veronica Felici.

Le Autorità civili e militari, accolte dal Generale di Divisione Aerea Luciano Ippoliti, Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS), e dal Colonello Giuseppe Gentile, Comandante del Reparto Sperimentale di Volo (RSV), hanno assistito alle dimostrazioni ad alto contenuto tecnico dei velivoli T-346A, Eurofighter e C-27J Spartan, sotto la guida da terra del Comandante del 311° Gruppo Volo, Tenente Colonnello Luca G.

Le dimostrazioni tecniche in volo sono una delle attività istituzionali del Reparto Sperimentale di Volo che si concretizzano nell’esecuzione di una serie di manovre ad alta rappresentatività tecnico-operativa che, nei limiti di velocità e quota stabiliti dai regolamenti, hanno la finalità di dimostrare le capacità dei velivoli in dotazione alla Forza Armata.

Al termine delle presentazioni tecniche in volo dei tre velivoli, ha preso la parola il Comandante del RSV, Col. Giuseppe Gentile, il quale, dopo aver ringraziato le autorità presenti, ha focalizzato l’attenzione sul personale che ha duramente lavorato per garantire l’ottima riuscita della giornata conclusiva dell’addestramento: “La vera forza di un’organizzazione come la nostra non risiede soltanto nelle piattaforme, nei sensori o nella tecnologia. La vera forza risiede nella qualità umana delle donne e degli uomini che ogni giorno operano con discrezione, competenza e altissimo senso del dovere, garantendo con professionalità e dedizione il funzionamento di un sistema tanto complesso quanto essenziale. Nessuna delle attività che abbiamo visto oggi sarebbe possibile senza il contributo silenzioso e quotidiano di tante persone. Per questo desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutto il Reparto, che riesce a far convivere le dimostrazioni tecniche in volo con le numerosissime attività di sperimentazione e di supporto, che vengono svolte quotidianamente con impegno e professionalità. Un ringraziamento particolare ai tecnici e agli specialisti che lavorano instancabilmente negli hangar e sui piazzali, rimettendo gli aeroplani in linea in tempi record e mantenendo i più elevati standard di sicurezza e di efficienza”.

È seguito quindi il momento solenne della consegna delle patch di Display Pilot e di Display Crew, da parte delle massime Autorità militari intervenute e di Display Team Commander, per il Comandante del 311° Gruppo Volo da parte del Comandante del RSV.

Il Capo di SMA, prendendo poi la parola, si è vivamente complimentato con gli equipaggi appena insigniti, ed in generale con tutto il personale del 311° GV del Reparto Sperimentale di Volo: “Grazie per queste dimostrazioni tecniche in volo, che confermano ogni anno l’alto livello di professionalità raggiunto. Dietro la precisione di queste evoluzioni si percepiscono chiaramente la passione e la motivazione che guidano il vostro lavoro quotidiano. Siate orgogliosi del supporto operativo che fornite a tutta l’Aeronautica Militare attraverso le delicate attività di test e sperimentazione. In un contesto logistico e organizzativo sempre più complesso, la vostra capacità di risposta e la vostra dedizione rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la Forza Armata. Con i vostri display, in Italia e all’estero, offrite un’immagine solida ed efficiente della nostra Componente aerea, dell’Industria Nazionale e del Paese”.

La giornata si è conclusa con la firma di una pergamena a ricordo della giornata da parte del Capo di SMA che, con la più alta stima, ha espresso i suoi complimenti al Reparto Sperimentale di Volo per la capacità dimostrata e per l’entusiasmo e la professionalità di tutto il Personale.

Il Reparto Sperimentale di Volo ha il compito di supportare i Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare attraverso la sperimentazione, lo sviluppo, l’integrazione e la validazione dei nuovi sistemi d’arma o di quelli sottoposti a modifica. In risposta, poi, al mutare del contesto geopolitico, sociale ed economico, il RSV ha dato un significativo impulso alle attività a supporto dei Reparti Operativi, essenzialmente attraverso lo strumento della certificazione tecnica operativa che consente la rapida e autonoma implementazione di soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare le nuove esigenze.

Il Reparto Sperimentale di Volo è attualmente strutturato su cinque gruppi:

– 311º Gruppo Volo;

– Gruppo Tecnico;

– Gruppo Gestione Software;

– Gruppo Ingegneria per l’Aero-Spazio;

– Gruppo Armamento e Contromisure.

Il 311° Gruppo Volo svolge tutte quelle funzioni atte allo svolgimento del compito istituzionale del Reparto, ovvero la sperimentazione e l’implementazione di nuovi sistemi aeronautici e di velivoli di nuova acquisizione. Il Reparto Sperimentale Volo è al servizio dei Reparti Operativi della Forza Armata, implementando nuove tecnologie sui velivoli in dotazione e, soprattutto, sviluppandone di nuove per rendere sempre più efficiente e sicura l’attività operativa di Forza Armata.

Il 311° GV, primus inter pares, comprende piloti, navigatori e meccanici sperimentatori, provenienti dalle linee aerotattiche dell’Aeronautica Militare Italiana, oltre a tutto il personale non navigante che svolge funzioni chiave per l’attività di volo, quali la manutenzione dei velivoli, dei materiali di volo e i compiti di gestione e supervisione dell’attività volativa giornaliera.

Parte fondamentale per il Gruppo, nonché per la Forza Armata, è la fattiva collaborazione con l’Industria Nazionale per il processo di ricerca e sviluppo di prodotti aeronautici. Attività che consente alla Forza Armata di essere sempre aggiornata sulle ultime tecnologie disponibili e, all’Industria Nazionale, di poter attingere a conoscenze e professionalità non disponibili in ambito civile.

Il 311° Gruppo Volo è una realtà perfettamente inserita nel Reparto Sperimentale Volo assieme a tutte le altre componenti finemente ingegneristiche; il 311° GV è l’interfaccia tecnica tra le componenti militari e industriali del Paese e garantisce quell’adeguato livello tecnologico che permette allo strumento militare di essere utile e aggiornato.

Il 311° GV è al servizio dell’operatività della Forza Armata, in cui si compongono insieme le tradizioni, la ricerca, il metodo e la curiosità per lo sviluppo tecnologico.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)