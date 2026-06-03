Singapore Airlines celebra 55 anni in Italia

Singapore Airlines (SIA) festeggia 55 anni di collegamenti tra Roma e Singapore e una presenza consolidata nel mercato italiano.

La compagnia aerea ha celebrato questo traguardo all’Aeroporto di Roma Fiumicino con una cerimonia al gate, alla presenza dei passeggeri in partenza sul volo SQ365 da Roma a Singapore, insieme ai rappresentanti di Aeroporti di Roma.

Questo anniversario testimonia il rapporto solido e duraturo tra Singapore Airlines e il mercato italiano, nonché l’importante ruolo che i collegamenti aerei hanno svolto nel rafforzare i legami tra Singapore e l’Italia nei settori degli affari, del turismo e della cultura.

Aswin K, General Manager Italy, Singapore Airlines, ha dichiarato: “Festeggiare i 55 anni di presenza in Italia è per Singapore Airlines un traguardo di cui andare fieri e una testimonianza del rapporto duraturo che ci lega ai nostri passeggeri e partner italiani. Ringraziamo il mercato italiano per la fiducia e il sostegno costanti che ci ha dimostrato nel corso degli anni. Il nostro impegno nei confronti dell’Italia rimane saldo: continuiamo ad aumentare la nostra capacità, a migliorare i nostri servizi e a sostenere i viaggi, il commercio e il turismo tra l’Italia, Singapore e l’intera regione”.

“Siamo orgogliosi di celebrare il 55° anniversario del collegamento tra Singapore e Roma, una rotta che da oltre mezzo secolo unisce due città simbolo di apertura internazionale, connessione globale e incontro tra culture”, ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma. “Questo importante traguardo testimonia il valore di un legame costruito nel tempo, che ha contribuito ad avvicinare Italia e Singapore, sostenendo lo sviluppo della mobilità e delle relazioni economiche tra i due Paesi. Ci congratuliamo con Singapore Airlines e guardiamo al futuro con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente questo asse strategico, ampliando le opportunità di connessione tra Europa e Asia”.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines – Photo Credits: Singapore Airlines)