Al via il nuovo bisettimanale Brindisi – Francoforte di Discover Airlines

Ha preso il via il nuovo bisettimanale Brindisi – Francoforte operato da Discover Airlines, vettore leisure di Lufthansa Group, che amplia così la propria offerta in Puglia, dove è già presente su Bari.

“Il nuovo collegamento, operato con aeromobile Airbus A320neo, sarà attivo per tutta la stagione estiva, con partenze da Francoforte alle 10.45 il martedì e alle 8.30 il venerdì, mentre i voli da Brindisi decolleranno rispettivamente alle 13.20 e alle 11.05.

Si tratta di un collegamento di grande valore per l’industria del turismo di una delle aree della nostra regione a forte attrattività, che rafforza la propria accessibilità da uno dei mercati chiave, così come confermano i numeri del primo volo dal quale sono sbarcati 135 passeggeri e se ne sono imbarcati 167″, afferma Aeroporti di Puglia.

“Prosegue la nostra azione finalizzata ad arricchire l’offerta di collegamenti, soprattutto internazionali, da Brindisi”, dichiara Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. “L’aeroporto del Salento rappresenta per la rete aeroportuale e per la Puglia un’infrastruttura strategica, soprattutto per l’industria turistica del sud della regione. Il mercato tedesco, infatti, è storicamente uno dei più importanti per questa area e questo ulteriore volo non potrà che portare ulteriori benefici”.

“Il collegamento risponde alla crescente domanda di mobilità aerea da parte del territorio, con vantaggi estesi anche al comparto imprenditoriale e alla numerosa comunità pugliese residente in Germania. La rotta si inserisce inoltre nel più ampio network su Francoforte, hub strategico per proseguire verso Canada, Stati Uniti, Asia e Africa, grazie anche alle connessioni offerte da Lufthansa e dai partner di Star Alliance, di cui Discover Airlines fa parte”, conclude Aeroporti di Puglia.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Aeroporti di Puglia)