Aeroporto di Bologna: 1,1 milioni di passeggeri a maggio

L‘Aeroporto di Bologna continua a crescere. A maggio, infatti, malgrado le incertezze legate alla situazione geopolitica, i passeggeri del Marconi hanno superato quota un milione e cento mila – per l’esattezza 1.100.648, con un incremento del 2,9% sullo stesso mese del 2025.

È questo il miglior maggio di sempre per lo scalo principale dell’Emilia-Romagna. Ad aumentare maggiormente sono stati i passeggeri su voli nazionali, a quota 278.000, con un incremento del 4,4% su maggio 2025. In crescita anche i passeggeri su voli internazionali, 822.648, per un aumento del 2,4% sullo stesso mese del 2025.

I movimenti aerei di maggio sono stati 7.764, in crescita del 3,1% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.397 tonnellate, con un decremento del 15,2% sullo stesso mese del 2025. Lunedì 11 maggio, con 39.240 passeggeri, è stato il giorno più trafficato del mese.

Le destinazioni preferite a maggio sono state Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti (come per i tre mesi precedenti), seguite da Palermo, Brindisi, Parigi CDG, Cagliari, Istanbul, Bucarest e Madrid.

Nei primi cinque mesi dell’anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 4.389.960, in aumento del 3,8% sul periodo corrispondente del 2025. I movimenti del periodo gennaio-maggio sono stati 31.442, in crescita del 2,9%, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 17.200 tonnellate, in calo del 7,3% sul 2025.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)