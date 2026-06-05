4° Stormo: celebrato a Grosseto il 95° anniversario dalla costituzione

Lo scorso 1° giugno, il 4° Stormo Caccia di Grosseto, uno dei Reparti più antichi della Forza Armata, ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 95 anni dalla sua costituzione.

La ricorrenza è stata celebrata alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, con un evento svoltosi presso la base grossetana. Un’occasione per riunire, insieme ai propri familiari, ex Comandanti dello Stormo e personale che ha prestato servizio presso il Reparto.

Un lungo percorso iniziato a Campoformido (UD) nel 1931 e proseguito attraverso generazioni di piloti, specialisti e personale che hanno contribuito a rendere il 4° Stormo un simbolo di eccellenza dell’Aeronautica Militare e a far conoscere nel mondo lo storico stemma del Cavallino Rampante.

Per celebrare questo importante traguardo, il Reparto ha promosso una serie di iniziative dedicate alla storia e ai valori che ne hanno caratterizzato l’identità nel tempo, nonché al profondo legame con il territorio e con la città di Grosseto, che ospita lo Stormo sin dai primi anni Sessanta.

Tra queste, la pubblicazione del volume “Vita, voli e volti del 4° Stormo Caccia”, un’opera che, attraverso aneddoti e testimonianze, racconta uomini, missioni e momenti che hanno segnato la vita del Reparto, contribuendo a renderlo ciò che è oggi. Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto al progetto dell’Aeronautica Militare “Un Dono dal Cielo”, iniziativa solidale volta a sostenere tre eccellenze pediatriche italiane – la Fondazione Buzzi di Milano, l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari – attraverso l’acquisto di apparecchiature e strumenti sanitari indispensabili per i reparti pediatrici delle tre strutture.

Nell’ambito delle celebrazioni, particolare rilievo assume inoltre il restauro di un velivolo DH.100 Vampire, storico caccia a reazione in dotazione al 4° Stormo dal 1949 al 1956, simbolo di una fase fondamentale della transizione tecnologica dell’Aeronautica Militare verso l’era del jet.

Per l’occasione è stato inoltre realizzato un Eurofighter “Special Color”, una livrea celebrativa che intende rendere omaggio alla straordinaria storia del Reparto e alla figura del Duca Amedeo d’Aosta, cui il 4° Stormo è intitolato. Un tributo ai valori di coraggio, spirito di servizio e senso di appartenenza che ancora oggi animano il personale che opera sotto lo storico stemma del Cavallino Rampante.

“Celebrare i 95 anni del 4° Stormo significa rendere omaggio alle generazioni di uomini e donne che, con dedizione, professionalità e senso del dovere, hanno scritto la storia del Cavallino Rampante e continuano ogni giorno a garantire la sicurezza dei cieli italiani. Questo anniversario rappresenta non solo un momento di orgoglio per il nostro Reparto, ma anche un’occasione per guardare al futuro con lo stesso spirito di servizio, la stessa passione e la stessa capacità di innovare che da sempre contraddistinguono il 4° Stormo”, ha dichiarato il Comandante di Stormo, Colonnello Davide Dentamaro.

Le celebrazioni del 95° anniversario rappresentano non soltanto un momento di memoria e orgoglio, ma anche l’occasione per riaffermare il legame profondo tra il 4° Stormo, il territorio di Grosseto e il Paese, nel segno della continuità, dell’innovazione e del servizio alla collettività.

Il 4° Stormo Caccia dipende dal Comando Squadra Aerea e 1ª Regione Aerea di Milano, per il tramite del Comando Forze da Combattimento. Il suo compito è assicurare la difesa aerea delle aree d’interesse nazionale, concorrendo al controllo dello spazio aereo sin dal tempo di pace. Effettua inoltre operazioni di difesa aerea nelle aree assegnate, nel quadro della partecipazione a operazioni internazionali di prevenzione e gestione delle crisi. Nello specifico, il Reparto è impegnato, in alternanza con gli altri Reparti della difesa aerea, nel Servizio d’Allarme, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, attraverso l’impiego del velivolo Eurofighter. Il 4° Stormo assicura inoltre la conversione operativa dei piloti della Forza Armata destinati alla linea Eurofighter F-2000.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)