Il Bombardier Global 8000 ha stabilito il suo primo speed record tra Montreal e Nizza

Bombardier annuncia che il business jet Global 8000 ha stabilito il suo primo speed record, in una missione con partenza da Montreal, Canada, e atterraggio a Nizza, Francia. L’aereo ha completato la missione in poco più di sei ore.

“Con una top speed di Mach 0,95 e un range di 8.000 miglia nautiche, il Global 8000 è l’aereo più veloce e lussuoso del settore, in grado di trasportare passeggeri più rapidamente, più lontano e con maggiore efficienza che mai. In questa specifica missione, l’aereo trasportava passeggeri al Gran Premio di Formula 1 di Monaco”, afferma Bombardier.

“Il business jet Global 8000 di Bombardier è davvero in una categoria a sé stante in termini di velocità, lusso e prestazioni, dettando il ritmo nella ultra-long-range class”, afferma Stephen McCullough, Executive Vice President, Engineering, Product Development and Bombardier Defense. “Con quest’ultimo traguardo, il Global 8000 continua a dimostrare le sue caratteristiche di leadership nel settore su tutti i fronti, dalla sua inconfondibile fluidità di volo alle sue eccezionali performance e capacità di atterraggio”.

“Con la più bassa cabin altitude nella business aviation production, pari a 2.691 piedi (822 m), mentre vola a 41.000 piedi (12.544 m), il Global 8000 minimizza lo stress fisiologico associato ai viaggi ad alta quota, consentendo ai passeggeri di arrivare a destinazione riposati e pronti a dare il massimo.

Oltre alle sue capacità a lungo raggio, alla bassa cabin altitude e al volo eccezionalmente fluido, l’aereo rimane straordinariamente agile, con takeoff and landing performance comparabili a un light jet. Il suo advanced wing design consente ai clienti di operare fino al 30% in più di aeroporti rispetto al suo concorrente più diretto”, prosegue Bombardier.

“L’aereo offre quattro distinti e lussuosi living spaces, tra cui una full-size kitchen, garantendo il massimo comfort e praticità. Le sue opzioni di connettività all’avanguardia e i sedili ergonomici, incluso l’esclusivo Nuage seat di Bombardier, lo rendono un ambiente ideale per la produttività e il relax, assicurando che i passeggeri arrivino a destinazione riposati e pronti ad affrontare i loro impegni lavorativi”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)