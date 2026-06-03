Obiettivi ambiziosi per l’ICAO Aviation Climate Week

L’ICAO informa: “Con l’apertura ufficiale della ICAO Aviation Climate Week, i lavori si sono concentrati su una domanda chiave: come può il settore dell’aviazione raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 e cosa deve cambiare per arrivarci?

È stata sottolineata l’importanza della collaborazione intersettoriale come uno dei fattori critici per accelerare l’attuazione delle misure di mitigazione e resilienza climatica e per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

A dimostrazione di questo slancio, i relatori hanno evidenziato la crescita della produzione di SAF, supportata dal quadro armonizzato a livello globale sotto l’egida dell’ICAO. Altri hanno citato lo sviluppo di nuove piattaforme per la condivisione dei dati, l’analisi di scenari e le iniziative di ricerca multi-partner come prova della capacità del settore di agire in modo coordinato.

È stata inoltre riconosciuta la significativa influenza delle emissioni diverse dalla CO2, con i partecipanti che hanno osservato come queste possano rappresentare fino alla metà dell’effetto serra netto del settore aeronautico. Nuove sperimentazioni operative che dimostrano come la deviazione dei voli per evitare le regioni caratterizzate da persistenti contrail possa ridurre drasticamente il riscaldamento globale sono state indicate come il tipo di passo pratico e basato sui dati di cui l’aviazione ha bisogno.

Sono necessarie anche innovazione tecnologica e cambiamenti operativi. I miglioramenti operativi sono stati riconosciuti come una via pratica e immediata, anche attraverso la modernizzazione della gestione del traffico aereo, la pianificazione delle traiettorie in tempo reale e l’aggiornamento dei protocolli di assistenza a terra”.

“Molti hanno riconosciuto le potenzialità delle nuove tecnologie aeronautiche, come la propulsione a idrogeno, e hanno subito sottolineato la necessità di un’implementazione aggressiva di progetti avanzati per ottenere le riduzioni necessarie a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero.

I relatori hanno osservato che i processi normativi e di certificazione devono essere in sintonia con il ritmo del cambiamento tecnologico e operativo, compresa l’evoluzione di nuovi standard. L’ICAO è stata riconosciuta per il suo ruolo di leadership costante nel riunire le parti interessate e nell’armonizzare gli standard, con diversi partecipanti che hanno auspicato un ulteriore rafforzamento dei quadri normativi internazionali per minimizzare la frammentazione e sostenere un’azione coordinata.

Le discussioni durante la sessione hanno chiarito che una serie di ostacoli si frappongono a una risposta di adattamento più efficace nel settore dell’aviazione.

I recenti eventi meteorologici estremi hanno già superato le proiezioni precedenti, influenzando direttamente le operazioni aeroportuali e la continuità in modi che un tempo erano considerati improbabili in tempi così brevi. Persino le strutture costruite secondo elevati standard ingegneristici si trovano ora ad affrontare nuovi livelli di stress dovuti ai rischi climatici.

L’accesso ai finanziamenti, in particolare nelle regioni in via di sviluppo, è stato identificato come una delle principali preoccupazioni. Molti aeroporti devono far fronte a risorse limitate e costi crescenti proprio mentre le sfide si fanno più complesse.

Molti partecipanti hanno evidenziato una persistente carenza di dati e modelli climatici specifici per località, il che rende alcuni aeroporti impreparati a condurre valutazioni del rischio significative.

L’elevato livello di consapevolezza e la crescente esposizione al rischio stanno creando slancio per investimenti e innovazione. Cresce l’interesse nello sviluppo di soluzioni personalizzate, grazie agli insegnamenti che emergono da diverse iniziative di adattamento.

La sessione ha inoltre sottolineato l’importanza di integrare le misure di adattamento in quadri di sviluppo e investimento più ampi. Considerando la resilienza climatica come parte di una strategia a lungo termine, gli aeroporti possono salvaguardare le operazioni, migliorare la sicurezza e proteggere il valore economico”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)