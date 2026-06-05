Emirates promuove le sue prime comandanti emiratine, ispirando la prossima generazione di donne nel settore dell’aviazione

Emirates informa: “Emirates ha promosso al grado di comandante due brillanti Emirati female pilots, segnando un passo fondamentale nel suo impegno a favore dell’emancipazione femminile nel settore dell’aviazione. Hanan Mohammed Jawad e Bakhita Al Mheiri hanno entrambe intrapreso la carriera all’interno del National Cadet Pilot Programme di Emirates Group, un’iniziativa che ha formato numerosi piloti emiratini.

Hanan Mohammed Jawad è entrata in Emirates nel 2008 attraverso il cadet pilot programme, spinta da ambizione, passione e dal sogno di una vita di solcare i cieli. Grazie a una solida mentorship e al costante supporto del fleet management della compagnia, ha scalato i ranghi, costruendo la sua carriera partendo da zero.

Bakhita Al Mheiri ha iniziato il suo percorso con Emirates come cadet pilot nel 2011. Ispirata dalle pilote emiratine di successo e spinta dalla sua passione per il volo, Bakhita ha continuato a raggiungere un traguardo dopo l’altro, costruendo una solida e brillante carriera con Emirates.

Anche Hanan e Bakhita hanno ricevuto ufficialmente la loro quarta striscia quest’anno, diventando le prime donne emiratine a comandare un Boeing 777 in Emirates. Con molti anni di esperienza nelle rispettive carriere, entrambe dimostrano una determinazione incrollabile e le loro ambizioni continuano a raggiungere nuovi traguardi”.

Hanan ha accumulato un totale di 9.253 ore di volo nel corso della sua carriera da pilota. Parlando della sua promozione, Hanan ha dichiarato: “Quando avevo 14 anni, ho visto in televisione la prima pilota donna degli Emirati Arabi Uniti e sono rimasta colpita dalla sua sicurezza e dalla sua presenza. Da quel momento in poi, tutto ciò che desideravo era diventare pilota. Ricevere la mia quarta striscia è un traguardo di cui vado fiera, ma non lo considero il punto di arrivo. Questo è solo l’inizio, non credo che il cielo sia il limite. Il percorso verso il comando si costruisce nel tempo e i miei anni come First officer mi hanno preparata per questo momento”.

Riguardo alla sua crescita personale e professionale, plasmata dalla mentorship ricevuta in Emirates, Bakhita ha affermato: “Il mio percorso in Emirates è stato profondamente influenzato dalla mentorship e dallaguidance che ho ricevuto da eccezionali comandanti e leader durante tutto il mio percorso. La loro esperienza, professionalità e disponibilità a condividere conoscenze ed esperienze non solo hanno rafforzato le mie competenze tecniche e di leadership, ma mi hanno anche plasmata a livello personale, insegnandomi il valore della responsabilità, della disciplina e dell’apprendimento continuo. Una delle lezioni più significative che ho appreso in questo percorso è stata l’importanza di trasmettere conoscenze ed esperienze. Con l’opportunità e la responsabilità che mi sono state affidate come comandante, spero di portare avanti gli stessi valori e la stessa guida che mi sono stati trasmessi, e di supportare le giovani generazioni che iniziano il loro percorso di volo, affinché anche loro possano continuare a contribuire al futuro e al successo degli Emirati Arabi Uniti”.

Un messaggio di Hanan e Bakhita alla prossima generazione di aspiranti pilote: “La nostra leadership ha da tempo riconosciuto le donne come partner essenziali nel plasmare il futuro della nostra nazione, ed Emirates sta creando l’ambiente e le opportunità affinché le donne possano prosperare, e continueremo a costruire su queste basi per le generazioni future”.

Commentando l’impegno della compagnia aerea nello sviluppo dei talenti emiratini, il Capt Hassan Alhammadi, Emirates’ Divisional Senior Vice President Flight Operations, ha dichiarato: “In Emirates ci siamo sempre impegnati a formare i nostri cittadini degli Emirati Arabi Uniti come parte integrante della nostra forza lavoro professionale. Il cadet pilot programme rimane fondamentale per offrire a giovani uomini e donne un percorso che consenta loro di intraprendere la carriera di pilota commerciale in Emirates, supportando così le nostre future esigenze in termini di piloti. Siamo immensamente orgogliosi di Hanan e Bakhita, le prime donne emiratine a diventare comandanti di Emirates. Un traguardo meritatissimo, frutto di anni di dedizione, professionalità e duro lavoro, che sottolinea la capacità della compagnia aerea di coltivare i talenti emiratini, dai ruoli di base fino alle posizioni di leadership più elevate”.

“Avviato nel 1993, il NCPP è un’iniziativa interamente finanziata da Emirates Group e ha formato finora numerosi piloti emiratini, tra cui Hanan e Bakhita. Questi piloti sono poi diventati captains, training pilots and senior leaders presso Emirates e in tutto il settore dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti. Ciò dimostra la capacità della compagnia aerea di promuovere la crescita e la progressione di carriera a lungo termine per i cittadini emiratini”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)