Qatar Airways aumenterà i voli per Dubai a cinque voli giornalieri

Qatar Airways continua ad aumentare la sua capacità tra il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti (UAE) incrementando gradualmente le frequenze tra l’Hamad International Airport (DOH) e il Dubai International Airport (DXB) da due a cinque voli giornalieri, a partire dal 5 giugno 2026.

“Le frequenze aggiuntive saranno introdotte gradualmente per soddisfare la crescente domanda e offrire maggiore flessibilità ai passeggeri che viaggiano tra le due città. Gli attuali due voli giornalieri saranno aumentati a tre a partire da oggi, seguiti dall’introduzione di un quarto volo dal 15 giugno e da un quinto volo giornaliero che riprenderà durante la stagione estiva. I voli saranno operati con aeromobili Boeing 777 e Airbus A350.

Questa espansione rafforza l’impegno di Qatar Airways a migliorare la connettività nella regione e a supportare i viaggi d’affari e di piacere tra il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, con un massimo di 35 voli settimanali”, afferma Qatar Airways.

“Qatar Airways ha gradualmente ripristinato il suo network in Medio Oriente e attualmente opera verso oltre 20 destinazioni nella regione. Offrendo ai passeggeri collegamenti comodi e senza interruzioni, la compagnia aerea ha ripreso i voli per Dubai (DXB) e Sharjah (SHJ) ad aprile e ha riavviato i voli per Abu Dhabi (AUH) a maggio.

Sulla scia di questi progressi, Qatar Airways continua il graduale ripristino ed espansione della sua rete globale, puntando a oltre 160 destinazioni entro l’estate.

Gli orari dei voli sono soggetti a modifiche o cancellazioni a causa di circostanze operative, normative, di sicurezza o di altro tipo al di fuori del nostro controllo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)