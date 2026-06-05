Inselflieger riceve il suo secondo Tecnam P2012 STOL

Tecnam annuncia che FLN FRISIA-Luftverkehr GmbH Norddeich (Inselflieger) ha ufficialmente ricevuto in consegna il suo secondo velivolo Tecnam P2012 STOL.

“Quest’ultima acquisizione è il risultato diretto del successo operativo e della soddisfazione dei passeggeri ottenuti dopo la consegna del primo P2012 STOL nell’aprile 2025.

Inselflieger, il principale fornitore di servizi aerei della regione, trasporta circa 70.000 passeggeri all’anno tra la Germania continentale e le East Frisian Islands. Le piste corte e impegnative di queste destinazioni insulari richiedono exceptional Short Takeoff and Landing (STOL) capabilities e il P2012 STOL si è dimostrato la risposta ideale, innovativa e moderna a questo contesto difficile.

Quando Inselflieger ha ricevuto il suo primo P2012 STOL lo scorso anno, l’obiettivo era quello di offrire comfort moderno, maggiore capacità e sicurezza su queste vitali rotte regionali. L’aeromobile non solo ha soddisfatto, ma ha superato le aspettative, integrandosi perfettamente nelle operazioni e dimostrandosi estremamente affidabile nelle difficili condizioni meteorologiche costiere. Sulla scia di questo successo, la compagnia aerea ha ora raddoppiato la sua scelta con questa seconda consegna”, afferma Tecnam.

“Quando abbiamo ricevuto il nostro primo P2012 STOL, abbiamo notato che, una volta completata l’integrazione, avremmo intravisto un notevole potenziale per il futuro”, ha dichiarato Bruno Warkentin, Nominated Person Continuing Airworthiness at Inselflieger. “Oggi, stiamo mantenendo quella promessa. Il P2012 STOL si è dimostrato un velivolo incredibilmente robusto, efficiente e confortevole per i passeggeri. I nostri piloti apprezzano l’avionica avanzata e i nostri clienti notano immediatamente il nuovo livello di comfort e lo spazio in cabina. Altrettanto importante è il fatto che Tecnam ci ha sempre preso sul serio come operatore e siamo sinceramente colpiti dal livello di supporto che riceviamo durante tutto questo programma. L’entrata in servizio di questo secondo velivolo rappresenta il naturale passo successivo nella modernizzazione della nostra flotta e nel garantire il miglior servizio possibile verso le Frisian islands”.

“Non c’è complimento più grande per un costruttore di aeromobili della conferma di un’opzione con un secondo ordine da parte di un operatore che vola in condizioni operative e ambientali estremamente impegnative”, ha dichiarato Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager. “Inselflieger opera in un ambiente particolarmente difficile, dove dispatch reliability, short turnaround time and short-field performance sono assolutamente cruciali. Con il P2012 STOL non solo garantiamo il successo della missione dal punto di vista operativo, ma raggiungiamo questi risultati anche in modo più confortevole, moderno e sicuro per gli utenti finali. Siamo estremamente orgogliosi che il P2012 abbia soddisfatto tutte le aspettative e non vediamo l’ora di continuare la nostra solida collaborazione con il FLN team nell’ampliamento della loro flotta”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)