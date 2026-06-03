oneworld inaugura l’Aviation Festival Americas 2026 come Official Alliance Partner

oneworld informa: “In qualità di Official Alliance Partner del 18th Annual Aviation Festival Americas 2026, i leader di oneworld si uniranno ai massimi esperti del settore aeronautico provenienti da tutto il Nord e Sud America per due giorni di discussioni incentrate sul futuro dell’aviazione commerciale.

Riunendo i principali professionisti delle compagnie aeree, degli aeroporti e delle tecnologie di viaggio, l’Aviation Festival Americas è uno degli eventi più influenti del settore, con panel di dirigenti, sessioni interattive e discussioni strategiche che esplorano la strategia commerciale, l’innovazione nella fidelizzazione, la tecnologia digitale, l’intelligenza artificiale, l’esperienza del cliente e la sostenibilità. L’evento si terrà il 3 e 4 giugno a Miami“.

“È un momento cruciale per oneworld e per il nostro settore”, ha dichiarato Ole Orvér, CEO di oneworld. “Mentre continuiamo a migliorare l’esperienza del cliente, a portare avanti la nostra trasformazione digitale e ad espandere la nostra rete globale – accogliendo di recente Hawaiian Airlines come terzo membro statunitense – eventi come l’Aviation Festival Americas sono preziosi per riunire i leader del settore, scambiare idee e contribuire a plasmare il futuro dell’aviazione”.

“In una delle sue prime apparizioni di rilievo nel settore in qualità di CEO, Orvér salirà sul palco insieme ad altri dirigenti di oneworld per condividere spunti sulla strategia in evoluzione dell’alleanza e sulle più ampie opportunità che stanno plasmando il trasporto aereo globale.

Tra i relatori di oneworld che interverranno nel programma di due giorni figurano:

Ole Orvér, CEO

Roger Blackburn, Vice President, Commercial and Loyalty

Gerhard Girkinger, Vice President, Customer Experience & Airports

Guido Van Til, Vice President, Digital

Chris Gilliland, Director, Airport Experience

Maria McKinnon, Director, Brand and Marketing

Gilbert Ott, Director, Loyalty

Matthew Ridley, Director, Sustainability & Innovation

L’evento si svolge in un momento cruciale per l’alleanza, in quanto oneworld continua a rafforzare la propria presenza nelle Americhe e ad ampliare il valore per i clienti attraverso una connettività migliorata, l’innovazione digitale e un’esperienza di viaggio senza interruzioni in tutto il suo global member network”, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)