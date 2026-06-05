Azorra effettua un ulteriore ordine fermo per 15 Embraer E195-E2

Embraer e Azorra hanno firmato un ulteriore ordine fermo per 15 velivoli E195-E2, con diritti di acquisto per altri 15 aerei, rafforzando ulteriormente la loro partnership di lunga data.

“Con questo nuovo accordo, il totale degli ordini fermi di Azorra per gli E2 aumenta da 39 a 54 velivoli, a conferma della crescente domanda e fiducia negli small narrowbody aircraft. Questo rappresenta il terzo incremento rispetto all’ordine originale per gli E2 effettuato da Azorra nel dicembre 2021.

L’ordine segna anche una pietra miliare per il programma E2 di Embraer, portando il numero totale di E2 orders a oltre 500 velivoli. Dal suo ingresso in servizio, la E2 Family ha continuato a crescere, con oltre 200 velivoli operativi e 24 compagnie aeree clienti, consentendo loro di ottimizzare la capacità, migliorare la fuel efficiency e accrescere il comfort dei passeggeri”, afferma Embraer.

John Evans, Chief Executive Officer, Azorra, ha dichiarato: “Il nostro continuo investimento nella Embraer E2 family riflette la forte domanda che stiamo riscontrando da parte delle compagnie aeree di tutto il mondo per velivoli di dimensioni adeguate, efficienti nei consumi di carburante e in grado di offrire vantaggi operativi, economici e di pianificazione della rete ai nostri clienti. L’E2 si è dimostrato la soluzione ideale per le compagnie aeree che desiderano aprire nuovi mercati e modernizzare le proprie flotte, migliorando al contempo l’esperienza dei passeggeri e rafforzando il proprio marchio.

In qualità di sostenitore del programma fin dalle prime fasi, Azorra ha collaborato a stretto contatto con Embraer e Pratt & Whitney per ampliare la base clienti dell’E2 e rendere il velivolo disponibile a nuovi operatori in diverse regioni del mondo. Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Embraer attraverso questo ordine e di contribuire al superamento dei 500 ordini per il programma E2. Con questa transazione, anche il portafoglio ordini fermi di Azorra per l’E2 supera i 50 velivoli: due importanti traguardi che testimoniano sia la nostra fiducia nel programma sia il crescente interesse globale per questo eccezionale velivolo”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Azorra è stata un partner importante per il successo globale dell’E2 e quest’ultimo ordine rappresenta un’ulteriore conferma dell’eccezionale economicità, delle prestazioni e dell’attrattiva per i passeggeri di questo velivolo. Superare i 500 ordini per l’E2 è un momento di grande orgoglio per Embraer e riflette il crescente interesse per velivoli di dimensioni adeguate ed efficienti nei consumi di carburante”.

“L’E195-E2 è il più grande aereo commerciale di Embraer ed è riconosciuto per i suoi bassi consumi di carburante, le ridotte emissioni, la silenziosità, l’elevata affidabilità e l’eccezionale esperienza di volo per i passeggeri. La configurazione a due posti per due elimina i posti centrali, offrendo ai passeggeri maggiore comfort e garantendo alle compagnie aeree la flessibilità e l’efficienza necessarie per servire un’ampia gamma di mercati.

Questo nuovo ordine da parte di Azorra verrà aggiunto ai risultati e al backlog di Embraer per il secondo trimestre 2026″, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)