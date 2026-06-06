SIA Engineering Company e Safran Aircraft Engines costituiranno una CFM LEAP engine MRO joint venture in Singapore

SIA Engineering Company Limited (SIAEC, insieme alle sue controllate, SIAEC Group) e Safran Aircraft Engines hanno firmato un joint venture agreement per la creazione di un CFM LEAP engine shop in Singapore, al fine di fornire engine maintenance, repair and overhaul services per i motori LEAP-1A and LEAP-1B.

“La firma di questo joint venture agreement rappresenta una tappa fondamentale nella collaborazione tra le parti, a seguito della lettera d’intenti firmata il 25 novembre 2025 per rafforzare il LEAP engine maintenance support in Singapore. In base al joint venture agreement, Safran Aircraft Engines deterrà una partecipazione azionaria del 51% nella joint venture company, mentre SIAEC deterrà il restante 49%.

Attualmente, SIAEC esegue LEAP engine Quick Turn maintenance per Safran Aircraft Engines nella sua Aircraft Engine Services facility in Changi North. Le Quick Turn operations saranno integrate nella joint venture company, ponendo le basi per una futura state-of-the-art engine MRO facility in Singapore. Il nuovo impianto amplierà la capacità di intervento sui motori e consentirà di offrire una gamma di servizi più ampia e completa per i motori LEAP-1A e LEAP-1B, in linea con la crescita della global LEAP fleet”, afferma Safran Aircraft Engines.

Mr. Wong Yue Jeen?di SIAEC, ha elogiato il traguardo, affermando: “Sulla base del nostro LEAP engine maintenance services agreement stipulato con SAE nel 2019, la nuova LEAP MRO JV unisce l’OEM expertise di SAE con la MRO excellence di SIAEC, rafforzando il LEAP maintenance network e potenziando le capacità di SIAEC sui new-generation engine, per soddisfare la global LEAP engine maintenance demand”.

“La creazione di questa joint venture con SIA Engineering Company rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento del nostro global MRO ecosystem, per soddisfare la crescente domanda per LEAP engine maintenance in Asia-Pacific”, afferma Nicolas Potier, Executive Vice President Support & Services for SAE. “Questa nuova MRO facility unisce le competenze di entrambe le aziende per fornire world-class performance e un supporto affidabile, aiutando i nostri airline customer a ottimizzare le loro operazioni”.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Safran)