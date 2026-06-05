ICAO: gli Stati puntano a una decarbonizzazione accelerata dell’air transport

Una maggiore cooperazione internazionale accelererà la decarbonizzazione del trasporto aereo, anche attraverso un nuovo programma di sviluppo delle capacità annunciato a Montréal in occasione della ICAO Aviation Climate Week, a sostegno del long-term global aspirational goal of net-zero carbon emissions from international civil aviation by 2050 (LTAG).

A conclusione dei tre giorni di lavori, il Segretario Generale dell’ICAO, Juan Carlos Salazar, ha dichiarato: “Il multilateralismo è l’unica strada percorribile per l’aviazione verso emissioni nette zero di carbonio entro il 2050 e l’unico modo per rispondere con urgenza alla crisi climatica”. Ha elogiato il lavoro dei delegati, sottolineando che “l’aviazione ha dimostrato la leadership e l’innovazione ambientale a cui altri settori guardano con ispirazione”.

“Oltre 500 partecipanti provenienti da governi, industria, istituzioni finanziarie e organizzazioni internazionali si sono riuniti presso la sede dell’ICAO per affrontare la crisi climatica che sta colpendo il settore dell’aviazione.

L’evento, svoltosi sul tema “One Global Path: Advancing Net-Zero Aviation”, ha visto i partecipanti concordare sul fatto che, sebbene gli approcci alla decarbonizzazione possano differire, gli sforzi devono rimanere armonizzati e coordinati sotto l’egida dell’ICAO a sostegno del LTAG (Long-Term Aggregation Group), come concordato dagli Stati all’Assemblea ICAO del 2022.

I partecipanti hanno sottolineato che l’ampliamento dell’utilizzo di energie più pulite rimane un obiettivo centrale. Hanno chiesto quadri normativi più solidi nell’ambito del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), un maggiore sostegno e finanziamento per i SAF e le energie pulite attraverso il programma ACT-SAF e un aumento dei finanziamenti tramite meccanismi come l’ICAO Finvest Hub.

L’industria, le autorità di regolamentazione e gli istituti finanziari sono stati esortati ad aumentare gli investimenti sia nell’ACT-SAF che attraverso l’ICAO Finvest Hub e a rendere i progetti di decarbonizzazione dell’aviazione più finanziabili attraverso la creazione di partnership più ampie e approcci di finanziamento innovativi. I delegati hanno sottolineato la necessità di un maggiore sviluppo delle capacità e di un più ampio accesso a eligible fuels and emissions units, in vista della nuova fase di CORSIA prevista per il 2027. Sono state inoltre espresse preoccupazioni in merito alla sovrapposizione di proposte esterne per la tassazione del settore aeronautico, in particolare al loro impatto sullo sviluppo socio-economico dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo”, afferma l’ICAO.

“I miglioramenti operativi sono stati riconosciuti per il loro potenziale immediato di riduzione delle emissioni, mentre i delegati hanno evidenziato che le importanti innovazioni tecnologiche richiederanno il continuo sviluppo di standard internazionali armonizzati attraverso l’ICAO.

L’ICAO ha risposto a questo impulso lanciando l’Assistance, Capacity-building and Training for LTAG programme (ACT-LTAG).

Questa nuova iniziativa mira ad aiutare i Paesi a sviluppare e aggiornare gli State Action Plans per tutti gli elementi dell’ICAO basket of aviation CO2 mitigation measures, a supporto del LTAG, basandosi sulle roadmap e sui programmi ICAO esistenti e in collaborazione con iniziative e piattaforme regionali. Il programma fornirà ora formazione pratica e consulenza specialistica, aiutando gli Stati a misurare gli sforzi di riduzione delle emissioni, a garantire finanziamenti per il clima e a partecipare alla pianificazione congiunta e alle partnership a livello regionale e globale. Si prevede inoltre che il programma migliori i sistemi di monitoraggio, consentendo un migliore tracciamento dei progressi del LTAG“, conclude l’ICAO.

L’ICAO Aviation Climate Week si conclude con un focus sulla carbon neutral growth

L’ICAO informa: “L’ICAO Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) è essenziale per raggiungere l’obiettivo di crescita a impatto zero nel settore dell’aviazione. La terza e ultima giornata della ICAO Aviation Climate Week si è concentrata su come rafforzare il contributo di CORSIA a questa priorità.

Gli Stati membri dell’ICAO hanno condiviso esempi di implementazione di successo per mostrare come gli Stati possono superare gli ostacoli iniziali. Tra questi, una piattaforma digitale nazionale per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica (MRV) delle emissioni di CO2 e un esempio di modello collaborativo.

I relatori hanno discusso di come i diversi Stati stiano iniziando ad armonizzare i metodi e i risultati per la verifica e l’accreditamento dei dati sulle emissioni del settore aeronautico. Ciò significa che se un sistema o un processo di verifica viene approvato in un Paese, può essere riconosciuto da altri, armonizzando la conformità per le compagnie aeree che operano a livello internazionale.

Hanno descritto una comunità globale in crescita che beneficia di standard armonizzati e di un numero crescente di enti certificatori e accreditatori riconosciuti. Percorsi di apprendimento tra pari, come modelli, documenti di esempio e formazione virtuale, offrono ai nuovi partecipanti la possibilità di passare rapidamente dalla progettazione all’implementazione. È stato inoltre evidenziato il ruolo chiave svolto da organizzazioni come ICAO, IATA e gli enti di accreditamento internazionali nel fornire un quadro comune e supporto per lo sviluppo delle competenze.

I relatori hanno riconosciuto le significative opportunità che si stanno aprendo con la continua crescita della domanda e degli investimenti nel settore. Miliardi di nuovi finanziamenti si combinano ora con un impulso normativo che supporta gli sforzi per espandere il mercato per SAF and emissions units, nonché per promuovere l’innovazione lungo tutta la supply chain.

Tuttavia, è stato anche descritto un divario crescente tra l’urgente necessità di CORSIA-certified sustainable aviation fuels (SAF) and lower carbon aviation fuels (LCAF), nonché di CORSIA eligible emissions units, e l’offerta globale e le approvazioni normative ancora limitate”.

“I relatori si sono concentrati sulle strategie per affrontare le sfide dell’offerta. Hanno incoraggiato l’azione per risolvere i colli di bottiglia e hanno chiesto sforzi congiunti per incrementare l’offerta sia di SAF che di certified offsetting units.

Nel corso della giornata, i relatori hanno evidenziato come l’introduzione di national or regional aviation taxes, in aggiunta al CORSIA, comporti complessità non necessarie, frammentazione delle politiche e costi aggiuntivi per le compagnie aeree e le autorità di regolamentazione. Hanno fatto riferimento alla leadership politica e alle linee guida dell‘ICAO sulla minimizzazione delle tasse sul trasporto aereo internazionale e hanno avvertito che l’imposizione di ulteriori tasse potrebbe minare le politiche climatiche armonizzate a livello internazionale e duplicare gli standard già esistenti.

I relatori hanno sottolineato l’importanza cruciale della connettività aerea, in particolare per i Paesi in via di sviluppo e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e hanno avvertito che ulteriori tasse rischiano di compromettere la resilienza economica e sociale nelle regioni vulnerabili, aumentando i costi di viaggio e operativi.

La discussione si è conclusa con un appello a una maggiore sensibilizzazione su questi temi, promuovendo una maggiore conoscenza della struttura, della trasparenza e dei continui miglioramenti di CORSIA.

Riconoscendo che il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione richiederà investimenti senza precedenti, i partecipanti hanno esplorato come la ICAO Finvest platform stia supportando il flusso di capitali verso sustainable aviation fuel and emissions reduction projects. Finvest offre un hub globale per connettere sviluppatori di progetti, investitori, compagnie aeree e responsabili politici, in particolare nelle fasi iniziali e più complesse dello sviluppo dei progetti.

In conclusione, il valore di Finvest risiede nella sua capacità di aggregazione e nell’approccio ecosistemico, che riduce le barriere all’accesso ai finanziamenti, condivide le migliori pratiche e garantisce ai progetti promettenti un percorso chiaro verso gli investimenti. Finvest è in grado di aiutare il settore aeronautico ad ampliare le soluzioni e a rispettare gli impegni climatici attraverso connessioni più solide, standard più chiari e un uso più efficace del capitale globale”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)