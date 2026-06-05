I leader dell’aviazione si riuniscono a Rio de Janeiro per l’82nd IATA Annual General Meeting (AGM)

IATA annuncia che i leader dell’industria aeronautica globale si riuniranno a Rio de Janeiro, in Brasile, per l’82nd IATA Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit (WATS), dal 6 all’8 giugno 2026.

L’ultima Assemblea generale tenutasi in Sud America si è tenuta nel 1999, sempre a Rio de Janeiro. Ciò ha segnato l’introduzione formale del formato del World Air Transport Summit, riconoscendo l’AGM della IATA come la piattaforma leader del settore per il dibattito ad alto livello sulle questioni critiche che circondano l’aviazione.

LATAM Airlines Group è la compagnia aerea ospitante dell’evento al quale parteciperanno circa 1.500 leader del settore, funzionari governativi e media.

“Siamo entusiasti di incontrarci in Sud America dopo 27 anni. Negli ultimi decenni l’intera regione ha effettuato investimenti significativi nelle infrastrutture aeronautiche, posizionando il continente in modo da beneficiare economicamente e socialmente della connettività aerea. Il settore dell’aviazione brasiliano in rapida modernizzazione sostiene già il 2,1% del PIL del paese. Con le ricche risorse turistiche, l’enorme potenziale di produzione di SAF e le crescenti esportazioni, il potenziale per rafforzare ulteriormente la connettività aerea del Brasile è una proposta vincente per le persone, i posti di lavoro, il commercio e l’economia in generale. Evidenzieremo politiche e cambiamenti necessari per trasformare il potenziale del Brasile in realtà, come parte di un programma che affronta le questioni globali più urgenti dell’aviazione”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Il Brasile continua a consolidare la sua leadership in Sud America, raggiungendo nove milioni di visitatori internazionali nel 2025. Secondo lo IATA Value of Aviation report, il settore dell’aviazione del Paese impiega 246.800 persone e genera 10,3 miliardi di dollari di produzione economica, ovvero lo 0,5% del PIL totale. Tenendo conto della più ampia catena del valore dell’aviazione, compresa la spesa dei dipendenti e le attività turistiche, il numero totale di posti di lavoro supportati ha raggiunto 1,9 milioni con un contributo al PIL di 46,4 miliardi di dollari pari al 2,1%.

La domanda per l’aviazione nel più grande mercato aeronautico del Sud America rimane forte. Nel 2025, il Brasile ha registrato una crescita su base annua dell’11,5% della total passenger demand, con i mercati domestici e internazionali che hanno superato i livelli pre-pandemia. Il traffico domestico ha superato per la prima volta i 100 milioni di passeggeri, mentre la domanda internazionale è cresciuta del 17% rispetto al 2024, guadagnando 20,4 punti percentuali sui livelli pre-pandemia del 2019″, afferma IATA.

“In qualità di compagnia aerea che ospita l’82nd IATA Annual General Meeting, LATAM Airlines Group è onorata di dare il benvenuto in Brasile ai membri della comunità aeronautica globale. In Brasile, vedranno un mercato dell’aviazione che sta contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico del Paese. LATAM Airlines Group è orgoglioso di essere un attore chiave in quel progresso che sta cambiando in meglio la vita delle persone. L’evento è una grande opportunità per creare le condizioni per rendere l’aviazione in Brasile e in tutto il Sud America un catalizzatore ancora maggiore per la crescita e lo sviluppo”, ha affermato Roberto Alvo, CEO of LATAM Airlines Group.

“Il World Air Transport Summit (WATS), che seguirà immediatamente dopo l’AGM, affronterà le questioni chiave che l’industria aeronautica deve affrontare con un programma ambizioso di argomenti globali e regionali.

I momenti salienti includono il sempre popolare CEO Panel ospitato da Richard Quest della CNN e con la partecipazione di Luis Rodrigues, CEO di TAP Air Portugal, Con Korfiatis, CEO di Oman Air, Güliz Öztürk, CEO di Pegasus Airlines, e Adrian Neuhauser, CEO di Abra.

In programma anche l’ottava edizione degli IATA Diversity & Inclusion Awards. Questi premi riconoscono gli individui e le organizzazioni che stanno promuovendo l’equilibrio di genere nel settore attraverso l’iniziativa 25by2025“, conclude IATA.

IATA espande i servizi cargo in Brasile, Messico e Paraguay

IATA sta espandendo la presenza delle sue offerte cargo in America Latina, inclusi i Cargo Accounts Settlement Systems (CASS). Le cargo tonne kilometers per i vettori con sede nella regione sono cresciute in media del 3,3% su base annua nei 10 anni fino all’aprile 2026, determinando una crescita cumulativa del 38,8% nel corso del decennio.

Messico

Le operazioni di CASS Domestic sono iniziate nell’aprile 2026 sulle solide basi gettate dalle operazioni di CASS Export iniziate nel 1987. Il Messico sarà il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, a implementare IATA FlexiPay, consentendo fatturazione in tempo reale, pagamento anticipato sicuro e accordi di pagamento flessibili tra airlines, cargo agents and freight forwarders.

Il Messico è uno dei più grandi air cargo markets della regione. Nel 2025, il segmento domestico dell’air cargo ha trasportato oltre 125.000 tonnellate di air cargo, pari al 15,8% del tonnellaggio totale trasportato da, verso e all’interno del Messico. Nel primo trimestre del 2026, la connettività domestica si è rafforzata, con le rotte in più rapida crescita tra cui Monterrey-Mexico City International Airport (+50.9% YoY), Tijuana-Guadalajara (+36.0% YoY) e Mexico City International Airport-Hermosillo (+17.0% YoY).

Paraguay

Si prevede che CASS Export aprirà in Paraguay nell’ultimo trimestre del 2026, con una forte adozione da parte del settore prevista con la crescita dei volumi cargo. Pur essendo uno dei mercati più piccoli dell’America Latina, il Paraguay ha registrato una crescita significativa in termini di volumi. Nel 2025, il Paraguay ha trasportato oltre 42.000 tonnellate di air cargo, in crescita del 225,3% su base annua.

Brazil

IATA prevede di introdurre CASS Domestic in Brasile dall’inizio del 2027. Ciò si basa sulla forza di CASS Export che opera sul mercato da oltre due decenni.

Nel 2025, i vettori che servono il Brasile hanno trasportato oltre 791.000 tonnellate di air cargo, di cui il 7,9% era traffico domestico. Nel complesso, nel 2025 l’air cargo ha trasportato il 5,9% delle esportazioni brasiliane in valore, sebbene queste esportazioni ad alto valore e a bassa densità rappresentassero solo lo 0,3% del peso totale delle esportazioni brasiliane.

“IATA supporta attivamente da decenni le compagnie aeree dell’America Latina con sistemi di pagamento semplificati. L’industria cargo ha da tempo riconosciuto il valore del CASS della IATA e ora ripone la sua fiducia nella IATA per sostenere la crescita dei mercati domestici in Brasile e Messico e un mercato di esportazione emergente in Paraguay”, ha affermato Juan Antonio Rodríguez, IATA’s Executive Director for Financial Services, BSP & CASS.

(Ufficio Stampa IATA)