Condor amplia la capacità di manutenzione per la crescente flotta A330neo

La compagnia aerea tedesca Condor ha celebrato oggi l’inizio ufficiale dei lavori di costruzione di un nuovo temporary hangar per Condor Technik GmbH a Frankfurt Airport con una cerimonia di posa della prima pietra.

“La lightweight structure, situata nella Cargo City South, offrirà circa 6.400 metri quadrati di spazio e potrà ospitare contemporaneamente interventi di manutenzione su un Airbus A330 o su due Airbus A32X.

Il progetto viene realizzato in collaborazione con i partner SpanTech International SA in qualità di costruttore dell’hangar, KAP Architektur Development, WPV Baubetreuung e Fraport, e il completamento è previsto per l’inizio del 2027″, afferma Condor.

“Gli aeromobili moderni richiedono infrastrutture tecniche moderne. Con questo nuovo temporary hangar, creiamo ulteriore capacità di manutenzione per la nostra flotta, rafforziamo le nostre competenze tecniche interne e otteniamo maggiore flessibilità operativa presso la nostra base di Francoforte”, ha dichiarato Heiko Holm, Chief Technical Officer of Condor and Managing Director of Condor Technik GmbH. “Questo progetto rappresenta un’importante pietra miliare nello sviluppo continuo di Condor Technik e un chiaro impegno di Condor nei confronti della sede di Francoforte”.

“Dal 2008, Condor Technik GmbH è l’organizzazione di manutenzione di Condor ed è una consociata interamente controllata dalla compagnia aerea. L’azienda impiega circa 450 persone nelle sue sedi di Francoforte, Düsseldorf, Amburgo e Monaco.

Con il nuovo temporary hangar, Condor Technik creerà le sue prime capacità di manutenzione dedicate alla Airbus A330neo fleet presso Frankfurt Airport. Ciò ridurrà la dipendenza da infrastrutture esterne, aumentando al contempo la flessibilità nella pianificazione e nell’esecuzione della manutenzione.

Allo stesso tempo, l’investimento rafforza la creazione di valore tecnico presso la base operativa di Condor, consentendo l’esecuzione interna di una quota maggiore di servizi di manutenzione. La maggiore capacità fornisce le basi per supportare la continua crescita della flotta A330neo in modo indipendente e per ampliare ulteriormente le competenze tecniche della compagnia aerea in maniera sostenibile.

L’investimento non solo migliora la competitività di Condor, ma contribuisce anche alla salvaguardia a lungo termine di posti di lavoro altamente qualificati e rafforza la posizione di Francoforte come hub aeronautico di primaria importanza”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)