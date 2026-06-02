News Brevi – 02.06.2026

ENAC: 80° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PALAZZO DELL’AVIAZIONE ILLUMINATO CON IL TRICOLORE – L’Enac informa: “Enac si unisce con orgoglio alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, nell’80°anniversario della sua proclamazione. Il Presidente Pierluigi Di Palma, su invito del Ministro della Difesa On. Guido Crosetto, ha partecipato alla cerimonia ufficiale di oggi, 2 giugno, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato, assistendo dalla tribuna presidenziale alla parata lungo Via dei Fori Imperiali”. Il Presidente Di Palma: “Una ricorrenza di straordinario valore istituzionale e civile, che richiama i principi fondanti della Repubblica italiana: democrazia, libertà, partecipazione e unità nazionale. In questi valori si rinnova l’impegno dell’Ente al servizio del Paese e della collettività, a garanzia della sicurezza del trasporto aereo e a tutela del diritto alla mobilità di tutti i passeggeri, nessuno escluso”. “Per onorare l’anniversario degli ottant’anni della nostra Repubblica, per la prima volta il Palazzo dell’Aviazione Civile è stato illuminato con il tricolore. Enac augura a tutti gli italiani Buona Festa della Repubblica”, conclude l’Enac.

AIRBUS HELICOPTERS: LA NUOVA VITA DELL’NH90 – Airbus Helicopters informa: “Con oltre 530 velivoli in servizio e 500.000 ore di volo registrate in tutto il mondo, l’NH90 è saldamente affermato nel panorama militare. L’attenzione si è ora spostata sulla preparazione al futuro, con il lancio di diversi progetti volti a mantenere l’elicottero ai massimi livelli. L’NH90 è stato un programma estremamente ambizioso e lungimirante, sia nelle scelte tecniche che nel quadro di collaborazione industriale”. “Nel corso degli anni, abbiamo dedicato molti sforzi allo sviluppo, alla qualificazione, all’avvio della produzione industriale e alla risoluzione dei problemi di maturità”, spiega Axel Aloccio, NH90 Programme Director for Airbus Helicopters. “Con il sistema industriale e le configurazioni tecniche ormai mature, il nostro lavoro oggi si concentra maggiormente sul supporto agli elicotteri in servizio per fornire ai nostri clienti più ore di volo e una maggiore disponibilità”. “Aloccio cita diverse aree di miglioramento, rilevando al contempo una maggiore consapevolezza da parte della maggior parte dei clienti. Numerosi servizi sono offerti nell’ambito del Through Life Support (TLS) contract, al quale hanno aderito quasi tutte le nazioni che utilizzano l’NH90 tramite la NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA). È emerso anche un nuovo tipo di support contract, l’NH90 Operational Support (NOS) contract. Attualmente, tra i suoi clienti figurano Francia, Germania e Belgio, e offre una gestione completamente integrata dell’intero flusso logistico, forti impegni sulla disponibilità dei ricambi e una gamma completa di servizi aggiuntivi che possono essere attivati su richiesta da questi paesi. Sono stati profusi notevoli sforzi per aumentare la capacità di produzione e riparazione dei componenti più critici. I risultati sono evidenti: in pochi anni, il volume dei ricambi critici consegnati è raddoppiato. Negli ultimi 18 mesi, il sistema di supporto dell’NH90 ha beneficiato anche di un nuovo servizio: lo standard exchange. Questo permette ai clienti dell’NH90 di ricevere parti nuove o ricondizionate in tempi brevissimi, effettuando uno scambio immediato con NH Industries”, prosegue Airbus Helicopters. “Questo rappresenta un importante cambio di mentalità e dimostra l’impegno di NH Industries e delle nazioni che utilizzano l’NH90 a lavorare su soluzioni innovative per migliorare le prestazioni logistiche del programma”, sottolinea Axel Aloccio. “A medio termine, l’obiettivo è quello di far evolvere il velivolo in entrambe le tactical transport helicopter (TTH) e NATO frigate helicopter (NFH) variants, con un “Block 1″ che includerà aggiornamenti software e nuove funzionalità in termini di connettività, interoperabilità, trasmissione dati e guerra elettronica. Lo sviluppo è già in corso, gli aggiornamenti previsti saranno qualificati a partire dal 2028 e sono in corso trattative con NAHEMA per finalizzare entro la fine dell’anno i contratti per le attività di retrofit che riguarderanno oltre 200 NH90”, continua Airbus Helicopters. “Stiamo anche collaborando con NAHEMA per finalizzare l’estensione della service life del velivolo, che passerà da 30 a 50 anni”, aggiunge Axel Aloccio. Di conseguenza, gli aeromobili recentemente ordinati dalla Spagna, con consegna prevista dopo il 2030, rimarranno operativi fino al 2080. Questa visione a lunghissimo termine potrebbe essere applicata anche agli aeromobili per futuri clienti in Asia, Medio Oriente o nei paesi NATO. L’obiettivo a lungo termine è l’NH90 ‘Block 2’. “Abbiamo appena firmato un contratto con NAHEMA per uno studio di architettura, che mira a offrire ai nostri clienti diversi scenari e opzioni per miglioramenti a lungo termine”, rivela Aloccio.” Questo studio si concentrerà sulla definizione di una nuova suite avionica modulare per una migliore integrazione delle nuove tecnologie; sulla definizione un nuovo piano di manutenzione per migliorare la disponibilità della flotta e ridurre i costi operativi; sull’introduzione nuove capacità operative, in particolare per quanto riguarda la connettività e la collaborazione con i droni. Tutto ciò ha lo scopo di garantire che gli aeromobili arrivino agli anni 2080 in condizioni ottimali”, conclude Airbus Helicopters.

AIR CANADA PUBBLICA L’ACCESSIBILITY PLAN 2026-2029 – Air Canada informa: “Air Canada ha pubblicato il suo Accessibility Plan 2026–2029, che illustra i progressi compiuti dalla compagnia aerea dal suo piano iniziale del 2023, insieme al suo piano triennale orientato al futuro per ridurre continuamente le barriere di viaggio e di impiego per le persone con disabilità. l’Accessibility Plan di Air Canada illustra in dettaglio gli obiettivi, il lavoro in corso e i progressi compiuti per migliorare l’accessibilità della compagnia aerea nelle aree prioritarie dell’Accessible Canada Act. Guidato da ricerche e consultazioni con esperti, viaggiatori e dipendenti, il piano delinea 157 iniziative per l’accessibilità di clienti e dipendenti”. “Air Canada si impegna a promuovere l’accessibilità nel settore dei viaggi, progettando i nostri prodotti, servizi e pratiche di assunzione in modo che un numero maggiore di persone possa accedere ai servizi e alle opportunità che offriamo. Negli ultimi tre anni abbiamo compiuto progressi significativi, resi possibili in gran parte grazie alla creazione di relazioni costruttive con organizzazioni nazionali per le persone con disabilità, alla realizzazione di focus group con clienti e dipendenti e alla creazione di un solido accessibility advisory committee, che unisce la competenza degli esperti all’esperienza di clienti e dipendenti”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Abbiamo inoltre creato un Diverse Abilities Employee Resource Group per garantire che i dipendenti con disabilità contribuiscano a definire le modalità di rimozione delle barriere e di progettazione di un ambiente di lavoro più accessibile. Riconosciamo che le barriere esistenti sono complesse e significative, ma siamo determinati a proseguire l’importante lavoro di rafforzamento e promozione di viaggi sicuri e dignitosi e di un’esperienza lavorativa inclusiva per le persone con disabilità”. “Partendo dalle basi del nostro piano inaugurale del 2023, il nostro 2026–2029 plan individua impegni a breve e lungo termine con azioni chiare e concrete per identificare, prevenire ed eliminare le barriere nei prossimi tre anni. Le nostre priorità riflettono ciò che abbiamo appreso dalle persone con disabilità e dove possiamo avere il maggiore impatto”, ha dichiarato Kerianne Wilson, Director, Customer Accessibility at Air Canada. “Integrando l’esperienza diretta nel nostro processo decisionale, il Diverse Abilities Employee Resource Group sta rafforzando la nostra capacità di costruire politiche inclusive, migliorare il supporto e promuovere maggiore fiducia e senso di appartenenza. In definitiva, ci sta aiutando a creare un ambiente in cui ogni dipendente si senta in grado di contribuire pienamente e di prosperare”, ha affermato Christianna Scott, Director, Diversity, Equity and Inclusion & Employee Accessibility at Air Canada. “L’accessibilità non riguarda solo ramps and washrooms. Riguarda la garanzia che ogni persona possa partecipare pienamente alla propria comunità con vera indipendenza e libertà”, ha dichiarato Meghan Hines, Chair of Air Canada’s Accessibility Advisory Committee. “Quando progettiamo per tutti, creiamo luoghi in cui le persone non solo hanno accesso, ma si sentono parte integrante della comunità”. “I punti salienti dell’Accessibility Plan 2026-2029 di Air Canada includono il miglioramento dell’esperienza dei passeggeri che utilizzano power wheelchairs, la collaborarazione con i partner per promuovere il cambiamento in tutta l’esperienza di volo, migliorare la disponibilità e la qualità degli accessibility equipment, migliorare l’assistenza per l’imbarco, lo sbarco e i trasferimenti, anche negli aeroporti più piccoli, ampliare la formazione obbligatoria e ricorrente sull’accessibilità. Inoltre, migliorare l’accessibilità degli uffici, delle lounge e degli interni degli aeromobili, integrare l’accessibilità nei sistemi digitali, nelle app, nei siti web e negli strumenti interni, integrare i requisiti di accessibilità nei processi di approvvigionamento, nei contratti con i fornitori e con i partner commerciali”, conclude Air Canada.

ICAO: I LEADER DELL’AVIAZIONE SI RIUNISCONO A MONTRAL PER ACCELERARE L’AZIONE SUL CLIMA – L’ICAO informa: “Sforzi più incisivi e rapidi per la decarbonizzazione del trasporto aereo sono al centro delle discussioni multilaterali che iniziano oggi all’ICAO Aviation Climate Week in Montréal. Grazie al crescente impegno politico e agli investimenti in energie più pulite, innovazione tecnologica e miglioramenti operativi, il settore aeronautico sta accelerando i progressi verso il raggiungimento delle emissioni nette zero di carbonio entro il 2050. Questo è l’obiettivo della global climate strategy for air transport, sostenuta all’unanimità dagli Stati membri dell’ICAO durante l’Assemblea 2025”. Aprendo l’evento questa mattina, l’ICAO Council President, Mr. Toshiyuki Onum, ha dichiarato: “Il trasporto aereo sta dando l’esempio ad altri settori. Attraverso una leadership decisa e un impegno condiviso per l’azione climatica, garantiremo un futuro prospero per il volo”. “L’incontro affronterà alcune delle sfide più serie del settore, tra cui la diffusione su larga scala di sustainable aviation fuels, lower carbon aviation fuels and cleaner energies, il finanziamento della transizione verso emissioni nette zero e l’attuazione della ICAO global market-based emissions measure. Le sessioni metteranno in luce le innovazioni nella tecnologia e nelle operazioni aeronautiche, insieme alle strategie di adattamento e resilienza per un clima in evoluzione. I progressi scientifici nel monitoraggio delle emissioni, le nuove partnership intersettoriali e i piani d’azione coordinati alimenteranno ulteriormente lo slancio collaborativo verso un futuro sostenibile per l’aviazione”, prosgue l’ICAO. “L’aviazione ha dimostrato che la cooperazione internazionale risolve sfide complesse. Ora mostreremo al mondo proprio questa cooperazione”, ha commentato il Presidente Onuma. “Dobbiamo individuare le lacune nelle attuali misure di riduzione delle emissioni di carbonio e rafforzare la comprensione tra tutte le parti interessate. Abbiamo bisogno di un’azione immediata, armonizzata e inclusiva”. “L’incontro di tre giorni si concluderà il 4 giugno 2026 e i risultati offriranno competenze specifiche, comprovate e attuabili che copriranno tutti gli aspetti dell’azione climatica e del suo impatto sull’aviazione civile”, conclude l’ICAO.

IATA E ICAO APPROFONDISCONO LA COOPERAZIONE PER PROMUOVERE I SAF – IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) e l’International Civil Aviation Organization (ICAO) hanno annunciato una maggiore cooperazione in occasione della ICAO Aviation Climate Week per promuovere la trasparenza e l’integrità nel monitorare i progressi e accelerare lo sviluppo e l’implementazione di SAF. Una stretta collaborazione tra industria e Stati, sostenuta da sistemi robusti e dati di alta qualità, mirerà a consentire un monitoraggio trasparente e credibile delle energie più pulite e del loro contributo all’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050, in linea con le rispettive ambizioni e impegni di IATA e ICAO. Entrambe le organizzazioni hanno concordato di esplorare come i registri SAF e i dati che raccolgono possono supportare l’implementazione della ICAO Long-Term Aspirational Goal (LTAG) Monitoring and Reporting (LMR) methodology, nonché la considerazione dei fuel accounting systems for international aviation”. “Un monitoraggio credibile è necessario per conoscere le riduzioni delle emissioni ottenute da SAF. I dati raccolti dal CADO SAF Registry, tra gli altri, hanno il potenziale per soddisfare questa esigenza. Collaborando con l’ICAO per rafforzare il modo in cui i progressi nell’uso dei SAF vengono misurati e riportati, possiamo accelerare l’implementazione, creare fiducia tra le parti interessate e mettere l’aviazione sulla buona strada per raggiungere net zero entro il 2050. Ciò costituirà un ottimo esempio per i singoli stati di lavorare con l’industria per sfruttare al massimo i dati SAF che vengono accumulati”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Raggiungere la visione dell’ICAO per emissioni nette di carbonio pari a zero derivanti dall’aviazione internazionale entro il 2050 richiederà livelli senza precedenti di trasparenza e cooperazione in tutto il settore. Questo accordo sosterrà il rafforzamento della leadership dell’ICAO mentre sosteniamo gli Stati e l’industria nel loro incremento dei SAF e di altre energie più pulite per l’aviazione. Migliorando le nostre capacità di monitoraggio globale e la visibilità sulla produzione, distribuzione e utilizzo dei SAF, possiamo sostenere l’integrità dei global fuel accounting systems e garantire che gli investimenti sul clima siano riconosciuti in modo coerente e trasparente dall’ICAO”, ha affermato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General.

SWISS POSTICIPA LA RIPRESA DEI VOLI PER TEL AVIV – SWISS informa: “SWISS sta rivedendo i suoi piani relativi alla ripresa dei voli da e per Tel Aviv e prevede di riavviare la rotta a partire dal 1° agosto 2026. Lufthansa Group riprenderà i servizi per Tel Aviv già a giugno, inizialmente con un programma di voli ridotto. Nell’ambito di questa graduale ripresa, SWISS riattiverà il servizio Zurigo-Tel Aviv a partire dal 1° agosto 2026 per motivi operativi. I passeggeri i cui voli sono stati cancellati a seguito di questa modifica possono riprenotare il viaggio per una data successiva gratuitamente o, in alternativa, richiedere il rimborso completo del prezzo del biglietto. Il Servizio Clienti SWISS è raggiungibile 24 ore su 24. SWISS continua a monitorare attentamente gli sviluppi in Medio Oriente e rimane in stretto contatto con le autorità competenti in Svizzera e sul territorio, nonché all’interno di Lufthansa Group”.

EUROWINGS: NUOVO OMAGGIO PER I PASSEGGERI ALLA FINE DEL VOLO – Eurowings informa: “Eurowings aggiunge un tocco speciale agli ultimi momenti a bordo: a partire dal 1° giugno, i passeggeri di tutti i voli riceveranno le mini HITSCHIES come nuovo omaggio di commiato. Le caramelle gommose alla frutta sostituiscono le caramelle distribuite in precedenza. Con gusti come Lampone Blu e Frutti di Bosco, Eurowings introduce un tocco di freschezza proprio nel momento che spesso segna la conclusione emozionante di un viaggio. Il nuovo gesto di saluto finale sottolinea l’ambizione della compagnia aerea non solo di plasmare l’esperienza di viaggio, ma anche di lasciare un’impressione finale duratura: piccoli momenti di piacere che rimangono impressi nella mente dei passeggeri anche dopo lo sbarco. Inoltre, dal 1° maggio, Eurowings è tornata a servire il döner kebab a bordo. Il nuovo “Flatbread Döner Style” è farcito con carne di pollo, insalata di cavolo, bastoncini di cetriolo, formaggio tipo feta, pomodori a cubetti e tzatziki senza aglio. I passeggeri della compagnia aerea possono ordinare il popolare snack a 6,90 euro presso il Wings Bistro, a condizione che la durata del volo consenta la preparazione di cibo caldo. Eurowings aveva offerto per la prima volta il döner kebab a bordo nel 2020 e, dopo una lunga pausa, ora fa il suo ritorno”.

EUROWINGS: CINQUE ANNI DI WINGS HANDLING – Eurowings informa: “Wings Handling si occupa del ground handling per i voli Eurowings a Palma di Maiorca da oltre cinque anni. Dall’inizio delle operazioni, il 20 maggio 2021, il team ha gestito circa 63.000 voli e circa 9,5 milioni di passeggeri per la compagnia aerea nella sola isola turistica. Oggi, Wings Handling impiega circa 300 persone a Maiorca. Dall’inverno scorso, Wings Handling opera anche a Düsseldorf, dove supporta il ground handling per i voli Eurowings. La filiale della più grande holiday airline tedesca gestisce tutte le operazioni di rampa, tra cui il carico e lo scarico degli aeromobili, il trasporto dei passeggeri, il pushback e altro ancora”.

EUROWINGS AMPLIA IL FREE TRANSPORT PER CHILDREN’S TRAVEL EQUIPMENT – Eurowings informa: “Eurowings amplia il suo free transport per children’s travel equipment: d’ora in poi, le famiglie potranno portare con sé gratuitamente anche i foldable children’s wagons come checked baggage. La compagnia aerea risponde alle attuali tendenze di viaggio delle famiglie e al loro desiderio di maggiore flessibilità durante gli spostamenti. I foldable children’s wagons devono essere registrati al banco check-in. Il trasporto gratuito di due items riguardanti children’s travel equipment è ancora valido se nella prenotazione è incluso un bambino di età pari o inferiore a 11 anni. In precedenza, la politica riguardava passeggini, carrozzine, child seats, lettini da viaggio e marsupi; ora sono inclusi anche i foldable children’s wagons. Ulteriori informazioni sui viaggi con bambini sono disponibili su eurowings.com”.

DELTA: LE COSE PIU’ IMPORTANTI SONO LE PERSONE – Delta informa: “Nell’ultimo episodio della sua serie dedicata alle persone che rendono Delta un ottimo posto di lavoro, l’E.V.P. and Chief People Officer, Allison Ausband, conversa con il First Officer Tom Cohan sul suo percorso unico che lo ha portato in Delta e sulla sua profonda passione per l’aviazione. “Le persone di Delta sono fantastiche, ed è per questo che adoro andare in giro ad ascoltare le loro storie. I nostri percorsi e le nostre esperienze sono tutti unici, spero che vi piacerà conoscere il First Officer Tom Cohan. L’SLC-based Assistant Chief Pilot Tom Cohan ama volare, a tal punto che quando gli ho chiesto cosa farebbe se fosse CEO per un giorno, ha risposto con entusiasmo e senza esitazione: ‘Passerei tutta la giornata a pilotare un aereo!’. Sentendo parlare della fatica che Tom ha fatto per arrivare in cockpit, è facile capire perché volare sia per lui un privilegio speciale”, afferma Allison Ausband. “Il First Officer sull’A320 scherza dicendo di essere stato ‘vittima del primo film Top Gun’, ma una vista non perfetta ha infranto il suo sogno di diventare pilota militare. Questo però non gli ha impedito di inseguire il suo sogno: Tom ha lavorato come tecnico di manutenzione per pagarsi le bollette mentre accumulava le ore di volo necessarie per diventare pilota professionista”, afferma Delta. “Ho volato con Delta da giovane e mi è piaciuto molto il servizio. Siamo una squadra. Se uno è indietro, siamo indietro anche noi. Se siamo indietro noi, sono indietro anche loro. Lavoriamo tutti insieme per garantire la soddisfazione e la sicurezza dei clienti. Sono fermamente convinto che si diventi il prodotto dell’ambiente in cui si vive. Ho sempre cercato di circondarmi di persone di qualità e qui in Delta è piuttosto facile farlo. È un piacere e un onore lavorare con tutti. La cosa più importante in Delta sono le persone. Molte persone prima di voi hanno dato anima e corpo a questa compagnia e molte altre dopo di voi faranno lo stesso. Questa compagnia aerea è ciò che tu ne fai, e diventerà la tua carriera. Ma devi rispettare chi ti ha preceduto e ha costruito un posto così bello in cui vorresti venire a lavorare”, afferma il First Officer Tom Cohan.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA SVEZIA – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per sensors and command-and-control systems per una ground-based air defence system (GBAD) solution. Il valore dell’ordine è di circa 1,2 miliardi di corone svedesi. Le consegne avverranno tra il 2029 e il 2030. I command-and-control and sensor systems si basano su precedenti forniture a FMV, rafforzando la ground-based air defence capability della Svezia. Questo contratto fornirà all’utente finale una maggiore capacità di rilevare e contrastare minacce aeree avanzate”. “Siamo molto orgogliosi di contribuire al rafforzamento delle ground-based air defence capability per le Swedish Army brigades. Ciò migliorerà la loro capacità e rappresenta un importante riconoscimento per il nostro Giraffe AMB and GBAD command-and-control system”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance.

LOCKHEED MARTIN INAUGURA UNA NGI FACILITY IN ALABAMA – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha inaugurato a Courtland, in Alabama, un Missile Assembly Building 5 (MAB-5) di 88.000 piedi quadrati. L’impianto all’avanguardia produrrà i Next Generation Interceptor (NGI) per la Missile Defense Agency (MDA) e rafforzerà l’architettura di difesa a più livelli del Paese. Il MAB-5 consolida gli strumenti di produzione digitale e i processi intelligenti più sofisticati di Lockheed Martin, consentendo una produzione altamente efficiente e ripetibile. L’impianto si avvale delle migliori pratiche di programmi ad alta affidabilità come Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) and hypersonics, adottando una metodologia basata sul “digital twin”. L’automazione e i flussi di lavoro basati sui dati garantiscono una produzione costante e di alta qualità. L’apertura del MAB 5 sottolinea il consolidato impegno di Lockheed Martin nei confronti del Nord dell’Alabama. L’azienda è presente nella regione dal 1963 e produce sistemi di difesa a Courtland dal 1994. Anche lo stabilimento Lockheed Martin di Troy, Alabama, supporterà la produzione del NGI (National Intelligence Group) attraverso l’integrazione hardware e la produzione su larga scala”.

GE AEROSPACE QUALIFICA LE HIGH-VOLTAGE POWER SOLUTIONS PER MILITARY GROUND VEHICLES – GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha annunciato la qualificazione dei suoi High-Voltage Power Controller (HVPC) and Unidirectional Converter (UDC), rendendo entrambi i prodotti pronti per la produzione e destinati agli U.S. military ground vehicles. L’High-Voltage Power Controller e l’Unidirectional Converter sfruttano entrambi le GE Aerospace Silicon Carbide (SiC) MOSFET, Power Overlay Packaging (POL) and module technologies, offrendo vantaggi di prim’ordine in termini di dimensioni, peso, potenza e costi”. “Le power, temperature and thermal capabilities di queste unità non hanno eguali nel settore”, ha dichiarato Kris Shepherd, President and General Manager, Electrical Power Systems for GE Aerospace. “Con questa qualificazione completata, queste high-voltage power units sono pronte per la produzione e rappresentano un significativo progresso tecnologico nell’elettronica di potenza per fornire l’energia necessaria ai military ground vehicles”. “Si prevede che la produzione iniziale a basso ritmo dei sistemi HVPC e UDC inizierà nel 2026, con consegne previste a partire dal 2027. La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con l’U.S. Army Combat Capabilities Development Command Ground Vehicle Systems Center (DEVCOM GVSC) e qualificata presso gli stabilimenti di GE Aerospace. Queste unità ad alta tensione passano da un sistema tradizionale a 28 volt a un’architettura a 600 volt, consentendo una conversione energetica e una ricarica della batteria più efficienti, riducendo al contempo il peso e alleggerendo il carico sul motore. Ciò permette al motore di dedicare la sua piena potenza alla trazione del veicolo quando necessario”, conclude GE Aerospace.

TEXTRON GSE SUPPORTERA’ IL 2026 SPECIAL OLYMPIC AIRLIFT – Textron informa: “Textron Ground Support Equipment Inc., una società di Textron Inc., supporta il 2026 Special Olympics Airlift. Questa missione a livello nazionale, organizzata da Textron Aviation, offrirà agli atleti un’esperienza VIP irripetibile, permettendo loro di viaggiare a bordo di aerei Cessna, Beechcraft e Hawker verso i 2026 Special Olympics USA Games, eliminando gli ostacoli finanziari e logistici in modo che possano concentrarsi sulla competizione e sui festeggiamenti. Per rendere possibile tutto ciò, Textron GSE fornirà 16 trattori per bagagli e merci per spostare aerei, bagagli e materiali all’interno del St. Paul Downtown Airport Holman Field (KSTP) in Minnesota, mentre gli atleti e le loro famiglie si spostano nelle Twin Cities per partecipare alla competizione di quest’anno. L’azienda fornirà 14 trattori TUG M1A e due trattori TUG MT a supporto dell’airlift”. “Textron GSE è onorata di collaborare con Textron Aviation per aiutare centinaia di meritevoli atleti a viaggiare da e per i 2026 Special Olympics USA Games, in modo che possano godere della meritata opportunità di mostrare il loro talento e brillare in competizione”, ha dichiarato Tony LaCorte, Senior Director, Operations for Textron GSE.