Ryanair annuncia il decollo delle nuove rotte estive 2026 da Forlì

Ryanair ha annunciato il decollo dei primi voli delle nuove rotte estive 2026 da Forlì a Cagliari, avvenuto lunedì 1° giugno, e da Forlì a Londra Stansted, partito mercoledì 3 giugno.

“La compagnia opererà 3 voli settimanali per Cagliari e 2 voli settimanali per Londra Stansted, offrendo ai passeggeri italiani ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa.

L’intero operativo Ryanair per l’estate 2026 è già disponibile per la prenotazione tramite l’app Ryanair“, afferma Ryanair.

Jade Kirwan, Director of Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver inaugurato questa settimana i primi voli delle nostre nuove rotte estive 2026 da Forlì verso Cagliari e Londra Stansted, con decine di passeggeri Ryanair a bordo. La rotta per Cagliari sarà operata 3 volte a settimana, mentre quella per Londra Stansted sarà operata 2 volte a settimana, rafforzando ulteriormente il già ampio operativo estivo 2026 di Ryanair e offrendo ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa. L’intero operativo Ryanair per l’estate 2026 è già disponibile per la prenotazione tramite l’app Ryanair”.

Al via il primo volo Londra-Forlì-Londra di Ryanair: collegamenti ogni mercoledì e sabato

Decollato mercoledì 3 giugno, in perfetto orario, il nuovo collegamento Forlì-Londra Stansted del vettore irlandese Ryanair.

“La rotta sulla capitale londinese mancava all’aeroporto “Luigi Ridolfi” dal 2008 (quell’anno furono quasi 132mila i passeggeri transitati). Il Forlì-Londra sarà operativo nei giorni di mercoledì e sabato assicurando voli veloci e comodi per raggiungere la città del Big Ben”, afferma Forlì Airport.

“Il momento tanto atteso è arrivato”, dice Riccardo Pregnolato, Accountable Manager F.A. S.r.l.. “Torniamo a connetterci con una delle destinazioni più importanti del Vecchio Continente, meta tra le preferite per ragioni di turismo, studio, lavoro e che consentirà al territorio della Romagna di poter usufruire di un’opportunità di viaggio estremamente ricca e affascinante. L’augurio è che attraverso la Londra-Forlì anche gli inglesi, sempre più numerosi nella nostra Regione, come certificano le statistiche del turismo, possano utilizzare questo collegamento quale ulteriore porta d’accesso all’Emilia-Romagna. Più in dettaglio, è risaputo come esista un forte legame storico-artistico tra alcuni illustri personaggi della cultura d’Oltremanica con la vicina città di Ravenna; a cominciare proprio da Lord Byron, poeta e politico britannico, a cui l’antica capitale del mosaico ha voluto dedicare un grande museo interattivo.

Nei giorni scorsi un altro tassello si è poi aggiunto al pacchetto della mobilità da e per l’aeroporto “Ridolfi” proprio in occasione di questi nuovi collegamenti, mettendo così a sistema un servizio fortemente voluto dall’utenza e nato grazie al grande lavoro di squadra di tutte le istituzioni coinvolte: mi riferisco al servizio Bus Terminal realizzato assieme a Start Romagna, Trenitalia Tper e Comune di Forlì.

Ricordo, infine, che sull’onda della collaborazione con VisitRavenna è in procinto di essere attivato un altro servizio navetta diretto – senza fermate intermedie – che collegherà, su prenotazione, la stazione ferroviaria di Ravenna al nostro aeroporto. Navetta concepita appositamente per chi viaggia sui voli da e per Londra. Anch’essa sarà fruibile il mercoledì e il sabato”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Forlì Airport – Photo Credits: Ryanair)