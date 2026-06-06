News Brevi – 06.06.2026

AERONAUTICA MILITARE: AL COA IL 2° SEMINARIO TRA COMUNITA’ MILITARE E AVIAZIONE CIVILE – Il 19 e 20 maggio, il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) ha ospitato la seconda edizione del Seminario Controllo Spazio Aereo, organizzato dalla Brigata Controllo Aerospazio (BCA). Rappresentanti di Aeronautica Militare ed Esercito Italiano, insieme al personale civile di ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) e di ENAV S.p.A. (Società Nazionale Assistenza al Volo), si sono incontrati per un confronto professionale focalizzato sulla gestione sinergica dello spazio aereo. Il Comandante del COA, Generale di Divisione Aerea Luca Maineri, nel fare gli onori di casa ha sottolineato come lo spazio aereo rappresenti il core business della Forza Armata. Riferendosi all’attuale scenario internazionale, ha evidenziato il forte dinamismo del dominio aereo: “Bisogna osservare e capire i nostri gap per colmarli, acquisendo nuove capacità o aggiornando le nostre tattiche. Il traffico civile è in costante aumento: è essenziale trovare un modo armonizzato per consentire l’addestramento militare e supportare la gestione del traffico civile quale motore di sviluppo economico“. Il Generale ha infine esortato i partecipanti al dialogo, chiave per aumentare la consapevolezza delle reciproche esigenze. I numerosi interventi dei relatori hanno abbracciato l’intero comparto del controllo dello spazio aereo. Si è discusso di interoperabilità in ambito Difesa Aerea e Missilistica Integrata e del ruolo del Reparto Mobile di Comando e Controllo (RMCC). Il Reparto Servizio Coordinamento e Controllo AM (RSCCAM) ha invece trattato la gestione e l’interazione tra Traffico Aereo Operativo (Operational Air Traffic – OAT) e Generale (General Air Traffic – GAT). È stata presentata la simulazione condotta presso l’Eurocontrol Innovation Hub in Francia da AM, ENAV, ENAC e il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), volta a validare le procedure per i futuri voli commerciali suborbitali che avranno come base lo Spazioporto di Taranto-Grottaglie. L’Ispettorato per la Sicurezza del Volo ha analizzato i dati statistici recenti, promuovendo una cultura della sicurezza basata sulle best practice. In quest’ottica, il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA) ha approfondito l’importanza del fattore umano nella formazione del personale. Il Comando Artiglieria Controaerei dell’Esercito e l’Air and Space Operations Preparation Centre (ASOPC) del COA hanno illustrato il coordinamento dello spazio aereo a protezione delle forze di terra. Il personale ENAC ha illustrato le attività del Tavolo Tecnico Efficientamento Spazio Aereo (TTESA) per il coordinamento civile-militare. ENAV S.p.A. ha invece offerto una panoramica sulle innovazioni tecnologiche, tra cui le torri di controllo digitali e da remoto, lo sviluppo dell’U-Space e l’integrazione dei droni (APR/UAV). I due giorni di seminario hanno confermato l’importanza del confronto e dello scambio di competenze specialistiche tra il mondo militare e il comparto civile, essenziale in un settore caratterizzato da costante evoluzione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GULFSTREAM ESPANDE IL SUO APPRENTICESHIP PROGRAM – Gulfstream Aerospace informa: “Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’ulteriore espansione del suo apprenticeship program, con oltre 60 diplomati provenienti da 20 scuole e otto contee tra Georgia e Carolina del Sud, che si sono impegnati a entrare in Gulfstream come apprendisti a tempo pieno. Per celebrare l’evento, Gulfstream ha accolto studenti, partner del settore dell’istruzione, genitori e sostenitori presso il suo Savannah Technical Training Center (TTC), uno spazio dedicato alla formazione e allo sviluppo della forza lavoro. All’inizio del loro percorso formativo, gli apprendisti seguiranno un corso presso il TTC prima di passare a ruoli specializzati all’interno dell’azienda. Il TTC (Train Training Centre) è stato inaugurato nel 2015 e dispone di 23 aule, offrendo un ambiente di apprendimento immersivo con lezioni in aula tenute da istruttori qualificati, laboratori e formazione sia pratica che basata su computer”. “Il continuo investimento di Gulfstream nei programmi di apprendistato è fondamentale per costruire una forza lavoro solida e flessibile per il futuro”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Ci impegniamo inoltre a investire nelle comunità in cui vivono e lavorano i nostri dipendenti e siamo lieti di dare il benvenuto a un altro gruppo di promettenti neodiplomati in Gulfstream, che inizieranno così le loro carriere a lungo termine e gratificanti nel settore aeronautico”. “Gulfstream offre nove active apprenticeship programs, che spaziano dalla produzione e dai ruoli tecnici nel settore aeronautico all’installazione di sistemi avionici. I programmi si sono rapidamente ampliati per creare ulteriori percorsi di carriera per ruoli altamente qualificati e difficili da ricoprire, con tre nuovi programmi lanciati di recente nei settori cabinetry, aircraft maintenance and nondestructive testing. I programmi di apprendistato hanno riscosso un enorme successo: circa il 90% degli apprendisti promossi è attualmente impiegato, mentre il numero di apprendisti attivi è cresciuto da oltre 120 a oltre 550 nell’ultimo anno. Gulfstream mantiene solide collaborazioni con le scuole primarie e secondarie locali, gli istituti tecnici e le università statali per garantire un flusso costante di futuri talenti e ha recentemente annunciato un investimento annuale di 5 milioni di dollari nell’istruzione in Georgia per il 2026, rafforzando il suo impegno nello sviluppo del talento, delle competenze e dell’innovazione necessari per plasmare il futuro della business aviation”, conclude Gulfstream Aerospace.

EMBRAER ILLUMINA IL CRISTO REDENTORE IN VISTA DEL PIU’ GRANDE GLOBAL AVIATION LEADERSHIP EVENT – Embraer informa: “Con un gesto che unisce orgoglio nazionale, innovazione e aviazione, Embraer ha realizzato una proiezione speciale sul monumento del Cristo Redentore, il simbolo più riconosciuto del Brasile a livello mondiale. L’iniziativa segna l’apertura dell’82nd Annual General Meeting of the International Air Transport Association (IATA AGM), che riunirà i principali leader dell’industria aeronautica mondiale dal 6 all’8 giugno a Rio de Janeiro. Dalla cima del colle Corcovado, questa azione simbolica sul monumento che abbraccia la città riflette l’impegno di Embraer per un’aviazione sempre più innovativa, efficiente, sicura e sostenibile”. “Il trasporto aereo è uno dei pilastri del mondo moderno, con un impatto diretto sull’economia, sulla società e sull’integrazione globale. Realizzare questa proiezione su una delle Sette Meraviglie del Mondo, che incarna l’identità, l’ospitalità e l’immagine internazionale del Brasile, è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, CEO di Embraer. “Le immagini proiettate mettono in risalto le tecnologie all’avanguardia che guidano le iniziative di sostenibilità nel settore aeronautico. In questo evento, gli Embraer E2 sono protagonisti come gli aeromobili più efficienti della loro categoria, che combinano prestazioni elevate con significative riduzioni delle emissioni di carbonio e del rumore, in linea con gli obiettivi globali. In Brasile, questi aeromobili stanno già guidando il rinnovamento delle flotte di compagnie aeree come Azul e, a breve, LATAM. Accogliere i leader globali dell’aviazione che partecipano all’evento IATA rappresenta anche un invito a una riflessione collettiva sul futuro del settore del trasporto aereo e sul ruolo essenziale che esso svolge nello sviluppo economico, nella promozione del turismo e nell’integrazione internazionale”, prosegue Embraer. “Parte dell’investimento di Embraer nella proiezione sarà destinata al Centro de Capacitação Profissional Nossa Senhora da Gratidão, gestito da Obra Social Leste Um – O Sol, membro del Consórcio Cristo Sustentável. Il centro si dedica a promuovere l’autonomia, l’emancipazione personale e l’inclusione produttiva delle donne in situazioni di vulnerabilità sociale. Attraverso corsi, workshop e attività formative, il centro offre opportunità di qualificazione professionale, sviluppo di competenze tecniche e comportamentali e promozione dell’imprenditorialità e della generazione di reddito. Queste azioni sono pensate per rispondere alle esigenze della comunità e delle partecipanti, ampliando l’accesso al mercato del lavoro, ripristinando l’autostima e consentendo la creazione di nuovi progetti di vita. Il centro si impegna a promuovere la dignità, la cittadinanza e la trasformazione sociale, creando percorsi concreti per migliorare la qualità della vita delle donne che assiste”, conclude Embraer.

CIRRUS LANCIA L’APP ‘LETS’S GO FLY!’ – Cirrus Aircraft informa: “Cirrus ha lanciato ‘Let’s Go Fly!’, un’app innovativa creata per Apple Vision Pro® che offre un’introduzione immersiva alla Personal Aviation™. Sorvola il sud-ovest americano con un avvincente volo dimostrativo di sette minuti a bordo di un velivolo della SR Series ed esplora riproduzioni 3D a grandezza naturale della SR Series o del Vision Jet in un ambiente immersivo. Grazie alla convergenza tra tecnologia e aviazione, Cirrus offre la possibilità di visionare gli aeromobili o di effettuare voli dimostrativi ovunque ci si trovi, in base alle condizioni meteorologiche o a eventuali limitazioni di accessibilità. L’app ‘Let’s Go Fly!’ è disponibile per il download gratuito sull’App Store”. “Cirrus sta investendo nella tecnologia immersiva per rendere la personal Aviation accessibile a tutti con ‘Let’s Go Fly!’ per Apple Vision Pro”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Sfruttando la tecnologia di aziende leader nell’innovazione come Apple e Blackmagic Design, abbiamo progettato una solida business application per stimolare l’interesse verso il flight training e la proprietà di un aeromobile. ‘Let’s Go Fly!’ offre un’esperienza di volo realistica e coinvolgente che vi lascerà a bocca aperta”. “Il cuore dell’esperienza è un film immersivo rivoluzionario che porta gli spettatori a bordo di un aereo Cirrus SR Series (SR22T), sorvolando alcuni dei paesaggi più iconici del sud-ovest americano. L’esperienza di sette minuti sfrutta video 3D a 180 gradi ad altissima risoluzione con audio spaziale, offrendo allo spettatore un’eccezionale e inaspettata sensazione di presenza. Cirrus ha creato ‘Let’s Go Fly!’ per fornire al proprio global sales team un potente strumento dimostrativo di nuova generazione e per far conoscere a un pubblico più ampio l’esperienza impareggiabile della Private Aviation. ‘Let’s Go Fly!’ Consente un’esperienza di volo realistica quando gli aeromobili non sono disponibili, le condizioni meteorologiche sono limitanti o per coinvolgere il pubblico in ambienti esterni agli aeroporti, come fiere, negozi, centri commerciali ed eventi sportivi, dove un aereo reale non è altrimenti disponibile. Progettata per ispirare e coinvolgere, l’app consente agli utenti di guardare l’immersive flight demonstration film (in streaming o scaricabile per la visione offline) ed esplorare i modelli a grandezza naturale dei velivoli Cirrus SR Series e Vision Jet in un ambiente di realtà aumentata. L’app gratuita estende l’esperienza di volo immersiva a tutti gli utenti di Apple Vision Pro interessati alla Private Aviation e incoraggia l’esplorazione della linea di prodotti Cirrus, condividendo al contempo la missione dell’azienda: far crescere la comunità aeronautica. Combinando una narrazione coinvolgente con la visualizzazione interattiva degli aeromobili, l’app crea una nuova piattaforma di coinvolgimento introduttiva che consente a Cirrus di ispirare i futuri piloti, rafforzando al contempo l’impegno dell’azienda verso l’innovazione, la tecnologia avanzata e un’esperienza cliente di alto livello”, conclude Cirrus Aircraft.

DELTA COLTIVA IL ‘FLOW STATE’ IN VOLO PER COPENHAGEN – Delta informa: “Per la prima volta, Delta e 3daysofdesign collaborano per offrire un’esperienza sensoriale di alto livello, che ottimizza le funzioni cerebrali per la massima concentrazione e consapevolezza, agli appassionati di design questo giugno, con un “Flow State Flight” che collegherà New York a Copenhagen. I partecipanti al festival potranno inoltre usufruire di uno spazio dedicato, “Flow State by Delta”, nel Symposium courtyard, un’oasi di connessione, tranquillità e condivisione. In perfetto tempismo per dare il via alla settimana di sessioni e attività incentrate sul design, i viaggiatori che partiranno da New York per Copenhagen con il volo Delta 218 il 7 giugno avranno un’opportunità unica di accedere a questo stato di coscienza elevato prima dell’arrivo, grazie a speciali iniziative durante il volo. In occasione del festival di quest’anno (10-12 giugno 2026), Delta reinventerà lo spazio del cortile del Simposio in collaborazione con la designer di Copenhagen Yasmin Edgecombe, dando vita al concetto di “flow state” attraverso una prospettiva di design all’avanguardia, radicata nei principi scandinavi di semplicità e funzionalità”. “‘Make This Moment Matter’ sottolinea l’importanza di essere presenti, di costruire connessioni significative e di riconoscere il valore dei momenti che plasmano il nostro modo di vivere, pensare e relazionarci gli uni con gli altri”, afferma Signe Byrdal Terenziani, CEO e Managing Director, 3daysofdesign. “Questa prospettiva si allinea naturalmente con la convinzione di Delta che la connessione umana e le esperienze condivise tra culture diverse aprano le menti, ispirino nuove idee e creino un impatto duraturo”. “Nel mondo di oggi, migliorare la salute del cervello è più importante che mai. Raggiungere uno stato di flow attraverso attività come la meditazione, la visione di film e documentari o i cruciverba può portare a una maggiore concentrazione, consapevolezza, calma e resilienza”, ha affermato il Dott. Henry Ting, Chief Health & Wellness Officer, Delta. “Attraverso la nostra partnership con 3daysofdesign, stiamo esplorando come sia i viaggi che gli ambienti fisici possano favorire questa mentalità, aiutando le persone ad arrivare pronte a interagire, creare e connettersi”.

DELTA: GLI STUDENTI ACCOLGONO I VETERANI IN NORMANDIA – Delta informa: “I veterani sono stati accolti con entusiasmo da oltre 1.000 studenti del Lycée Malherbe, una scuola superiore di Caen, Francia, ancor prima che gli autobus con a bordo i 27 eroi della Seconda Guerra Mondiale arrivassero nel cortile. Nel secondo giorno di permanenza nella regione della Normandia, i veterani hanno trascorso un’intera mattinata con gli studenti, condividendo le loro esperienze durante la guerra, i momenti salienti della loro vita successiva e messaggi sull’importanza di preservare la democrazia e la libertà. Poco dopo la loro visita alla scuola, i veterani hanno ricevuto un trattamento da ‘rockstar’ alla Normandy’s Freedom Prize ceremony, dove sono stati portati sul palco tra gli applausi di oltre 4.000 studenti provenienti da tutta la regione. Giunto all’ottava edizione, il Premio si propone di ispirare i giovani di tutto il mondo a difendere e promuovere la libertà e a tramandare i messaggi di coloro che hanno combattuto per essa”.