News Brevi – 05.06.2026

ENAC: GIORNATA DELL’AMBIENTE 2026 – L’Enac informa: “In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Enac rinnova il proprio impegno per un trasporto aereo sempre più sostenibile. Attraverso la ricerca sugli aviocarburanti alternativi (SAF), l’efficientamento energetico delle infrastrutture aeroportuali, l’elettrificazione dei mezzi ground, l’innovazione tecnologica e l’intermodalità, l’Ente promuove la transizione ecologica del settore, in linea con gli obiettivi europei e internazionali di decarbonizzazione. Un percorso che coniuga mobilità del futuro, progresso tecnologico e tutela dell’ambiente, per un’aviazione civile sempre più green e rispettosa delle risorse naturali”.

IL PRESIDENTE ENAC IN VISITA ALL’ISTITUTO NOBILE AVIATION COLLEGE – L’Enac informa: “Oggi, 5 giugno, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha visitato l’Istituto Nobile Aviation College, attivo da oltre 25 anni nella formazione di piloti professionisti, tecnici manutentori aeronautici e figure specializzate del settore aviation”. Il Presidente Di Palma, accolto dal Presidente e CEO dell’Istituto, Saverio Alessandro Francavilla, ha rivolto un indirizzo di saluto agli studenti, al corpo docente e allo staff accademico: “La forza lavoro rappresenta il vero valore del trasporto aereo. In un settore in costante crescita ed evoluzione, la formazione assume pertanto un ruolo sempre più centrale nel preparare le professionalità del futuro e nel favorire un accesso qualificato al mondo del lavoro. Investire nei giovani significa puntare sulla competitività, sull’innovazione e sullo sviluppo dell’intero sistema dell’aviazione civile”. “L’incontro, al quale ha partecipato anche il Presidente dell’Aero Club Viterbo Fabio Notazio, ha inoltre consentito di approfondire il progetto di sviluppo del Polo Aeronautico della città e della futura base di volo presso l’Aeroporto di Viterbo”, conclude l’Enac.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MAGGIO 2026 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di maggio 2026. A maggio 2026 sono state effettuate 81 consegne a 45 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 379 aerei. Consegne nel 2026 ad oggi: 262 aeromobili a 68 clienti.

AMERICAN AIRLINES PORTA LA RISTORAZIONE NELLE LOUNGE A NUOVI LIVELLI – American informa: “American Airlines sta ridefinendo l’esperienza nelle lounge premium con importanti miglioramenti alla ristorazione nelle sue Flagship® and Admirals Club® lounges. Le proposte culinarie rinnovate offrono una maggiore scelta, menu più completi e una presentazione notevolmente più curata, a testimonianza del considerevole investimento di American nella creazione di un’esperienza premium ispirata alla ristorazione per i clienti prima del volo. Gli aggiornamenti ampliano la varietà del menu, introducono nuovi modi per comporre un pasto completo e aggiungono tocchi di classe che elevano ulteriormente l’esperienza sia per i viaggiatori per piacere che per affari. Che i viaggiatori cerchino uno spuntino leggero o un pasto più sostanzioso, i menu rinnovati e la presentazione migliorata creano un’esperienza culinaria migliore, pensata per soddisfare una varietà di gusti e occasioni di viaggio”.

ROLLS-ROYCE RICORDA SIR RALPH ROBINS – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce PLC desidera rendere omaggio a Sir Ralph Robins, recentemente scomparso all’età di 93 anni. Durante i suoi 43 anni in azienda, ha gettato le basi su cui si fonda la Rolls-Royce di oggi. Entrò in Rolls-Royce nel 1955 come apprendista laureato a Derby e lavorò allo sviluppo di motori civili, in particolare al turbofan Conway che equipaggiava il Vickers VC10 e l’Handley-Page Victor. Alla fine degli anni ’60 passò alla gestione dei programmi e all’inizio del decennio successivo si trasferì negli Stati Uniti come Executive Vice President of Rolls-Royce Aero Engines Inc. Fu nominato Commercial Director nel 1978, entrò a far parte del Board nel 1982, divenne Managing Director nel 1984, fu nominato primo Chief Executive dell’azienda nel 1991 e poi Chairman l’anno successivo. Quando si ritirò nel 2003, era il dipendente con la maggiore anzianità di servizio in azienda. Rimase un appassionato sostenitore dell’ingegneria Rolls-Royce e continuò a promuovere il nostro lavoro e la nostra eredità come President of the Rolls-Royce Heritage Trust. Sir Ralph svolse un ruolo fondamentale nel rilancio di Rolls-Royce dopo gli eventi del 1971, quando l’azienda dovette essere nazionalizzata e le attività aerospaziali e automobilistiche furono separate. Come Commercial Director, fu determinante nell’ottenere contratti per la fornitura di motori per aeromobili a clienti come Cathay Pacific e British Airways. Questi elementi furono fondamentali per spianare la strada alla privatizzazione di Rolls-Royce nel 1987, che Sir Ralph contribuì a portare al successo in qualità di Managind Director. Nel decennio successivo, Sir Ralph concluse l’accordo per l’acquisizione di Allison Engines, con sede a Indianapolis. Tale collaborazione diede vita alla US defence operationche Rolls-Royce possiede ancora oggi. Nel settore aerospaziale civile, l’eredità di Sir Ralph durerà per decenni. Nel 1988, un anno dopo la quotazione in borsa dell’azienda alla Borsa di Londra, Sir Ralph lanciò il programma di motori Trent. Il programma Trent è cresciuto costantemente e oggi ci sono oltre 4.600 motori Trent in servizio presso compagnie aeree di tutto il mondo, con ordini per oltre 2.200 ulteriori esemplari”. Simon Burr, Rolls-Royce Group Director of Engineering, Technology & Safety, ha dichiarato: “Rolls-Royce non sarebbe dove si trova oggi senza le solide basi gettate da Sir Ralph. Era un gigante dell’industria britannica, la cui eredità è la creazione di un produttore di motori aerospaziali di livello mondiale. Sir Ralph era un ingegnere di spicco, che ha trasmesso con entusiasmo la sua saggezza alla generazione successiva ed era sempre interessato agli ultimi sviluppi tecnologici. Nel corso degli anni, Rolls-Royce ha tratto grande beneficio dalla sua intuizione e dalla sua esperienza. Ci mancherà moltissimo”.

AMERICAN AIRLINES LANCIA LA CAMPAGNA ‘SPOT THE BAG’ PER LA FIFA WORLD CUP 26™ – American informa: “Mentre cresce l’attesa per la FIFA World Cup 26™, American Airlines offre ai tifosi un nuovo modo per vivere il più grande evento sportivo del mondo, dalle strade delle città ospitanti fino a 100 piani sopra New York. Quest’estate, American lancia la campagna “Spot the Bag”, un’esperienza dinamica e coinvolgente che porta l’emozione del torneo direttamente ai tifosi. La campagna è ulteriormente arricchita da immagini creative con protagonista l’ex portiere della nazionale maschile statunitense Tim Howard, che dà il via al viaggio della valigia simbolo della campagna, rappresentando i tifosi in viaggio verso la FIFA World Cup 26™. Per tutto giugno e luglio, i tifosi potranno avvistare le American Airlines x FIFA World Cup 26™-branded traveling suitcases presso i luoghi simbolo delle città ospitanti, con l’invito ai membri AAdvantage® a scansionarle, partecipare e sbloccare la possibilità di vincere un’indimenticabile FIFA World Cup 26™ Final Party a New York”. “In qualità di Official North American Airline Supplier of the FIFA World Cup 26™, in collaborazione con Qatar Airways, e anche di Official Airline of U.S. Soccer, abbiamo colto l’opportunità di andare oltre la sponsorizzazione tradizionale e dare vita al torneo in un modo che solo American Airlines può offrire”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer, American Airlines. “La nostra campagna Spot the Bag porta il torneo direttamente ai tifosi e crea momenti coinvolgenti in luoghi iconici delle città ospitanti, permettendo ai tifosi di interagire con l’evento, il tutto culminando in un Final Party irripetibile a New York, che mostrerà il tipo di accesso esclusivo che solo l’AAdvantage® program può offrire”. “Il Nord America è assolutamente pronto ad ospitare la FIFA World Cup 26™ e American Airlines renderà questa esperienza irripetibile ancora più memorabile con l’opportunità ‘spot the bag’, per avere la possibilità di guardare la finale all’American’s Final Party tra le nuvole sopra New York”, ha dichiarato Tim Howard, ex portiere della nazionale statunitense e commentatore sportivo. “La campagna “Spot the Bag” di American Airlines è un’attivazione immersiva pensata per raggiungere i tifosi ovunque si trovino. La campagna prende il via a New York, presso il Vessel at Hudson Yards, con un’imponente installazione a forma di valigia di grandi dimensioni, seguita dall’installazione permanente di altre valigie di grandi dimensioni presso Dallas Fort Worth International Airport (DFW) e Miami International Airport (MIA). I membri AAdvantage® vincitori vivranno la FIFA World Cup 26™ Final in un modo che pochi altri avranno la possibilità di sperimentare. L’evento, ospitato all’Hudson Yards at Edge NYC, la terrazza panoramica all’aperto più alta e con un’esperienza immersiva al coperto per tutte le stagioni dell’emisfero occidentale, offrirà la visione in diretta delle partite e un intrattenimento di alto livello in un’atmosfera elettrizzante e irripetibile”, conclude American.

DELTA: ATTERRATO IN NORMANDIA IL NORMANDY LEGACY FLIGHT DI QUEST’ANNO – Delta informa: “Il volo Delta 9994, con a bordo 27 veterani della Seconda Guerra Mondiale, è atterrato mercoledì a mezzogiorno a Deauville–Normandy Airport (DOL) dopo un viaggio transatlantico di 8 ore che ha incluso una vista panoramica di Omaha Beach poco prima dell’atterraggio. Al loro arrivo, i veterani della Seconda Guerra Mondiale sono stati accolti sulla pista dalla First Lady francese, Brigitte Macron, dall’ambasciatore statunitense in Francia, Charles Kushner, da autorità locali e da numerosi bambini e residenti accorsi all’aeroporto per l’occasione speciale. Anche i militari statunitensi provenienti da tutte le basi americane si sono uniti ai loro colleghi francesi, salutando i veterani mentre venivano scortati verso il terminal, gremito fino all’inverosimile. La First Lady Macron, Virginie Durr di Delta e molti altri hanno pronunciato commoventi discorsi, ringraziando i veterani per il loro coraggio e il sacrificio di 82 anni fa, e sottolineando l’importanza di preservare la memoria dei 27 eroi, quasi tutti centenari”. “Prima dell’atterraggio del volo Delta DL9994 all’aeroporto di Deauville-Normandie, nel nord-ovest della Francia, il 3 giugno, un team dedicato di dipendenti degli European Airport Customer Service and TechOps groups ha lavorato silenziosamente dietro le quinte per settimane per garantire che l’arrivo e la partenza del quinto annual Normandy Legacy Flight presso il piccolo aeroporto con un solo terminal si svolgessero senza intoppi. Il Boeing 767-300 è atterrato a mezzogiorno di mercoledì a Deauville, un aeroporto che in genere gestisce piccoli aerei da turismo e voli stagionali, non un jet da 180 tonnellate”, prosegue Delta. “Il nostro team è abituato a gestire operazioni charter in tutta Europa, ma sapevamo che volare a Deauville avrebbe richiesto un’organizzazione completamente diversa”, ha affermato Christine Marchand-Pardo, Delta’s Managing Director of Operations for Europe, Middle East, Africa and India, ricordando quando Virginie Durr propose per la prima volta l’idea di portare un aereo di linea a fusoliera larga all’aeroporto. “Una volta che i Delta’s Charters, Flight Operations and Performance Engineering teams hanno confermato che l’aereo poteva atterrare e decollare in sicurezza dall’unica pista dell’aeroporto, è iniziato il vero lavoro: pianificare come gestire il volo dall’arrivo alla partenza, compreso il parcheggio, lo sbarco, l’imbarco e la partenza di un aereo così grande in un aeroporto non progettato per esso”, continua Delta. “Non abbiamo mai dubitato della nostra capacità di realizzare questo progetto”, ha affermato Christine. “Fin dal primo giorno, è stata un’incredibile avventura umana, costruita su solide relazioni con i team dell’aeroporto di Deauville, le autorità francesi dell’aviazione civile e l’intero team Delta. Il rispetto e l’ammirazione che condividiamo per questi veterani statunitensi creano uno straordinario spirito di squadra e le emozioni a terra sono intense ogni volta che li accogliamo”.

BRITISH AIRWAYS LANCIA LE OFFERTE DI GIUGNO – British Airways informa: “British Airways e British Airways Holidays hanno lanciato le loro offerte speciali, con sconti su voli e vacanze per il 2026. I clienti di British Airways Holidays possono prenotare pacchetti vacanza scontati”. Andrew Flintham, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “La promozione di giugno è l’occasione perfetta per i nostri clienti di prenotare la loro prossima vacanza. Qualunque sia il tipo di vacanza che desiderano, che si tratti di un weekend in città o di una fuga in una meta balneare esotica, i clienti possono approfittare dei nostri fantastici sconti e prenotare in tutta tranquillità”. Ulteriori informazioni sulla promozione di voli e vacanze sono disponibili sul sito www.ba.com/sale.

INZIA LA KLM ORANGE SUMMER – KLM informa: “La KLM Orange Summer è è iniziata il 4 giugno con l’avvio del KLM Open e il volo speciale che ha portato la nazionale di calcio olandese a New York. L’ex calciatore di alto livello Ronald de Boer ha inaugurato il KLM Open 2026, il più antico torneo internazionale di golf dei Paesi Bassi. KLM è orgogliosa di essere il title sponsor di questo evento iconico, che si terrà per la 106ª volta dal 4 al 7 giugno. Sotto la guida del direttore del torneo Ruud Gullit, il KLM Open di quest’anno si tinge di arancione: i visitatori sono invitati a indossare qualcosa di arancione al torneo, e anche i giocatori e i volontari olandesi hanno abbracciato il nostro colore nazionale. Venerdì sera, 5 giugno (dalle 20:00 alle 23:00), sarà un’esplosione di arancione, musica e divertimento”. “Inoltre, KLM ha operato un volo speciale: ha portato la nazionale olandese a New York, dove giocherà la sua ultima amichevole di preparazione contro l’Uzbekistan l’8 giugno, in vista dei Mondiali. I passeggeri noteranno anche che l’Orange Summer è iniziata a bordo di KLM. Per ricreare letteralmente l’atmosfera dei Mondiali a bordo, KLM servirà uno speciale dessert all’arancia sui voli dagli Stati Uniti, Canada e Messico ad Amsterdam dal 7 giugno al 25 luglio”, conclude KLM.

RYANAIR: NUOVE ROTTE DA MANCHESTER A CASTELLON E RIMINI – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato i primi voli delle sue nuove rotte estive 2026 da Manchester a Castellón, partiti lunedì 1 giugno, e da Rimini, partiti mercoledì 3 giugno. Ryanair opererà 2 voli settimanali su queste nuove rotte estive 2026, offrendo ai suoi clienti del Regno Unito ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa. L’intero programma estivo 2026 di Ryanair è già prenotabile sull’app Ryanair”. Jade Kirwan, Direttrice della Comunicazione di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver assistito al decollo, questa settimana, dei primi voli delle nostre nuove rotte estive 2026 da Manchester a Castellón e Rimini, con a bordo decine di clienti Ryanair soddisfatti. Queste nuove ed entusiasmanti rotte estive saranno operative due volte a settimana e andranno ad arricchire il già ricco programma estivo 2026 di Ryanair, offrendo ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa. L’intero programma estivo 2026 di Ryanair è già prenotabile sull’app Ryanair”.

EMIRATES COLLABORA CON NBA CARES – Emirates informa: “Emirates, Official Airline Partner of the NBA, ha collaborato con la basketball association per inaugurare una palestra e una sala polivalente recentemente rinnovate presso il Denver Heights Community Centre (DHCC) di San Antonio, nell’ambito degli NBA Cares Finals Legacy Projects. L’iniziativa si basa sulla partnership di Emirates con l’NBA e sull’impegno della compagnia aerea nei confronti dei giovani nelle comunità statunitensi. La nuova palestra è stata inaugurata con una cerimonia di taglio del nastro alla presenza di rappresentanti di Emirates, dell’NBA e dei giocatori dei San Antonio Spurs. Anche i giovani del Denver Heights Community Centre (DHCC), che beneficeranno dell’iniziativa, erano presenti all’inaugurazione ufficiale del nuovo spazio ricreativo. Il Denver Heights Community Centre rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i giovani e le famiglie, offrendo spazi sicuri, programmi ricreativi e risorse a supporto della salute, dell’istruzione e delle opportunità a lungo termine. Il progetto di ristrutturazione ha rinnovato la palestra e la sala polivalente del DHCC, dotandole di nuove attrezzature per il fitness, tabelloni segnapunti, tabelloni da basket e apportando importanti miglioramenti estetici. Grazie a Emirates, a ogni giovane partecipante è stato regalato uno zaino della collezione “Aircrafted by Emirates”, contenente articoli con il marchio congiunto di Emirates e NBA. Gli speciali zaini, realizzati con materiali riciclati, provengono dal tessuto dei sedili di classe Economy, recuperato dal vasto programma di ammodernamento in corso. Ad oggi, quasi 4.000 zaini “Aircrafted for Kids” sono stati distribuiti a scuole e centri comunitari in tutto il mondo. Dopo la cerimonia del taglio del nastro, una targa commemorativa a sostegno del progetto di ristrutturazione da parte di NBA ed Emirates è stata collocata nella palestra. Emirates è Official Global Airline Partner of the NBA, Title Partner of the Emirates NBA Cup, presenting partner dell’NBA Cares Finals Legacy Projects di quest’anno. La compagnia aerea opera voli verso 12 città statunitensi, tra cui Boston, Los Angeles, Houston, Chicago, Washington D.C., Seattle, Newark, Dallas, San Francisco, Miami, Orlando, oltre a New York JFK”.

EUROFIGHTER: IL MILIONE DI ORE DI VOLO E’ UN TRAGUARDO STORICO – Mentre l’Eurofighter Typhoon raggiunge il minlione di ore, il CEO di Eurofighter, Jorge Tamarit-Degenhardt, riflette sul suo significato per il programma, per le persone che lo animano e per la sicurezza delle nazioni che serve. “Raggiungere un milione di ore di volo è un traguardo davvero storico per il programma Eurofighter. Rappresenta oltre trent’anni di impegno, innovazione e collaborazione in tutta Europa. Come CEO, lo considero un segnale molto forte di credibilità operativa. Un milione di ore significa che le forze aeree si sono affidate a questo velivolo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, per proteggere il loro spazio aereo ed eseguire missioni impegnative. In un momento in cui il contesto di sicurezza in Europa è radicalmente cambiato, questo livello di esperienza operativa e di fiducia è più importante che mai. Conferma che l’Eurofighter Typhoon non è solo un traguardo tecnologico, ma una capacità comprovata che contribuisce direttamente alla sicurezza”, afferma Jorge Tamarit-Degenhardt. “Una cifra come questa può sembrare astratta, ma dietro di essa si celano migliaia di persone e decenni di impegno. Ogni ora di volo rappresenta un’attenta progettazione, una manutenzione rigorosa, continui aggiornamenti e la professionalità dei piloti e degli equipaggi che operano con il velivolo. Riflette un intero ecosistema, industriale, tecnologico e operativo, che lavora in sinergia. Nell’attuale contesto strategico, queste ore di volo rappresentano anche la prontezza operativa. Dimostrano che il velivolo non è semplicemente una piattaforma sulla carta, ma una capacità che è stata costantemente disponibile e affidabile in contesti operativi reali. Possiamo affermare con orgoglio che circa l’80% delle Core Nations operational air missions sono eseguite dall’Eurofighter, a dimostrazione della sua elevata affidabilità. Questo livello di fiducia non è frutto del caso: si costruisce con l’esperienza, il miglioramento continuo e la solidità della rete industriale e di supporto che lo sostiene. Oggi, l’Eurofighter rappresenta un pilastro della difesa aerea, pienamente interoperabile e adattabile a un’ampia gamma di requisiti di missione. È una piattaforma su cui si può fare affidamento, ogni ora di ogni giorno”, prosegue Jorge Tamarit-Degenhardt. “La chiave è stata l’evoluzione. Fin dall’inizio, il programma è stato concepito non come una piattaforma statica, ma come un sistema in grado di svilupparsi continuamente. Nel corso degli anni, Eurofighter ha integrato nuovi sensori, armamenti, connettività e capacità. Questa capacità di evoluzione garantisce che il velivolo rimanga operativamente rilevante anche al mutare del contesto strategico. Allo stesso tempo, il programma ha trasferito con successo le conoscenze tra generazioni di ingegneri, tecnici e operatori. Tale continuità di competenze è essenziale per mantenere una capacità così complessa nel lungo termine. La collaborazione internazionale è al centro del programma Eurofighter. La piattaforma è il risultato di una partnership unica tra nazioni, industrie e forze aeree di tutta Europa. Questa cooperazione ha creato un potente ecosistema industriale e tecnologico in grado di sostenere ed evolvere il velivolo per decenni. Il velivolo continuerà ad evolversi con nuovi sensori, connettività avanzata e capacità che garantiranno il dominio aereo fino al 2060. Ciò significa che l’Eurofighter rimarrà un pilastro centrale della potenza aerea europea, contribuendo al contempo al più ampio ecosistema dei next-generation combat air systems”, conclude il CEO di Eurofighter, Jorge Tamarit-Degenhardt.

DELTA AGGIUNGE VOLI PER LA PRO FOOTBALL SEASON – Delta informa: “In questa pro football season, Delta aggiungerà voli e ammodernerà gli aerei sulle rotte chiave legate ad alcuni degli incontri più emozionanti del campionato, per offrire ai clienti più modi di presentarsi al calcio d’inizio”. “La football season porta un’energia e una passione incredibili e sappiamo che i nostri clienti vogliono essere presenti di persona per i momenti più importanti”, ha affermato Amy Martin, Vice President – Network Planning. “Aggiungendo voli alla già solida rete di Delta e aumentando la capacità per gli incontri chiave durante tutta la stagione, stiamo rendendo più semplice e conveniente per i fan supportare le loro squadre in viaggio”.