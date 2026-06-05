La Sécurité Civile raddoppia il suo impegno per il DHC-515 con un ordine per due velivoli aggiuntivi

De Havilland Canada ha accolto con favore l’ordine del governo francese per due ulteriori Canadair 515 (DHC-515) firefighting aircraft, ampliando ulteriormente la futura aerial firefighting fleet della Francia.

“L’ordine rappresenta un’importante conferma del programma DHC-515 da parte di un De Havilland Canada launch customer e rafforza l’impegno della Francia a potenziare le proprie capacità di intervento in caso di incendi boschivi, in un contesto di crescente rischio dovuto ai cambiamenti climatici in Europa e nella regione del Mediterraneo”, afferma De Havilland Canada.

“La Francia è stata un partner prezioso nel programma DHC-515 fin dall’inizio”, ha dichiarato Brian Chafe, CEO di De Havilland Canada. “Questo ulteriore ordine riflette la fiducia che la Sécurité Civile ripone nel velivolo e nella sua capacità di soddisfare le esigenze della sua aerial firefighting mission. Siamo onorati di continuare a supportare la Francia nella modernizzazione della sua flotta”.

“Il DHC-515 è un purpose-built amphibious aerial firefighting aircraft, attualmente in produzione. Basandosi sulla comprovata esperienza della Canadair waterbomber family, è dotato di avionica moderna, maggiore affidabilità e migliore efficienza operativa, per supportare le impegnative missioni antincendio e di intervento in caso di emergenza.

L’accordo riflette anche la partnership tra De Havilland Canada e la Canadian Commercial Corporation (CCC), la cui esperienza negli appalti intergovernativi ha supportato gli aerospace export programs del Canada e facilitato le relazioni con i clienti internazionali”, prosegue De Havilland Canada.

“Con un’altra stagione di incendi boschivi in corso, De Havilland Canada rimane impegnata a fornire velivoli che rafforzeranno le capacità globali di risposta agli incendi boschivi per i decenni a venire”, conclude De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)