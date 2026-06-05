Boeing consegna i primi due Boeing 787 Dreamliner a Riyadh Air

Boeing e Riyadh Air hanno annunciato che i primi due passenger airplanes della nuova compagnia aerea, i Boeing 787 Dreamliner, sono stati consegnati e sono arrivati a Riyadh, una pietra miliare per la compagnia aerea che si prepara a lanciare il servizio commerciale.

La compagnia aerea saudita accoglie quindi i primi aerei del suo ordine per un massimo di 72 Boeing 787 Dreamliner. Riyadh Air inizierà le operazioni con il 787-9 su rotte regionali e a lungo raggio, supportando la visione di crescita del Regno.

“Vedere i nostri primissimi Boeing 787 Dreamliner, costruiti su misura, atterrare a Riyadh è un momento storico per noi e una giornata memorabile per l’aviazione saudita”, ha dichiarato Tony Douglas, CEO di Riyadh Air. “Non potrei essere più entusiasta e fiducioso riguardo al futuro e all’eredità che stiamo creando. Non stiamo solo costruendo una compagnia aerea, ma stiamo aprendo una nuova porta d’accesso al mondo dal cuore del Regno. Siamo assolutamente pronti ed entusiasti di dare il benvenuto al mondo a Riyadh”.

“Le consegne rappresentano un passo avanti per la strategia aeronautica del Regno dell’Arabia Saudita, che mira ad attrarre 150 milioni di visitatori e servire 330 milioni di passeggeri all’anno entro il 2030. Il Riyadh Air fleet plan prevede fino a 72 Boeing 787 che svolgeranno un ruolo centrale nel collegare il Regno ai mercati regionali e a lungo raggio, tra cui Europa, Asia, Africa e Nord America”, afferma Boeing.

“Riyadh Air sta dando vita a una modern world-class travel e siamo lieti di supportarli nell’aprire nuove possibilità per il Regno e per il mondo”, ha dichiarato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Il 787 Dreamliner offre a Riyadh Air un’efficienza senza pari, flessibilità sulle rotte e interni eleganti che garantiranno un’esperienza di viaggio eccezionale”.

“Riyadh Air prevede di servire oltre 100 destinazioni entro il 2030, impiegando inizialmente voli con Boeing 787 verso città come Londra, Il Cairo e Gedda”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)