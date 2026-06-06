36° Stormo: Medaglia d’Argento al Merito Aeronautico in occasione delle celebrazioni del 60° anniversario della presenza su Gioia del Colle

Si sono svolte il 5 giugno 2026, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, le celebrazioni per il 60° anniversario della presenza del 36° Stormo Caccia sull’aeroporto militare “Antonio Ramirez” di Gioia del Colle (BA). Nell’occasione, la Bandiera di Guerra del Reparto è stata insignita della Medaglia d’Argento al Merito Aeronautico.

La decorazione è stata consegnata nel corso della solenne cerimonia di alzabandiera alla presenza dei vertici della Forza Armata, delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni combattentistiche e d’arma, nonché di numeroso personale già appartenente allo Stormo.

Nella motivazione dell’onorificenza viene riconosciuta al 36° Stormo Caccia la capacità di operare con straordinaria perizia aviatoria e di adattarsi con efficacia ai più complessi contesti operativi, contribuendo in maniera determinante alla sicurezza dello spazio aereo nazionale e della NATO. Nella solennità della cerimonia, il Comandante del 36° Stormo, Colonnello Antonino Massara ha voluto rendere omaggio al valore umano e professionale del Reparto, affermando come “questa decorazione appartenga a ogni uomo e donna che ha servito, serve e servirà sotto questa Bandiera. Essa è il simbolo di ciò che siamo e di ciò che continueremo a essere”.

“Celebrando i sessant’anni della presenza del 36° Stormo a Gioia del Colle – ha dichiarato il Generale Conserva – rendiamo omaggio a una storia fatta di servizio, passione e straordinaria competenza professionale. La Medaglia d’Argento al Merito Aeronautico conferita oggi alla Bandiera di Guerra del Reparto – ha poi proseguito – testimonia il valore delle generazioni di personale che si sono succedute sotto questa insegna, contribuendo alla sicurezza del Paese e dell’Alleanza Atlantica. In questi sessant’anni il 36° Stormo ha costruito un rapporto solido e autentico con la comunità pugliese, consolidando una presenza che va oltre la dimensione operativa e che rappresenta un patrimonio condiviso tra l’Aeronautica Militare e il territorio”.

Nella stessa giornata del 5 giugno, l’aeroporto militare “Antonio Ramirez” ha aperto le proprie porte per un evento commemorativo che ha riunito personale in servizio, Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e personale civile che ha servito, nel corso della propria carriera, sotto l’insegna dello Stormo, nonché numerosi ospiti istituzionali. Nell’ambito delle celebrazioni è stato presentato il volume “60 anni di racconti”, progetto editoriale dedicato alla memoria storica del 36° Stormo Caccia attraverso le testimonianze degli uomini e delle donne che ne hanno scritto la storia.

Il programma è proseguito con l’inaugurazione di una mostra storico-documentale composta da cimeli, equipaggiamenti, fotografie e materiali d’epoca, nonché con l’attivazione di uno speciale annullo filatelico commemorativo dedicato all’anniversario. Particolarmente apprezzata dal pubblico è stata inoltre l’area dedicata alla rievocazione storica dell’aviazione militare italiana, con l’esposizione del velivolo Nieuport Bébé e la ricostruzione di un campo volo d’inizio Novecento con le Officine Caproni, simbolico collegamento tra le origini del volo militare e le moderne capacità operative espresse oggi dal Reparto.

A conclusione della manifestazione, il sorvolo degli Eurofighter Typhoon del 36° Stormo Caccia ha suggellato idealmente il legame tra passato, presente e futuro, offrendo l’immagine di una realtà che continua a rappresentare una solida realtà della Difesa aerea nazionale.

Il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA) è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all’addestramento del personale ed al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle SS.AA.. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 36° Stormo Caccia è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la Difesa Aerea nazionale e il servizio di Quick Reaction Alert della NATO. Il Reparto ha recentemente conquistato il Silver Tiger Trophy al Tiger Meet 2026 (leggi anche qui).

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)