Ryanair inaugura nuove rotte da Parma e da Bologna

Ryanair ha annunciato il decollo dei primi voli delle nuove rotte per l’estate 2026 da Parma verso Reggio Calabria e Tirana, avvenuto lunedì 1° giugno. Ryanair opererà 3 voli settimanali per Reggio Calabria e 2 voli settimanali per Tirana, offrendo ai passeggeri italiani ancora più scelta e collegamenti convenienti.

Jade Kirwan, Director of Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ci ha fatto piacere vedere i primi voli delle nostre nuove rotte estive 2026 da Parma a Reggio Calabria e Tirana decollare questa settimana con decine di clienti Ryanair soddisfatti a bordo. Il nostro collegamento con Reggio sarà operativo 3 volte a settimana, quello con Tirana 2 volte a settimana, aggiungendosi al già ricco operativo estivo 2026 di Ryanair e offrendo ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa”.

Ryanair inoltre ha annunciato il decollo del primo volo della nuova rotta per l’estate 2026 da Bologna a Castellón, avvenuto lunedì 1° giugno. La compagnia opererà 4 voli settimanali su questa nuova rotta estiva.

Jade Kirwan, Director of Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver inaugurato questa settimana il primo volo della nuova rotta Ryanair per l’Estate 2026 da Bologna a Castellón, con decine di passeggeri soddisfatti a bordo. Questa interessante nuova rotta estiva sarà operata con quattro voli settimanali, rafforzando ulteriormente il già ricco operativo Ryanair per l’Estate 2026 e offrendo ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa. L’intero operativo Ryanair per l’estate 2026 è già disponibile per la prenotazione sull’app Ryanair”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)